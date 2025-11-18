De la Torre no acudió a la presentación de la Torre del Puerto al no haber sido invitado

Francisco de la Torre ha sido uno de los valedores de la Torre del Puerto, por ello llamó la atención que este lunes no acudiera ... al acto de presentación del proyecto a cargo de los promotores del hotel y el centro de convenciones que ocuparán este rascacielos de 144 metros de altura. Una ausencia que el alcalde de Málaga ha justificado este martes en que no había sido invitado, aunque le ha quitado importancia aduciendo que entendía que era una rueda de prensa donde se iba a dar a conocer los detalles de la iniciativa a la opinión pública a través de los medios de comunicación.

«Si a mí no me invitan a un acto yo no puedo ir. En mi agenda no estaba porque no había entrado la invitación», ha explicado De la Torre a preguntas de este periódico sobre su ausencia, al tiempo que ha afirmado que «nada me sorprende, ni me escandaliza ni me estoy quejando» ya que, según ha añadido, era un acto donde los promotores iban a presentar el proyecto a la prensa.

El regidor ha reiterado su apoyo a la Torre del Puerto porque le ve «muchas más ventajas que inconvenientes» y ha argumentado que la ciudad necesita un hotel de «tamaño, de calidad, de excelencia» y que «no hay tantos sitios para hacerlo». En este sentido, ha calificado de «muy hábil» la solución encontrada por el arquitecto David Chipperfield para conectar el futuro edificio con la ciudad a través de un corredor verde que enlace hacia la zona de La Farola y de ahí con La Malagueta.

Impresión «positiva» sobre el diseño

Sobre el impacto paisajístico, una de las principales críticas que hacen los opositores al proyecto, el alcalde ha afirmado: «Siempre va a haber una ocupación del espacio visual, pero si pones un edificio elegante, bello en sí mismo, se ponga donde se ponga eso es bueno, es como añadir un plus a la ciudad».

Preguntado sobre si le gusta el diseño de la Torre del Puerto, Francisco de la Torre ha dicho que tiene que verlo con mas detalles pero «la primera impresión es positiva» y ha insistido en que le ve «más ventajas que inconvenientes».