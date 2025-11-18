Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

De la Torre, esta mañana, junto a la concejala de Urbanismo, Carmen Casero y el consejero de Industria, Jorge Paradela, en el Palacio de Ferias. ñito salas

De la Torre no acudió a la presentación de la Torre del Puerto al no haber sido invitado

El alcalde de Málaga sostiene que no se queja porque entiende que era una rueda de prensa para presentarlo a la opinión pública y reitera su apoyo a un proyecto al que le ve «muchas más ventajas que inconvenientes»

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:32

Francisco de la Torre ha sido uno de los valedores de la Torre del Puerto, por ello llamó la atención que este lunes no acudiera ... al acto de presentación del proyecto a cargo de los promotores del hotel y el centro de convenciones que ocuparán este rascacielos de 144 metros de altura. Una ausencia que el alcalde de Málaga ha justificado este martes en que no había sido invitado, aunque le ha quitado importancia aduciendo que entendía que era una rueda de prensa donde se iba a dar a conocer los detalles de la iniciativa a la opinión pública a través de los medios de comunicación.

