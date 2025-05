El objetivo, evitar los reingresos: el 3% de los malagueños sufre de insuficiencia cardiaca

José Antonio Sau Viernes, 9 de mayo 2025, 19:30 | Actualizado 20:17h. Comenta Compartir

Entre un 2% y un 3% de los malagueños sufren insuficiencia cardiaca, es decir, entre 35.000 y 53.000 en toda la provincia, según ha explicado hoy en el día internacional de la enfermedad el director del Plan Andaluz de Salud Cardiovascular de Andalucía y jefe de servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, José Gómez Doblas. El objetivo, explica este experto, debe ser evitar los reingresos, porque se relacionan mucho con la mortalidad.

La Fundación Española del Corazón explica que sucede cuando este órgano es incapaz de bombear suficiente sangre al resto del cuerpo. Puede ser causado por varias patologías, desde valvulopatías a arritmias. «Los síntomas son los siguientes: falta de aire, cansancio, dificultad para respirar tumbado, y signos de que el corazón no funciona bien (expulsa mal la sangre) y se acumula en las piernas, abdomen, etcétera», explica esta organización en su web.

«La insuficiencia cardiaca se puede prevenir con cosas muy básicas como hacer ejercicio, controlar el peso, la diabetes, la hipertensión y el consumo de tabaco, controlando estos factores de riesgo y llevando una vida sana y una dieta saludable, podemos evitar tener alguna de las causas que llevan a la insuficiencia cardiaca», recalca el cardiólogo, quien ha indicado: «Tiene una prevalencia del 2% o 3% de la población y crece porque los ciudadanos sobreviven más gracias a los tratamientos y al aumento de la calidad de vida que tenemos, eso hace que esa población tenga más problemas de insuficiencia cardiaca en la edad adulta y que cada vez encontremos más personas en nuestras consultas o en nuestros hospitales ingresados por este motivo».

«A diferencias de otras patologías cardiológicas como el infarto, que van ligeramente reduciéndose, la insuficiencia cardiaca no conseguimos reducirla del todo y requiere de un tratamiento muy multidisciplinar: es fundamental el concurso de enfermería, atención primaria, medicina interna, cardiología, etc. Todos los profesionales relacionados tienen que estar alineados para que podamos conseguir una buena atención de esta patología», recalca. Si ello no es así, el éxito terapéutico es difícil de conseguir.

Además, es esencial el papel del propio afectado y de su familia, «cuidando muy bien la dieta, haciendo ejercicio físico, manteniendo la adherencia a los fármacos que han demostrado un beneficio al reducir la insuficiencia cardiaca y, de esa manera, yo creo que en el futuro vamos a conseguir ir reduciendo la mortalidad y la morbilidad de esta enfermedad y, sobre todo, mejorar la calidad de vida», reflexiona Doblas.

Esta patología se combate desde la trinchera de la educación, porque con los cuidados adecuados se pueden prevenir muchos reingresos, explica, «y estos se relacionan mucho con la mortalidad». «Un paciente puede tener insuficiencia cardiaca, pero puede estar estable muchos años si toma su medicación, hace una vida saludable, evita los reingresos y eso significa vacunación, comer sin sal, y hacer ejercicio regular».

El Servicio de Cardiología del Hospital Clínico realiza prevención cardiovascular a través de diferentes vías como la Escuela de Pacientes, en la que enfermos veteranos tutorizan, desde la atalaya que les otorga la experiencia, cómo comportarse ante esta patología, así como también se trabaja con las asociaciones de la provincia en actividades formativas, educacionales, audiovisuales.

Ahora se desarrolla un gran trabajo en Atención Primaria, «porque es fundamental que los pacientes que no han llegado al hospital puedan ser diagnosticados y seguidos allí sistemáticamente, la accesibilidad de ellos es mayor y tienen un papel fundamental en el diagnóstico precoz y el seguimiento».

