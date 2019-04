Málaga volverá a liderar con un 2,6% el crecimiento en Andalucía De derecha a izquierda, Felisa Becerra, Rafael López del Paso, Rafael Muñoz y Cristina Rico, durante la presentación del informe. / Félix Palacios La actividad inmobiliaria continuará como el sector más dinámico de la Comunidad, que crecerá un 2,3% y cerrará con un 21,2% de tasa de paro JOSÉ VICENTE ASTORGA Miércoles, 24 abril 2019, 00:16

La economía malagueña, que cerró 2018 con el mayor aumento del PIB en Andalucía (2,8%), verá ralentizado su crecimiento pero seguirá a la cabeza de la Comunidad durante 2019 con una estimación del 2,6 por ciento frente al 2,3% para el conjunto de la región, una décima menos que el año anterior. La región crecerá a un ritmo más moderado que en el segundo semestre del pasado año al igual que la economía nacional. Sevilla, con igual previsión de registro que Málaga, y Cádiz, con el 2,5%, serán las otras provincias más dinámicas. Las previsiones de Analistas Económicos, que ayer presentó su informe de primavera, dibujan para 2019 un escenario de ralentización por segundo año en la dinámica de crecimiento continuado que arrancó en 2014.

El sector exterior lastró en medio punto el crecimiento andaluz en 2018, con una caída más acentuada de las exportaciones de bienes y servicios del 4,2 % que de las importaciones (2,8%), una situación que se mantendrá ante un crecimiento débil en las principales economías europeas. En Málaga, la inversión residencial y la demanda interna están detrás de esa inercia de crecimiento en la zona alta de la Comunidad a lo largo de 2018. Con la tasa de paro más baja de la región (16%), también encabeza con un 8,1% el crecimiento del empleo en la región en el tramo final de 2018, con un aumento interanual del empleo en el que destaca la construcción, con un 45,3% frente al 23,4% de la media regional. La previsión de creación de empleo del 2,4%–inferior a la registrada el año anterior– situará en 2019 la tasa de paro andaluza en el 21,2%, 1,8 puntos menos en términos interanuales, pero lejos todavía del 13,7% que se estima para el conjunto nacional.

Demanda

La sociedad de estudios de Unicaja Banco prevé que durante el año actual se retraiga por segundo consecutivo el crecimiento en el consumo de los hogares y por tercer año el de las administraciones públicas, situándose en ambos casos en un incremento del 2%, según el consejero delegado de Analistas, Rafael López del Paso. La inversión continuará creciendo aunque la previsión del 3,5% supone anotar el segundo descenso anual.

Según el informe de Analistas, la evolución de la balanza comercial lastró en medio punto el crecimiento en Andalucía, donde todos los sectores productivos registraron aportaciones positivas a la economía, a excepción del industrial, que fue el único que cerró el año con retroceso (-6,2%) centrados a minería y energía aunque en términos de empleo creció un 11% por el peso de la actividad manufacturera. Destaca en la aportación al crecimiento andaluz un llamativo 4% de aumento en el caso de la construcción, cifra que supone reducir a más de la mitad el 8,8% registrado en 2018. Felisa Becerra, la coordinadora del informe de Analistas, contextualizó esa cifra «llamativa» en evolución del sector «que más ha sufrido la crisis» y se mostró optimista sobre los indicadores –compraventa de viviendas o previsión de desarrollos de suelo y vivienda (un 20% más)– que dan a la construcción y al sector inmobiliario un papel clave en el crecimiento andaluz con aumentos de actividad y empleo continuos durante cuatro años.

Seguirá siendo, en este sentido, el motor más dinámico en creación de empleo, con un un 7,5% más de ocupados previstos en el promedio de este año después de los elevados registros de 2018. Por otra parte, el empleo crecerá un 2% en los servicios, el sector que representa dos tercios del PIB regional mientras que la agricultura lo hará en un 2,3%, sujeta a las fuertes oscilaciones por las campañas de recolección. En conjunto, Andalucía vio decrecer en 2018 en un 3% su población ocupada agraria con pérdidas significativas en Jaén, Almería, Sevilla y Málaga.

Turismo

El sector turístico tampoco escapa de la desaceleración y registró en un crecimiento más moderado –2,1%– en viajeros alojados (22,5 millones en Andalucía) y un 1,2% más de pernoctaciones –gracias a que el turismo nacional salvó la caída del extranjero alojado en hoteles– frente al 0,8% negativo registrado en este último epígrafe en el conjunto de España. Sobre posibles efectos del 'Brexit', Becerra no quiso aventurar estimaciones «cuando todavía no está ni definido del todo». En relación con el posible impacto en la actividad económica de un primer semestre electoral, sostuvo que «obviamente, el alargamiento de los procesos y la incertidumbre no viene bien a la actividad económica, pero creo que hay que esperar un poco para realizar valoraciones».

En relación a los planes de reducción de trámites burocráticos que se propone la Junta y su repercusión en la dinamización de la economía, la economista coordinadora consideró «personalmente que todo lo que suponga de reducción de trámites supone sentar las bases para una mayor facilidad para emprender actividades».