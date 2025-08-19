En Málaga viven cerca de 400 personas de más de cien años, la mayoría mujeres

En la provincia de Málaga residen 378 personas de cien años cumplidos o más. De ellas, la mayoría, 289, son mujeres, frente a los 89 ... varones. Esto significa que el 75%, o tres de cada cuatro personas centenarias, son mujeres. Lo que sucede en la Costa del Sol no es muy diferente –aunque algo sí– de lo que ocurre en el conjunto de España. En total, a 1 de julio de 2025, según cifras de la última Encuesta Continua de Población publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) hace unos días, había 19.190 personas residentes en el país de cien o más años, de las cuales 15.625 eran mujeres, es decir, algo más del 81%. Y justo esto último es lo que sucede en Andalucía, con 1.574 mujeres de los 1.940 individuos con su domicilio en la región con cien años o más, es decir, también en la comunidad las mujeres representan algo más del 80% de las personas más longevas.

Así que lo que ocurre en la provincia es algo –aunque muy poco– diferente a lo que pasa en el conjunto de España y de Andalucía porque en Málaga las centenarias ponderan un poco menos sobre el total de personas de más de cien años (81% nacional y autonómico frente al 75% provincial). En cualquier caso, todas las cifras dan fe de que la mayor longevidad es femenina en todos los territorios.

Eso dicen también los números de esperanza de vida. Para el conjunto de España, la que se tiene a los 65 años –el tiempo que se tiene por delante una vez alcanzada esa edad– es de 19,65 años para los hombres y de 23,49 para las mujeres; mientras que el horizonte a los 85 años es de 6,45 para los hombres y de 7,75 para las mujeres. En cuanto a la esperanza de vida al nacer, es de 81,1 años para los hombres y de 86,3 para las mujeres en España. Todas son las últimas cifras disponibles, correspondientes al año 2023.

La brecha de género, por tanto, es de 5,2 años a favor de las mujeres, si bien se ha venido estrechando en los últimos años: en 2010 era de seis años y en la década de los noventa superaba los siete. Ello se debe a que últimamente la esperanza de vida masculina está corriendo más rápido que la femenina: informes sobre la cuestión afirman que ellos han reducido ostensiblemente su mortalidad por causas externas y enfermedades cardiovasculares, mientras que ellas han masculinizado algunos factores de riesgo.

Se reduce la brecha, aunque ambos, hombres y mujeres, continúan mejorando sus cifras de esperanza de vida. Ellos, más rápido, por lo que ellas, poco a poco, van reduciendo ventaja. Y es algo que también se puede observar en la evolución del número de personas con más de cien años. Veamos las cifras para Málaga. Estas informan de que en las dos últimas décadas, desde 2005, las centenarias han subido un 201% (se han triplicado), frente al aumento del 154% registrado por los hombres.

Sin embargo, en la última década las tornas se han dado la vuelta. Desde el año 2015, el crecimiento de los centenarios ha batido el registrado por las centenarias en la provincia: ellos han subido un 93%, mientras que ellas son apenas un 74% más.

Pongamos números absolutos a estos aumentos porcentuales: la cifra global de centenarios en Málaga era de 131 en 2005; en 2015 ya eran 212; mientras que este verano han alcanzado los citados 378. Al tiempo, ellas eran 96 hace veinte años; 166, hace diez; y ahora ascienden a las 289. Los hombres, en los mismos hitos temporales, han saltado de los 35 de 2005 a los 46 de 2015 y hasta los 89 de 2025.

Con todo y con eso, aunque ellos han tomado velocidad en esto de alcanzar cada vez mayor longevidad, lo cierto es que a día de hoy hay menos varones de más de cien años (89) que mujeres centenarias había dos décadas atrás (96).

Este es un fenómeno que también se reproduce a nivel general, en el conjunto de España: el crecimiento de las centenarias en los últimos veinte años es de un 288% frente al 203% registrado por ellos; pero en la última década los varones que han cumplido los cien años suben un 103% frente al 81% que ascienden ellas. Sin embargo, los hombres que han traspasado la centena hoy en España (3.565) son menos que las mujeres de más de cien años que había hace veinte años (4.020).

¿Cómo compara Málaga con el resto de España en número de centenarios? La provincia costasoleña es la sexta en cifra total de habitantes, con sus casi 1,8 millones, por detrás de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Sevilla. Mientras tanto, en número de personas que han llegado a los cien años se coloca en la décimo cuarta posición del ránking. Por delante, además de las provincias más pobladas del país, también otras, como Asturias (con más de 650 centenarios, es la cuarta con más población por encima de los cien años), además de Pontevedra (508), León (420) o Burgos (381).