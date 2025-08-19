Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

En Málaga viven cerca de 400 personas de más de cien años, la mayoría mujeres

La provincia es la sexta más poblada de España, pero en número de centenarios baja hasta el décimo cuarto puesto

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Martes, 19 de agosto 2025, 00:20

En la provincia de Málaga residen 378 personas de cien años cumplidos o más. De ellas, la mayoría, 289, son mujeres, frente a los 89 ... varones. Esto significa que el 75%, o tres de cada cuatro personas centenarias, son mujeres. Lo que sucede en la Costa del Sol no es muy diferente –aunque algo sí– de lo que ocurre en el conjunto de España. En total, a 1 de julio de 2025, según cifras de la última Encuesta Continua de Población publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) hace unos días, había 19.190 personas residentes en el país de cien o más años, de las cuales 15.625 eran mujeres, es decir, algo más del 81%. Y justo esto último es lo que sucede en Andalucía, con 1.574 mujeres de los 1.940 individuos con su domicilio en la región con cien años o más, es decir, también en la comunidad las mujeres representan algo más del 80% de las personas más longevas.

