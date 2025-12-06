Málaga mejora el puente de diciembre con más vuelos, más trenes y más ocupación

Miles de personas aprovecharán el puente de diciembre para escapar del frío invierno, hacer una escapada y disfrutar de las temperaturas altas previstas en Málaga ... y la Costa del Sol, que llegarán hasta los 24 grados. En el sentido inverso, muchos malagueños pasarán también estos días festivos en destinos nacionales y de toda Europa, a través del aeropuerto y la estación María Zambrano. Unido a la buena disposición de las fechas (con el día de la Constitución y el de la Inmaculada estratégicamente colocados entre el viernes y el lunes), este periodo se esperan más vuelos, más trenes y más ocupación en la provincia.

Así, no extraña que la estación de alta velocidad María Zambrano de Málaga será una de las que tendrá más tráfico ferroviario entre el viernes y el lunes en España. Según los datos facilitados por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la terminal de la capital vivirá un movimiento de 235 trenes, en su mayoría de alta velocidad. La jornada con más movimientos es la del viernes, 5, con 67 frecuencias.

Por encima, lógicamente, estarán las dos estaciones madrileñas: Puerta de Atocha-Almudena Grandes, que registrará la salida y llegada de 903 convoyes. Le seguirá Chamartín-Clara Campoamor, con 590; Barcelona Sants, con 512; Zaragoza Delicias (298) y Sevilla Santa Justa (323).

235 trenes, en su mayoría de alta velocidad, van a pasar por Málaga a lo largo del puente. La jornada con más movimientos es la del viernes, 5, con 67 frecuencias.

Por detrás de Málaga, aparecen las de Alicante Terminal (226); Valladolid-Campo Grande (221); Valencia-Joaquín Sorolla (211); Granada (96); Toledo (91) y Castellón (86). En la parte baja de la lista en cuanto al tráfico programado aparecen la estación de Orense (78); León (68); Santiago de Compostela-Daniel Castelao (47) y Oviedo (38).

En total, a nivel nacional, las líneas españolas estarán surcadas estos cuatro días por un total de 4.272 ferrocarriles de alta velocidad, larga y media distancia, de las tres empresas ferroviarias (con cuatro marcas) que operan en España: Renfe (AVE y Avlo); Iryo y Ouigo. De estos, el viernes es la jornada con mayor intensidad, con 1.280 trenes programados.

La situación que se producirá estos días en la estación María Zambrano está en consonancia con la tendencia de crecimiento que ha vivido el ferrocarril este 2025, año que se cerrará con un nuevo récord anual. A fecha de septiembre, según Adif, este medio de transporte ya acumulaba a nivel nacional un crecimiento del 6% frente al año anterior, y un incremento del 5% en el tránsito de viajeros por sus estaciones.

Récord de vuelos en Málaga

En el aeropuerto de Málaga, el trasiego también es máximo. El comienzo del puente de la Constitución se nota y mucho. Serán 1.608 los vuelos que se moverán hasta el próximo lunes. Una actividad que supone una cifra sin precedentes y que representa una subida del 7,9% respecto al mismo periodo del pasado año, según los datos facilitados por Aena. De ellos, 1.247 son aviones con conexiones internacionales.

1.608 vuelos se moverán en el aeropuerto de Málaga hasta el próximo lunes. Es una cifra sin precedentes y que representa una subida del 7,9% respecto al mismo periodo del pasado año.

La jornada de este viernes, día 5, es la de mayor movimiento de aviones. Las aerolíneas han programado un total de 447 vuelos, de los que 335 tienen como destino o procedencia aeropuertos de fuera de las fronteras. Le sigue en intensidad el próximo domingo, con 397 operaciones, de las que 314 son movimientos con instalaciones de fuera del país. Para este sábado hay programados 368 movimientos y para la jornada de final de este último puente antes de las navidades, el lunes, se han previsto 396 vuelos. Desde Aena recuerdan que el año pasado en este mismo puente el movimiento de aviones se elevó a 1.490.

En el conjunto de los aeropuertos de España, las aerolíneas han programado un total de 21.955 vuelos para el puente de diciembre, entre los días 5 y 8 del último mes del año, frente a los 21.258 vuelos del año anterior. Coincide con Málaga en que el día con más operaciones será este viernes, con un total de 5.743 operaciones previstas, seguido del lunes, con 5.496 vuelos; el domingo, con 5.444 vuelos, y el sábado, con 5.272 operaciones.

Por aeropuertos, el de Madrid es el que registrará un mayor número de vuelos en total, con 4.610 operaciones previstas; seguido del de Barcelona, con 3.659 vuelos; y el de Gran Canaria, donde hay programados 4.759 operaciones. En cuarto lugar se coloca Málaga, seguido de Alicante, donde se esperan 1.224 movimientos de aviones a lo largo de estos cuatro días, con un máximo de 316 para el sábado.

Ocupación en hoteles y casas rurales

Los hoteles y casas rurales también esperan un mejor puente de la Constitución que el pasado año. A las buenas previsiones de que reinará el sol y las temperaturas serán suaves se une el atractivo navideño que ya añade la capital malagueña con el espectáculo de luces y los puestos típicos de estas fechas ya en funcionamiento. Unos reclamos que hacen que los hoteles de la provincia esperan llenar el 65% de sus habitaciones, lo que supone siete puntos más que el pasado año en el que estas fechas coincidieron con un puente más largo.

Los datos que ha facilitado la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) apuntan además que es Benalmádena el municipio con mayor tirón hasta alcanzar una ocupación media del 81,9%, seguida de Mijas, con un 66,34%; Fuengirola, con un 56,63%, y Frigiliana-Torrox, con un 44%. José Luque, presidente de Aehcos, valora «las buenas perspectivas para el puente de la Constitución, que se presenta como un estímulo importante para cerrar el ejercicio. Seguimos trabajando para avanzar hacia un modelo turístico equilibrado y estable a lo largo de todo el año».

En el interior de la provincia también se constata este mayor dinamismo en las reservas para este puente de diciembre. Ruralidays.com, plataforma de turismo rural en España que tiene una mayor oferta de este tipo de alojamientos en la comunidad andaluza, señala que la coincidencia favorable de los festivos del sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución) y del lunes 8 (festividad de la Inmaculada Concepción) ha impulsado las reservas de casas rurales en Málaga.

Detallan que esperan rozar el 63% de ocupación global, casi un punto más que el año pasado. En este caso, es Córdoba la que lidera este ránking en Andalucía con un 75% de ocupación; seguida de Granada (70%); y Cádiz (69%). Le siguen Jaén (66%), Málaga (63%), Sevilla (62%), Huelva (61%) y Almería (44%). A nivel global, en la Comunidad la ocupación será cercana al 64%, dos puntos más respecto al año anterior.

El cofundador de Ruralidays, Félix Zea, destaca: «Se ha producido un aumento de la ocupación general para estas fechas ya cercanas al invierno en casi toda Andalucía, y probablemente subirán más con las peticiones de última hora».

En el conjunto de la región, los establecimientos hoteleros alcanzarán un grado de ocupación del 70%, según el sondeo de previsiones realizado entre las empresas del sector por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior. Destacan que la duración del puente en este 2025, de tres días, no lo hace directamente comparable con las mismas fechas de ejercicios anteriores, si bien los resultados esperados se sitúan por encima de la ocupación en los cuatro años previos, en los que osciló entre el 67% y el 55%.

El consejero de Turismo, Arturo Bernal, valora que estas expectativas «dan continuidad a los excelentes registros del pasado puente de la Hispanidad y a la evolución positiva del conjunto del año», en el que se ha superado el número de estancias del pasado 2024 contabilizadas entre enero y octubre, con más de 51 millones de pernoctaciones hoteleras.