Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Viajeros bajan de un tren de alta velocidad camino de la estación en Málaga. MIGUE FERNÁNDEZ

Málaga mejora el puente de diciembre con más vuelos, más trenes y más ocupación

El aeropuerto marcará un récord de operaciones en esta época, y la estación de Málaga será una de las que tendrá más tráfico ferroviario de España

Ignacio Lillo
Pilar Martínez

Ignacio Lillo y Pilar Martínez

Málaga

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:36

Comenta

Miles de personas aprovecharán el puente de diciembre para escapar del frío invierno, hacer una escapada y disfrutar de las temperaturas altas previstas en Málaga ... y la Costa del Sol, que llegarán hasta los 24 grados. En el sentido inverso, muchos malagueños pasarán también estos días festivos en destinos nacionales y de toda Europa, a través del aeropuerto y la estación María Zambrano. Unido a la buena disposición de las fechas (con el día de la Constitución y el de la Inmaculada estratégicamente colocados entre el viernes y el lunes), este periodo se esperan más vuelos, más trenes y más ocupación en la provincia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,9: así se ha sentido en toda Málaga
  2. 2 La Junta activa la fase de preemergencia del Plan ante riesgo sísmico tras el terremoto de magnitud 4,8
  3. 3 Así se ha vivido el terremoto en la planta 20 de las torres de Martiricos: «Se ha sentido muy fuerte, pero no sé si a pie de calle hubiera sido diferente»
  4. 4 Reabierta al tráfico la A-45 tras retirarse los vehículos implicados en el accidente
  5. 5 Cierra La Pachamama, el primer restaurante peruano que abrió en el Centro de Málaga
  6. 6 La Cueva de 1900 estrena su nueva imagen en Málaga
  7. 7 El PSOE suspende de militancia al líder del PSOE en Torremolinos tras el escándalo de los whatsapps
  8. 8 Los terremotos en Málaga: Historia y Protohistoria
  9. 9

    Abre el primer hotel de lujo para perros en Málaga
  10. 10 Del «miedo» al «no me he enterado»: así vivió Fuengirola un terremoto retransmitido en directo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Málaga mejora el puente de diciembre con más vuelos, más trenes y más ocupación

Málaga mejora el puente de diciembre con más vuelos, más trenes y más ocupación