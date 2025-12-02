Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de unos turistas en este mismo puente el año pasado en un hotel de Málaga. SUR

Los hoteles de la Costa del Sol esperan una ocupación del 65% en el puente de la Constitución

La patronal hotelera Aehcos destaca que las expectativas son mejores que las del pasado año

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:11

Comenta

La Costa del Sol espera un mejor puente de la Constitución que el pasado año. A las buenas previsiones de que reinará el sol y ... las temperaturas serán suaves se une el atractivo navideño que ya añade la capital malagueña con el espectáculo de luces y los puestos típicos de estas fechas ya en funcionamiento. Unos reclamos que hacen que los hoteles de la provincia esperan llenar el 65% de sus habitaciones, lo que supone siete puntos más que el pasado año en el que estas fechas coincidieron con un puente más largo. Los datos que ha facilitado la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) apuntan además que es Benalmádena el municipio con mayor tirón hasta alcanzar una ocupación media del 81,9%, seguida de Mijas, con un 66,34%; Fuengirola, con un 56,63%, y Frigiliana-Torrox, con un 44%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  2. 2 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  3. 3 Nueva agresión sexual grupal en Málaga: dos detenidos por violar a una chica mediante sumisión química
  4. 4 Muere un hombre de 54 años en una colisión entre un camión y una furgoneta en Casarabonela
  5. 5 La Fiscalía archiva la denuncia de AMAMA por la supuesta alteración de historiales médicos
  6. 6

    Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos
  7. 7 Los trabajadores podrán agotar los cinco días del permiso de hospitalización y cuidado de un familiar aunque éste termine el reposo domiciliario
  8. 8 Muere una mujer en el incendio de una casa en Fuengirola
  9. 9 Un tribunal retira la pensión compensatoria de 2.000 euros a la ex tras revelar un detective que vivía con otra pareja
  10. 10 Estos son los nuevos Soletes de la Guía Repsol para celebrar la Navidad en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los hoteles de la Costa del Sol esperan una ocupación del 65% en el puente de la Constitución

Los hoteles de la Costa del Sol esperan una ocupación del 65% en el puente de la Constitución