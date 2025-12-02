Los hoteles de la Costa del Sol esperan una ocupación del 65% en el puente de la Constitución

La Costa del Sol espera un mejor puente de la Constitución que el pasado año. A las buenas previsiones de que reinará el sol y ... las temperaturas serán suaves se une el atractivo navideño que ya añade la capital malagueña con el espectáculo de luces y los puestos típicos de estas fechas ya en funcionamiento. Unos reclamos que hacen que los hoteles de la provincia esperan llenar el 65% de sus habitaciones, lo que supone siete puntos más que el pasado año en el que estas fechas coincidieron con un puente más largo. Los datos que ha facilitado la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) apuntan además que es Benalmádena el municipio con mayor tirón hasta alcanzar una ocupación media del 81,9%, seguida de Mijas, con un 66,34%; Fuengirola, con un 56,63%, y Frigiliana-Torrox, con un 44%.

José Luque, presidente de Aehcos, valora «las buenas perspectivas para el puente de la Constitución, que se presenta como un estímulo importante para cerrar el ejercicio. Desde Aehcos seguimos trabajando para avanzar hacia un modelo turístico equilibrado y estable a lo largo de todo el año». En este sentido, apunta que las previsiones para los meses de diciembre y enero advierten de una cierta moderación de la ocupación respecto a 2024 que nos obliga a analizar con atención la evolución del mercado, sobre todo el turismo doméstico que debemos recuperar«.

También ha hecho balance del mes de noviembre del que destaca que se ha conseguido cerrar con un mejor registro que el pasado año. Concretamente, con una ocupación media del 67,8%, es decir un 1,59 puntos porcentuales por encima de 2024. En dicho periodo ha vuelto a ser clave la evolución del turismo internacional, que representó el 70% del total de los viajeros.

Sin embargo, advierten de que el Impacto Bruto medio por Cliente Alojado (IBCA), ha disminuido «notablemente» con respecto al mismo mes de noviembre del año anterior, pasando de 137,19 euros a 103. Luque explica que «el balance del mes de noviembre vuelve a confirmar que la Costa del Sol es un destino turístico sólido durante todo el año, con una ocupación cercana al 68% que mejora con estrecho margen los resultados del mismo periodo del año anterior y que refleja el buen comportamiento de la demanda, especialmente del mercado internacional, que continúa siendo mayoritario. Por el contrario, el impacto económico por turista alojado y noche ha sido considerablemente menor en alrededor de 30 euros por noche de estancia y por huésped alojado».

Casa rurales

En el interior de la provincia también se constata este mayor dinamismo en las reservas para este puente de diciembre. Ruralidays.com, plataforma de turismo rural en España que tiene una mayor oferta de este tipo de alojamientos en la comunidad andaluza, señala que la coincidencia favorable de los festivos del sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución) y del lunes 8 (festividad de la Inmaculada Concepción) ha impulsado las reservas de casas rurales en Málaga. Detallan que esperan rozar el 63% de ocupación global, casi un punto más que el año pasado. En este caso, es Córdoba la que lidera este ránking en Andalucía con un 75% de ocupación; seguida de Granada (70%); y Cádiz (69%). Le siguen Jaén (66%), Málaga (63%), Sevilla (62%), Huelva (61%) y Almería (44%). A nivel global, en la Comunidad la ocupación será cercana al 64%, dos puntos más respecto al año anterior.

El cofundador de Ruralidays, Félix Zea, destaca que «se ha producido un aumento de la ocupación general para estas fechas ya cercanas al invierno en casi toda Andalucía, y probablemente subirán más con las peticiones de última hora».

Respecto a la demanda de Málaga, Zea afirma que los visitantes eligen mayoritariamente Antequera, Periana, El Borge, Comares y Almáchar; pero también Torrox, que es muy popular por la cercanía a la costa. «En todas las casas que se reservan en esta época, la chimenea es el equipamiento estrella que nunca puede faltar», destaca Félix Zea.

Sobre el perfil del cliente, en general en Andalucía, el turista es eminentemente nacional, aunque Málaga rompe la tendencia, con un 25% de extranjeros, en su mayoría holandeses, alemanes y franceses. De ahí que la estancia media también sea diferente, según se trate de visitantes nacionales o foráneos. «Mientras que los españoles se ajustan más al puente, con algo más de tres noches de media, los extranjeros no dependen de los festivos y hacen estancias más largas, por encima de once noches. De hecho, las ocupaciones largas son cada vez más habituales durante el invierno», precisa.

En cuanto a los precios, el coste de las casas rurales asciende a 32 euros por persona y noche. «Generalmente, se reserva en un grupo amplio de familiares o amigos, con un promedio de seis personas por casa, entre adultos y niños», detalla.