Gente paseando por Muelle 2. Migue Fernández

Málaga es la provincia en la que más sube la renta media, pero la segunda más desigual

El ascenso de los recursos netos per cápita fue de un 10% en el último año del que hay datos, hasta los 12.950 euros, y sólo en trece provincias las cifras son más bajas

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Martes, 21 de octubre 2025, 15:12

La renta de los malagueños sube, pero Málaga continúa situada en el furgón de cola en cuanto al volumen de recursos con que cuentan sus ... vecinos una vez elaborado el ránking con todas las provincias de España. Además, éste es uno de los territorios más desiguales de todo el país, si bien los indicadores de desigualdad han ido reduciéndose en los últimos años. Son algunas de las conclusiones que se desprenden de los datos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE) este martes y que se corresponden con el año 2023.

