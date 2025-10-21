Málaga es la provincia en la que más sube la renta media, pero la segunda más desigual

La renta de los malagueños sube, pero Málaga continúa situada en el furgón de cola en cuanto al volumen de recursos con que cuentan sus ... vecinos una vez elaborado el ránking con todas las provincias de España. Además, éste es uno de los territorios más desiguales de todo el país, si bien los indicadores de desigualdad han ido reduciéndose en los últimos años. Son algunas de las conclusiones que se desprenden de los datos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE) este martes y que se corresponden con el año 2023.

La renta media por persona, es decir, los recursos con que como promedio cuenta un vecino de Málaga, ascendía a los 12.950 euros en el año 2023. Esto supone un aumento del 10,27% con respecto a la cifra de un año antes. Si bien hay islas, como La Gomera, Fuerteventura, Lanzarote y El Hierro en que los ascensos han sido de mayor dimensión, entre las provincias completas no hay ninguna en la que la mejora haya sido superior. Tras Málaga se coloca Baleares, donde el crecimiento fue de un 9,35%, y hasta una cantidad superior, hasta los 16.118 euros.

El aumento en España fue de un 6,9%, hasta los 15.036 euros. Esto significa que la renta neta media por persona en Málaga se situaba casi 2.100 euros por debajo de la del promedio español en el año 2023. De hecho sólo había trece provincias en el país en las que la renta media se colocara por debajo que la malagueña en ese ejercicio. Se da la circunstancia que las cifras más bajas corresponden a tres provincias andaluzas: Almería (11.543 euros), Jaén (11.847) y Huelva (12.008 euros). Entre los territorios con las rentas personales más bajas en 2023 también se encontraban Badajoz, Alicante, Cádiz, Córdoba, Toledo, Murcia, Ciudad Real, Granada, Cuenca y Cáceres.

En estas circunstancias, Extremadura era la comunidad autónoma con la renta neta media personal más baja de España (12.326 euros) y en segundo lugar se situaba Andalucía (12.522 euros). En ambas el ascenso interanual, entre 2022 y 2023, fue de más de un 8% y, por tanto, superó la media nacional.

La renta neta media por persona más alta de España corresponde a las provincias vascas (18.885 euros, como promedio), Madrid (18.142 euros), Barcelona (17.062 euros), Navarra (16.423 euros), Baleares (16.118 euros) o Burgos (15.988 euros).

La renta neta media por hogar, mientras tanto, se situó en Málaga en los 33.868 euros, lo que supone un ascenso del 10,52% interanual. La media española se situaba en los 38.326 euros en 2023 tras crecer un 7% respecto al ejercicio anterior. En España los recursos netos por hogar oscilan entre los más de 48.800 euros de Madrid y los 28.614 euros de Cáceres.

Baja la desigualdad, pero aún es la más alta de España

Málaga despunta en su crecimiento de la renta neta media por persona (renta disponible tras pagar impuestos repartida entre toda la población), pero ello apenas sirve para mitigar -o lo hace muy lentamente- uno de los problemas sociales más importantes: la desigualdad de ingresos de la población. La renta crece a ritmos de alrededor del 10% en Málaga, pero ese ascenso parece que sigue estando concentrado en mayor medida entre las rentas altas que entre las bajas. Así, tras la madrileña, la costasoleña es la segunda provincia más desigual de España de acuerdo con el índice de Gini: si 0 es la igualdad perfecta de recursos entre toda la población y 100 mostraría una desigualdad tal que un solo individuo concentraría todas las rentas generadas en un territorio, en Málaga se sitúa en los 32,7 puntos -algo por debajo de un año antes, cuando estaba en los 33,3 puntos y de los niveles prepandemia, cuando se situaba en los 33,8 puntos-. Las cifras más reducidas y por debajo de 30 se dan en el norte de España: Guipúzcoa, Palencia, Huesca, Pontevedra, Teruel o Burgos. En Ceuta y Melilla rozan los 40 puntos. La media española se sitúa en los 32,1 puntos.

La desigualdad se puede medir también de otra manera más fácil de comprender: cuánto ganan los más ricos en comparación con los más pobres. Se trata del indicador 80/20. Contrasta la renta media del 20% de la población que más ingresa con el 20% que menos gana. De acuerdo con esta rúbrica, Málaga también es la segunda provincia más desigual: los ricos tienen recursos que multiplican por 2,8 veces los de los más pobres. Sólo Madrid está por delante (3 veces). Málaga empeora respecto a los registros prepandémicos, cuando el multiplicador era de 2,7 veces, si bien años previos a 2019 se llegaron a ver cifras por encima de las 3 veces.

Málaga, en este último indicador, iguala la media nacional, pero en Guipúzcoa, Menorca o Badajoz, el 20% de la población con mayores ingresos cobra 2,3 veces más que los que cuentan con menores recursos anuales.

27,5% de la población de Málaga vive con rentas que se encuentran por debajo del 60% de la mediana, que es donde se sitúa convencionalmente y a nivel internacional el umbral de la pobreza económica.

Los datos que ha publicado este martes el INE también dan cuenta de la población bajo el umbral de la pobreza, entendida ésta como la proporción de los vecinos de un territorio que cuenta con recursos por debajo del 60% de la mediana. En Málaga, en esta situación se encontraba el 27,5% de la población en el año 2023. Siete provincias presentaban peores datos. La tasa de pobreza más alta de España correspondía a Almería (32,5%) y la más baja, a Guipúzcoa (10,3%). La media nacional se situaba en el 21,3% en 2023, lo que implica un crecimiento de una décima respecto a un año antes. En cambio, en Málaga bajó siete décimas desde el 28,2% de 2022.

Dentro de la provincia de Málaga, Rincón de la Victoria era el municipio con la renta neta media por persona más elevada con datos de 2023: 15.614 euros. A continuación, se situaban Cartajima, Benahavís y Alhaurín de la Torre, donde se superaban los 14.000 euros.

En el extremo opuesto de la tabla se encontraban Benamargosa, Almáchar, Iznate, Salares, Benamocarra, El Borge y Totalán, donde no llegaban a los 10.000 euros per cápita al año.