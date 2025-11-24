El 'malagueño' Hernández Quero, un valor en alza en Vox

En los próximos días la Asociación de Periodistas Parlamentarios entregará su premios anuales a sus señorías en el Congreso y el Senado. Entre las diferentes ... categorías que se conceden, en el apartado de diputado revelación aparece en la terna de candidatos Carlos Hernández Quero, representante de Vox en la Cámara Baja por Málaga, quien en las últimas semanas es uno de los nombres propios de la política española como valor en alza dentro de la formación de Santiago Abascal tras su nombramiento como portavoz adjunto del grupo parlamentario; un cargo que se une a su entrada, a principios de año, en el núcleo duro de la dirección nacional del partido como portavoz de vivienda, materia en la que es experto y de la que es un apasionado.

Su ascenso cabe enmarcarlo en la estrategia de Vox de dar una mayor visibilidad a nuevos y diferentes perfiles dentro del partido. El diputado por Málaga, que sustituyó a Javier Ortega Smith, representa fundamentalmente la cara social del partido con la que Vox quiere dar la batalla política en un ámbito que hasta ahora ha sido una de las banderas de la izquierda: la política social.

Por ello, cuando se le pregunta sobre cómo se define ideológicamente, Hernández Quero huye del tradicional eje entre izquierda y derecha y afirma que su identificación con el proyecto de Vox obedece a que es un movimiento «patriota, social y que busca el bienestar de la clase media». En esa línea, se hizo viral su discurso a principios de este mes en un acto en el barrio de Aluche –al sur de Madrid– donde habló de la ruptura del «modelo social de trabajo-casa-coche», de la pérdida de identidad de los barrios, de la inseguridad vital de los ciudadanos y de «la pinza de los poderosos (en alusión a las políticas del PP y PSOE) contra la gente normal, que no está preocupada por las ideologías».

Precisamente fue en Madrid donde Carlos Hernández Quero nació el Día de los Santos Inocentes de 1990 en el barrio de Tetuán aunque está vinculado a Málaga, provincia por la que fue elegido diputado en las elecciones generales de julio de 2023, donde fue una de las sorpresas de la lista de Vox al ser incluido como 'paracaidista' en el número dos de la candidatura encabezada por Patricia Rueda.

El vínculo con la provincia lo fijó su padre en 1985 cuando, mientras estudiaba el primer curso de Derecho en la capital de España, se sacó las oposición a secretario de Juzgado de Paz en municipios de más de 7.000 habitantes con plaza en Alhaurín de la Torre. Este hecho le hizo trasladarse a Málaga junto a su entonces novia y adquirir una pequeña vivienda en la zona de Los Álamos. La pareja completó aquí sus estudios: ella en Historia y él en Derecho, donde logró sacarse las oposiciones, primero de secretario judicial (hoy Letrado de la Administración de Justicia) y posteriormente de juez. Ello le obligó a cambiar de ciudad en función de los diferentes destinos profesionales.

Sin embargo, mantuvieron su vivienda, como segunda residencia, en Málaga a la que solían venir en Semana Santa y verano. «Aquí he pasado muchas vacaciones y sigo viniendo. Incluso tuve una novia malagueña», recuerda Hernández Quero en conversación con este periódico, donde explica que en su familia no había antecedentes políticos pero que a él siempre le había interesado. «He sido muy 'politiquero'», subraya.

Experto en Historia Urbana

Esas inquietudes le llevaron a que desde la adolescencia estuviera vinculado a movimientos asociativos de barrio, y, posteriormente, a las organizaciones estudiantiles mientras cursaba sus estudios de Historia en la Universidad Complutense por la que es doctor en Historia Contemporánea y donde, entre 2015 y 2019, fue investigador en formación. Concretamente formó parte del grupo de investigación de Historia Urbana, rama especializada en indagar en la transformación social, política y económica que representan los procesos de urbanización que se empiezan a producir a finales del siglo XIX. Precisamente su tesis doctoral (defendida en 2020) lleva por titulo 'El desborde de la ciudad liberal: cultura política y conflicto en los suburbios de Madrid (1880-1930)'.

Tras su paso por la Universidad, Carlos Hernández Quero estuvo un año como archivero en el Ayuntamiento de Villalbilla (Madrid) y en 2021 entró como asesor de comunicación en el grupo parlamentario de Vox en el Congreso. En ese año también es consultor político en Tizona Comunicación y en la Fundación Disenso, ambas entidades vinculadas al partido de Santiago Abascal. Junto a su colaboración en varios medios de comunicación, imparte clases en la sede en Madrid del Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP), un centro educativo fundado en Francia por Marion Maréchal, sobrina de la líder ultra francesa Marine Le Pen.

Hace dos años, Hernández Quero dio el salto a la primera línea política como diputado por Málaga iniciando una carrera ascendente hasta convertirse en uno de los rostros más reconocibles de Vox. Un reto que asume con «mucha responsabilidad» y que le ha situado como una de las revelaciones políticas a nivel nacional.