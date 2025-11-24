Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Hernández Quero, en una imagen de archivo, en la sede provincial de Vox. migue fernández
La Política. Bajo Lupa

El 'malagueño' Hernández Quero, un valor en alza en Vox

Perfil. ·

Madrileño de nacimiento, el nuevo portavoz adjunto en el Congreso está vinculado a Málaga, provincia por la que es diputado y donde su familia tiene una vivienda en Los Álamos en la que suele veranear

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Mälaga

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:19

Comenta

En los próximos días la Asociación de Periodistas Parlamentarios entregará su premios anuales a sus señorías en el Congreso y el Senado. Entre las diferentes ... categorías que se conceden, en el apartado de diputado revelación aparece en la terna de candidatos Carlos Hernández Quero, representante de Vox en la Cámara Baja por Málaga, quien en las últimas semanas es uno de los nombres propios de la política española como valor en alza dentro de la formación de Santiago Abascal tras su nombramiento como portavoz adjunto del grupo parlamentario; un cargo que se une a su entrada, a principios de año, en el núcleo duro de la dirección nacional del partido como portavoz de vivienda, materia en la que es experto y de la que es un apasionado.

