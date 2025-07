Así precipitó Puente en redes sociales la caída de Noelia Núñez

Óscar Puente es un político de los que no suele callarse ni una ya sea en la tribuna del Congreso, en rueda de prensa o ... en las redes sociales, donde suele ser muy activo y es uno de los principales canales donde expresa sus opiniones y valoraciones. Y fue precisamente un hilo suyo publicado el pasado lunes en X (antes Twitter) donde denunciaba las contradicciones del currículum Noelia Núñez el que encendió la mecha que llevó a la diputada del PP a presentar su dimisión de los cargos públicos y orgánicos -era integrante del núcleo duro de Alberto Núñez Feijóo como vicesecretaria de Movilización y Reto Digital-.

A este episodio se ha referido Puente durante su participación en el Foro SUR para relatar cómo al ver el currículum de Núñez escribió: «Sabemos dónde cursó la ESO. Dónde cursó el Bachillerato. Pero ese doble grado…no sabemos dónde lo cursó. Raro, ¿no?».

A partir de ahí, según ha añadido, se puso a «hurgar» y «me fluyó la información» ya que comprobó que la dirigente popular tenía «tres currículum en otras tantas instituciones (la universidad, el Ayuntamiento de Fuenlabrada y el Congreso) y eran distintos entre sí y ninguno coincidía con la realidad» y ha reconocido que lo comentó en redes «de forma combativa» porque este tipo de comportamientos «me horrorizan ya que dañan a la política».

El ministro defiende la veracidad de su máster

El ministro ha calificado de «inexcusable» el comportamiento de Noelia Núñez y «ha hecho lo que tenía que hacer» al dimitir, al tiempo que ha descartado que este caso tenga nada que ver, como ha esgrimido el PP, con el de su máster en Dirección Política y cuya veracidad se puede acreditar ya que él no engaña a nadie. Así ha recordado que se lo obtuvo en la Fundación Jaime Vera en los años 90 del pasado siglo «mucho antes del Plan Bolonia, cuando los máster eran lo que eran».

«Yo he puesto el máster que tengo y donde lo he hecho... que a ellos les parece un cursito de nada, pues que digan lo que quieran. Yo no engaño a nadie y se puede fiscalizar», ha afirmado el ministro, quien ha añadido que pese a las pruebas el PP siga con su máster «en lugar de asumir que les han pillado con el carrito del helado».

Sus parámetros para actuar en redes

Por otro lado, Óscar Puente se ha referido a cómo gestiona su papel en las redes sociales recordando que las llevas personalmente desde que era concejal en Valladolid -ciudad de la que llegó a ser alcalde- y que las usas adaptándose y que cuando adopta «facetas de ataque» lo hace «en legítima defensa». «Soy muy cristiano, pero en política lo de poner la otra mejilla, no. Yo respondo, no lo puedo evitar», ha reconocido

Puente ha explicado que en redes actúa de manera «muy intuitiva» y en base a varios parámetros. El primero es el de la «autenticidad» porque no quiere que nadie piense que en las redes sociales Óscar Puente es distinto a lo que es en realidad porque «no pretendo engañar a nadie». «Eso tiene cosas buenas y malas y es evidente que hay veces que digo cosas que no son políticamente correctas o que muestran que tengo a veces un cierto mal carácter. Pero ese soy yo», ha añadido.

«Soy muy cristiano, pero en política lo de poner la otra mejilla, no. Yo respondo, no lo puedo evitar», afirma

El segundo parámetro bajo el que actúa, y que entronca con su pasado como concejal y alcalde, es el de la cercanía y en este sentido el ministro de Transportes ha afirmado que a través de las redes dialoga y habla «con más gente de la que bloqueo» y que cada día recibe mensajes que le sirven para poder actuar sobre proyectos e infraestructuras.

El tercero de los parámetros en el que se basa es en interactuar con las personas que contactan con él en redes. «Si puedo responderles no dejo a la gente sin responder, incluso responder de manera airada», ha subrayado Óscar Puente, quien ha agregado que tiene un «dedo rápido» para bloquear cuando observa en las redes faltas de respeto o las conversaciones se convierten en un diálogo de sordos.