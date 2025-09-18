Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del niño de cinco años en cuidados paliativos que pidió ver el mar el pasado mes de julio. SUR

Este es el día en el que Málaga estrenará el teléfono 24 horas para niños en cuidados paliativos

La medida de la Junta se extenderá a todas las provincias andaluzas antes de finales de año

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:38

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía refuerza su atención a los niños y niñas que se encuentran en régimen de ... cuidados paliativos. Así, a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha iniciado la implantación de un modelo innovador de atención continuada a las familias con menores en esta situación y en régimen de hospitalización domiciliaria. Se trata de un servicio telefónico activo 24 horas al día y siete días a la semana. Málaga será la primera provincia en implementar este proyecto a partir del 22 de septiembre próximo.

