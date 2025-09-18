Este es el día en el que Málaga estrenará el teléfono 24 horas para niños en cuidados paliativos

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía refuerza su atención a los niños y niñas que se encuentran en régimen de ... cuidados paliativos. Así, a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha iniciado la implantación de un modelo innovador de atención continuada a las familias con menores en esta situación y en régimen de hospitalización domiciliaria. Se trata de un servicio telefónico activo 24 horas al día y siete días a la semana. Málaga será la primera provincia en implementar este proyecto a partir del 22 de septiembre próximo.

Curiosamente, el propio presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, se comprometió el pasado 24 de julio ante un grupo de madres afectadas en el Parlamento andaluz a poner en marcha este servicio antes de que concluyese 2025. «Muevo Roma con Santiago para que eso se resuelva», llegó a decir el jefe del Ejecutivo andaluz, dado que el teléfono, hasta ahora, sólo estaba en servicio hasta las tres de la tarde.

El proyecto permitirá que padres y madres puedan disponer de acompañamiento profesional inmediato, resolver sus dudas y recibir apoyo especializado en cualquier momento.

El teléfono se desplegará de manera escalonada. La primera fase arranca este mes en Málaga, donde «ya se han celebrado reuniones operativos con los equipos de referencia y se ultiman los cuadrantes de guardias para que el servicio esté operativo a partir del 22 de septiembre». En octubre, se sumará una segunda provincia y un nodo interprovincial, y se extenderá a toda Andalucía antes de que acabe el año.

Posibilidad de hacer videollamadas

Entre las medidas puestas en marcha destacan la habilitación de líneas móviles corporativas que facilitarán tanto las llamadas como la posibilidad de videollamadas, la constitución de un grupo de trabajo mixto para protocolizar la atención continuada en toda la comunidad y la coordinación con entidades de referencia para la derivación de pacientes.

El plan incluye además la elaboración de registros clínicos adaptados, el seguimiento de la actividad mediante herramientas de control y la realización de encuestas de satisfacción a las familias, con el objetivo de garantizar la calidad y evaluar el impacto asistencial.

La Junta ha recalcado que «todas las provincias cuentan con dispositivos organizados para dar respuesta a las necesidades de pacientes pediátricos en situación de últimos días, adaptando los recursos a las características de cada territorio y a la demanda asistencial concreta».

Esta atención se presta de forma coordinada entre unidades específicas de cuidados paliativos, equipos de Atención Primaria, servicios de urgencias y dispositivos de hospitalización domiciliaria, con el objetivo común de ofrecer una atención integral, humanizada y accesible en todo momento. Además, Andalucía cuenta con una red consolidada de Unidades de Cuidados Paliativos para menores, dentro de los servicios de Pediatría, distribuida por toda la comunidad autónoma, con mínimo una por provincia, ha subrayado la Consejería de Salud en una nota.