Juan Cassá deja de ser director de área en la Diputación y el PP lo repesca en el grupo provincial

Dos años. Ese es el tiempo que Juan Cassá ha ocupado el cargo de director del área de Nuevas Tecnologías de la Diputación de Málaga. ... Un puesto que acaba de dejar aunque no abandonará la institución supramunicipal ya que ha sido repescado por el Partido Popular para que forme parte, como cargo de confianza, del grupo provincial de los populares, según confirmaron fuentes consultadas, que no precisaron los motivos de este movimiento político en pleno verano.

Fue a finales de julio de 2023 cuando Cassá fue nombrado director del área de Nuevas Tecnologías, con un salario bruto anual que rondaba los 60.000 euros, en el inicio del nuevo mandato en la institución tras las elecciones municipales de ese año. En ese momento, el PP repescó a quien había sido uno de los rostros más visibles y destacados en Málaga de Ciudadanos, partido que abandonó en 2020 por discrepancias por el rumbo que había tomado la formación naranja tras la marcha de Albert Rivera.

Candidato a la Alcaldía

Juan Cassá, que antes de entrar en política había trabajado en el campo de la consultoría de marketing digital, fue el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Málaga en 2015 y 2019, donde la formación naranja jugó un papel clave para que el PP mantuviera el gobierno en la Casona del Parque y en la Diputación Provincial.

En mayo de 2020, en plena pandemia, Cassá anunció que dejaba el partido naranja -en esos momentos liderado por Inés Arrimadas- aunque mantuvo las actas en el Ayuntamiento y la Diputación, donde su voto fue clave para garantizar la gobernabilidad del PP y desde entonces se convirtió en un firme aliado tanto del alcalde Francisco de la Torre como del presidente de la institución provincial, Francisco Salado, de cuyo equipo de gobierno formó parte, ya como no adscrito, durante el anterior mandato provincial.

Cara a las elecciones locales de 2023, en los cenáculos políticos malagueños se barajó la posibilidad de que el político asturiano pudiera ir en alguna de las listas del PP, aunque finalmente no fue así. Aunque los populares, en agradecimiento al apoyo político que les había brindado en los dos últimos mandatos, lo repescó para un cargo institucional que ahora deja, aunque seguirá vinculado a la política dentro del grupo del PP en la Diputación.