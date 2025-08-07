Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cassá, en una imagen de archivo, cuando era diputado provincial. sur

Juan Cassá deja de ser director de área en la Diputación y el PP lo repesca en el grupo provincial

Política. ·

El ex integrante de Ciudadanos ha cesado como responsable de Nuevas Tecnologías

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga.

Jueves, 7 de agosto 2025, 19:10

Dos años. Ese es el tiempo que Juan Cassá ha ocupado el cargo de director del área de Nuevas Tecnologías de la Diputación de Málaga. ... Un puesto que acaba de dejar aunque no abandonará la institución supramunicipal ya que ha sido repescado por el Partido Popular para que forme parte, como cargo de confianza, del grupo provincial de los populares, según confirmaron fuentes consultadas, que no precisaron los motivos de este movimiento político en pleno verano.

