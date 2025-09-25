Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Regional Universitario, Miguel Ángel Arráez, posa en el quirófano híbrido. SALVADOR SALAS

Málaga cuenta ya con el quirófano de neurocirugía más avanzado de Andalucía

Es una sala híbrida, ubicada en el Materno, que permite realizar resonancias magnéticas a los pacientes durante la intervención y constatar si se ha extirpado el tumor cerebral, entre otros, al completo

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:23

«Es un auténtico sueño para cualquier neurocirujano poder disponer del quirófano más avanzado posible». Así de contundente se muestra el jefe del servicio de ... Neurocirugía del Hospital Regional Universitario de Málaga, Miguel Ángel Arráez, cuando se refiere al quirófano híbrido con resonancia magnética intraoperatoria que acoge, desde el pasado mes de julio, el Hospital Materno Infantil de la capital, el primero de esta naturaleza en la sanidad pública andaluza y uno de los pocos que existen en todo el país. Es la sala de operaciones del futuro o del siglo XXI, como le gusta decir al doctor Arráez. Fundamentalmente, se usará en operaciones de alta complejidad y en procesos tumorales, sobre todo cerebrales o medulares, pero la casuística es mucho más amplia.

