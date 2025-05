Málaga, cuarta provincia de España en compras de viviendas tras dispararse un 50%

Cristina Vallejo Viernes, 16 de mayo 2025, 10:20 Comenta Compartir

El encarecimiento de la vivienda en España en general y en Málaga en particular no tiene freno. Pero la demanda no afloja. Durante el mes de marzo en la provincia hubo 3.460 compraventas de viviendas, una cifra que se sitúa prácticamente un 50% por encima de la del mismo mes del año anterior, según se desprende de la estadística publicada este viernes por el INE. Para analizar con precisión este dato hay que tener en cuenta que la Semana Santa este año cayó en abril, mientras que en 2024 tuvo lugar en la última semana de marzo. Eso explica en parte la buena comparativa, es decir, este aumento tan importante de las operaciones, que también se ha producido a nivel nacional, porque el ascenso de las transacciones inmobiliarias en el país se cifra en un 40,6%, hasta un total de 62.808. En Andalucía, además, las compraventas se incrementaron un 55%, hasta rozar las 13.500.

Pero hay métricas que dan mayor dimensión a las compraventas de casas en la provincia en el mes de marzo. Para empezar, las 3.460 transacciones que han tenido lugar en Málaga convierten a este mes de marzo en el mejor para la provincia desde el del año 2007, cuando se vendieron 4.112 inmuebles, con la sola excepción de marzo de 2022, cuando la cifra de transacciones fue de 3.850.

Y todavía más importante: Málaga saltó en marzo al cuarto puesto del ránking nacional en número de compraventas de viviendas de toda España, pese a ser la sexta en población. Únicamente la superan Madrid, con 7.380 compraventas en marzo; Barcelona, con 6.868; y Alicante, con 4.664.

La Costa del Sol supera, de esta manera, a Valencia, que tradicionalmente se ha situado por delante, y que en el último mes se quedó bastante por detrás con sus 3.157 operaciones.

Además, Málaga también volvió a situarse muy por delante de Sevilla (2.390 transacciones inmobiliarias en el último mes).

De las compraventas, en Málaga han tirado tanto las viviendas nuevas como las usadas. Las operaciones con las primeras han subido un 52,5% de un año para otro, hasta las 1.096. Mientras tanto, las transacciones de casas de segunda mano se han incrementado un 47,3%, hasta las 2.364.

Es hora también de hacer balance del primer trimestre del año. Entre enero y marzo Málaga vuelve a ser la quinta provincia de España en el ránking con sus 9.750 transacciones, por detrás de Madrid (21.445 operaciones); Barcelona (19.708), Alicante (14.103) y en esta ocasión, también Valencia (10.135). Pero Málaga continúa por delante de Sevilla, donde en los tres primeros meses de 2025 se han comprado 6.910 viviendas.

Durante el primer trimestre de este año, el número de compraventas que han tenido lugar en la provincia de Málaga se ha incrementado un 21%, una cifra que está en línea con la del conjunto de España, donde la subida es de un 20,7%, hasta las 183.140 transacciones.