«Ni un sólo líder de Vox ha dicho que le parecen bien los aranceles de Trump»

Jorge Buxadé (Barcelona, 1975) visitó la pasada semana Málaga dentro de su recorrido por las provincias para conocer sus problemáticas y llevarlas a Bruselas, donde ... es el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo. Una gira en la que concedió una entrevista a este periódico.

–Usted es católico, ¿qué valoración hace del pontificado del fallecido Papa Francisco?

–Como católico podría hacer miles de valoraciones, pero como va a ser muy difícil que distingamos mi condición de católico y de político, preferiría dejarlo. A los papas no se les puede juzgar como a un primer ministro. Que en paz descanse y que ahora los cardenales elijan a un hombre que sepa llevar el peso de la Iglesia católica. A mí me preocupa especialmente la persecución de los cristianos en Siria, Nigeria Afganistán o Pakistán y confiemos que la Iglesia encuentre el camino adecuado para la protección de esas minorías cristianas.

–En su estancia en Málaga ha abordado asuntos relacionados con la seguridad sobre la presencia de mafias y medioambiental con la situación de Vega Mestanza, ¿va a llevar estos asuntos al Parlamento europeo?

–Sin duda. Es un riesgo tremendo que la Costa del Sol se convierta en una zona de confort criminal donde la Policía Nacional, la Guardia Civil o los jueces puedan sentirse intimidados por las mafias. En el Parlamento Europeo estamos ahora abordando la nueva estrategia de Seguridad de la UE. Los burócratas de Bruselas parece que sólo hablan de los cibercrímenes y de las amenazas híbridas desde Rusia y Bielorrusia y yo creo que la responsabilidad de los diputados de Vox es poner de manifiesto los riesgos que hay en la frontera sur de Europa, en la Costa del Sol y el campo de Gibraltar. Sobre la Vega Mestanza lo que me han contado las asociaciones vecinales está en el límite de lo criminal. La Junta de Andalucía y Moreno Bonilla no están valorando la gravedad de lo que están haciendo ya que hay un principio fundamental que es que no se puede construir en zonas inundables y aquí se quiere construir en medio de una zona inundable. He asumido un compromiso con los vecinos de Vega Mestanza para que acudan a Bruselas y expliquen la situación en el Parlamento.

–Vox es muy crítico con las políticas de la UE ¿son una fuerza antieuropeísta?

–No. Somos una fuerza crítica con las decisiones que se toman por los burócratas. Europa es libertad, defensa de la propiedad, prosperidad y seguridad. Y ahora mismo no estamos más seguros, ni vivimos mejor ni somos más libres que hace veinte años. Por lo tanto quienes son antieuropeos son los que están apoyando a Ursula von der Leyen y su Comisión.

–¿Cuál es la principal crítica que hacen ustedes al actual rumbo que tiene la UE?

–Que desde hace muchos años está en manos de fanáticos. Fanáticos del clima que han criminalizado al sector agrario, la ganadería y la pesca. O ejemplos como la prohibición del vehículo de combustión diésel o gasolina para el 2035, que supone destruir la industria automovilística europea y dejarnos en manos de los vehículos eléctricos e híbridos chinos. Eso es lo que nosotros criticamos porque en el fondo son políticas contra Europa.

–La guerra comercial y de aranceles abierta por Trump perjudica los intereses españoles. Vox dice defender los intereses de España, en muchos sectores, entre ellos el agroalimentario, pero sin embargo apoyan a Trump ¿no es una posición contradictoria?

–Vox apoyó a Trump en la campaña y apoya muchas de las medidas propuestas, pero no nos adherimos a todo. ¿Feijóo cuando se hace una foto con Von der Leyen, se adhiere a todo lo que hace Von der Leyen? Vox ha defendido y aplaudido que Estados Unidos se salga de la Organización Mundial de la Salud, que se aparte del Acuerdo de París, que haya quitado el dinero a las ONGs de izquierda o que reduzca la administración pública. En cuanto a los aranceles, nos parecen mal; por supuesto no estamos de acuerdo en que haya aranceles que se apliquen en España. Lo único es que nosotros no somos hipócritas y lo que realmente perjudica al sector agrario, ganadero y pesquero en España no es ningún arancel sino lo que está haciendo Ursula von der Leyen, la jefa de Feijóo y la amiga personal de Sánchez, con el Pacto Verde, la PAC o que por el puerto de Algeciras entre mercancía de Marruecos en condiciones distintas a las que se exigen a nuestros agricultores. ¿Qué político español ha ido a Washington a decir que no le parecen bien aranceles? Santiago Abascal. No hay ni un sólo líder ni cargo público de Vox que haya dicho que le parecen bien los aranceles de Trump. Es una inmensa campaña de propaganda del PP del PSOE mintiendo a sabiendas sobre Vox.

–¿El alineamiento con Trump les puede pasar factura electoral en España?

–Es la misma pregunta que se nos hacía sobre si nos pasaría factura que Vox se fuera al grupo Patriotas, que rompiera los gobiernos regionales con el PP o se posicionara en contra de la ideología de género o a favor de la deportación masiva de los inmigrantes ilegales... y hemos subido en intención de voto. El votante sufre una propaganda masiva en contra de Vox, pero el votante sabe distinguir porque nosotros no tomamos las decisiones ni proponemos ideas pensando en los votos como otros partidos, sino que defendemos las cosas por convicciones.

–¿Cree que se está asentando en la sociedad la imagen de Vox como un partido que genera antipatía social?

-No. La gente normal nos ve con simpatía y cariño. Yo lo vivo y lo vive Santiago Abascal en cualquier momento cuando vamos por la calle recibimos felicitaciones, ánimos y abrazos. Sánchez no puede salir por la calle. Sí que producimos animadversión a las élites, a los que saben que van a perder sus privilegios, a los separatistas o a los que en las redes sociales pretenden imponer restricciones a la libertad de opinión.

–Se ha comentado mucho que en los últimos tiempos el ala liberal del partido ha sido desplazada y copada por las posiciones más ultraconservadoras e incluso por los herederos del franquismo, ¿se ha producido ese escoramiento aún más hacia la derecha?

–Eso es otro de los bulos masivos propagados por determinados tertulianos y apoyado por el PP. Eso es una mentira. Vox sigue diciendo y defendiendo lo mismo prácticamente desde el momento de su fundación en el 2014 hasta ahora. ¿En qué ha cambiado? Pues que tiene que ajustarse a las cosas del día a día. Pero en lo esencial, Vox no ha dejado de defender la unidad nacional; la defensa de la propiedad privada frente al ocupa; la seguridad; la lucha contra la inmigración ilegal, masiva y descontrolada; de atacar al separatismo y de combatir a la izquierda.

–¿Echan de menos en Vox a figuras como Macarena Olona o Iván Espinosa de los Monteros, que en los últimos tiempos se han apartado de su partido?

–Yo lo que valoro es la aparición de Carlos Hernández Quero, diputado por Málaga en el Congreso, el superfichaje de la joven Julia Calvét, la figura de Rocío de Meer o de Samuel Vázquez. Lo importante es el proyecto. Hay millones de españoles que están pidiendo que alguien en las instituciones represente lo que ellos dicen en su puesto de trabajo, en los bares o en las conversaciones en casa. No importa tanto la persona que lo diga, sino el proyecto.

-¿Vox se ha convertido en el partido con el que se identifican quienes no tienen voz y a los que el bipartidismo no da respuesta?

-Creo que hay muchas personas que se incorporan a Vox sabiendo que Vox da voz. Nuestro combate contra el bipartidismo es evidente porque la culpa de lo que le sucede a España no es exclusivamente imputable al PP o al PSOE ya que son indistinguibles. Cada vez más españoles se dan cuenta de que es un paripé lo que hacen los políticos del PP y del PSOE, que en las cosas importantes para ellos se ponen de acuerdo.