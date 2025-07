«Las próximas elecciones no serán una cuestión ideológica, sino de regeneración democrática»

En el reciente congreso nacional del PP, Elías Bendodo Benasayag (Málaga, 1974) se mantuvo en el núcleo duro de Alberto Núñez Feijóo como vicesecretario de ... Política Autonómica y Local y Análisis Electoral. De la nueva etapa de el partido, de la situación política y de su futuro habla el también diputado en esta entrevista con SUR a pocos días de cumplir 25 años desde que logró su primer cargo público, el de concejal en el Ayuntamiento de la capital.

–¿Qué encargo les ha hecho Feijóo en la primera reunión de la dirección?

–Ajustar los equipos nombrando los secretarios ejecutivos para tener la maquinaria perfectamente engrasada para la vuelta del verano porque esta legislatura puede colapsar en cualquier momento. Aquí estamos pendientes no de la decisión de Sánchez, sino del próximo informe de la UCO o de la próxima cantada de Ábalos, de Koldo o de Cerdán. Sánchez ya no es libre para convocar las elecciones, sino que va a depender de terceros, sean ex colaboradores suyos o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Del congreso sale un PP no ya como un partido de Gobierno, sino como un partido hacia el Gobierno. La legislatura terminó hace tiempo y Sánchez la está extendiendo de forma artificial y agónica: no se aprueban presupuestos, ni leyes…. Sánchez resiste, pero no gobierna.

–Se mantiene en sus actuales responsabilidades y la cuota andaluza en la dirección se completa con Juan Bravo. Pero hay una percepción de que con los cambios acometidos por Feijóo, Andalucía ha perdido peso político en esa dirección.

–No, al revés. En la política, como en la vida llegar a los objetivos es muy difícil, pero más difícil es mantenerte. Cuando Feijóo me trasladó que había hecho un buen trabajo y que estaba encantando de que siguiera trabajando con él, para mí eso es un respaldo y un acicate para seguir funcionando y trabajar cara a las próximas generales. Por tanto, Andalucía sigue teniendo su peso y, sobre todo, la influencia que tiene nuestro presidente autonómico, Juanma Moreno. Feijóo necesita un PP de Andalucía fuerte para conseguir su objetivo de llegar a la Moncloa y ahora el mismo PP de Andalucía es un partido muy fuerte.

–Feijóo marcó el objetivo de que el PP llegue a los 10 millones de votos, ¿cómo lo van a conseguir?

–El proyecto político que ha salido del congreso del PP reafirma la postura de centro reformista del partido. A esos 10 millones de votos se llega con un pie en el centro y con el otro pivotando a derecha e izquierda. El del PP es un proyecto transversal, que va más allá de la derecha y la izquierda, es un proyecto de cambio y de regeneración democrática en España. La próxima llamada a las urnas no va a ser una cuestión ideológica, sino de regeneración democrática. Por eso estoy convencido de que son muchos los votantes de izquierda, de centro y de derecha que van a apostar por el cambio en la persona de Feijóo.

–El PP ha dejado claro que no va a haber un gobierno de coalición con Vox, ¿cuál debe ser la relación del PP con Vox?

–Tiene que ser una relación normal, fluida, de llegar a acuerdos. El PP tiene que tener la capacidad de hablar con todos y de pactar con casi todos. Sólo hay una línea roja, Bildu Tenemos el máximo respeto por los más de 3 millones de votantes de Vox y por ser la tercera fuerza de nuestro país. Lo que pasa es que Feijóo no puede renunciar a su historia política, que es cuatro mayorías absolutas y gobiernos en solitario. Por lo tanto, eso es lo que vamos a plantear: un gobierno en solitario y llegar a acuerdos. Necesitamos que España vuelva a ser la España de los acuerdos, la mano tendida y el diálogo a derecha y a izquierda. En estos siete años de Sánchez hemos dado pasos atrás en calidad democrática y lo primero que va a hacer el gobierno Feijóo es autodenominarse como un gobierno de regeneración democrática, que saque la mano negativa de la política de las instituciones y volver a hablar, dialogar y entendernos.

–Entiendo que al PP no le valen las medidas anunciadas por Pedro Sánchez sobre regeneración y de lucha contra la corrupción.

–Son un paripé, una cortina de humo. Pero el fraude, el desengaño y la corrupción es tan grande que no hay cortina que tape este escándalo. La mayor medida contra la corrupción que podía anunciar Sánchez es su propia dimisión. Él es el número uno: puso a Ábalos, a Cerdán, al fiscal general del Estado, es el hermano, es el marido... es él quien ha impulsado todo esto. Por tanto, no puede decir que no iba con él. Él tiene que asumir su responsabilidad, irse y darle la voz otra vez al pueblo. Tiene un Gobierno colapsado, rodeado por la corrupción tanto del partido, del gobierno como de su familia. Un gobierno que no gobierna, que resiste. España no merece que se siga arrastrando su nombre porque un señor quiera seguir atornillado al sillón de La Moncloa un cuarto de hora más.

Ampliar Este julio se cumplen 25 años desde que Bendodo asumió su primer cargo público. migue fernández

–Sin embargo, la percepción, al hilo de lo sucedido esta semana en su comparecencia en el Congreso con el apoyo de sus socios parlamentarios, es que Sánchez ha salvado la bola de partido. ¿Cree que ha cogido aire?

–No. Esto es mercantilismo puro, no es política. Las minorías que influyen o que deciden la gobernabilidad de España, que quieren romper España, saben perfectamente que tienen que exprimir la ubre, como alguno dijo, de Pedro Sánchez hasta el final. Es decir, tienen que cobrar todavía. Hasta que no cobren, no van a dejarle caer. Sánchez se mantiene y los otros cobran. España no merece un Gobierno así.

–A Feijóo se le reprochó que en ese debate aludiera a los prostíbulos del suegro de Pedro Sánchez, ¿se están cruzando demasiadas líneas rojas en la política?

–No es cuestión de líneas rojas. Pero es que no puedes sacar pecho diciendo que vas a presentar una ley para abolir la prostitución cuando tu número dos en el partido y en el Gobierno se ha dedicado a colocar prostitutas en empresas públicas o cuando la familia del presidente del Gobierno se ha dedicado a esos negocios. Esto es un cinismo y una hipocresía brutal que los españoles no merecemos. Lo que hizo Feijóo en el Congreso fue poner negro sobre blanco y quitarle la máscara y la careta a un socialismo falso que es el de Pedro Sánchez.

Adelanto electoral

–¿El PP debe cambiar su estrategia de pedir permanentemente el adelanto electoral dado que Sánchez reitera que no lo va a hacer?

–No. La estrategia la fijamos en el congreso, donde hemos definido lo que vamos a hacer en nuestras relaciones con Vox, en inmigración, seguridad, vivienda, sanidad,… Es decir, el PP es un proyecto predecible, no como el Gobierno de Sánchez, que es una caja de sorpresas negativas. Cuando lleguemos al Gobierno, en la medida de nuestras posibilidades, a ver el agujero que nos encontramos, claro que vamos a bajar los impuestos porque el sablazo permanente con subidas de impuestos en estos siete años no es de recibo porque los servicios públicos no han mejorado. Aparte de la corrupción, que corroe como la luminosis al Gobierno de arriba hacia abajo, hay un colapso de los servicios públicos en nuestro país.

–La confianza del PP en que pueda haber un adelanto electoral, ¿dónde está? ¿En que el PNV y Junts en algún momento determinado puedan ayudarle a plantear una moción de censura o está en la labor de la justicia?

–Tenemos un Gobierno que vive en vilo, con el corazón en un puño y cada noche se va a la cama con la preocupación de qué saldrá el día siguiente: si un titular en un medio, un informe de la UCO, o una cantada de Santos Cerdán, Ábalos o Koldo. En cualquiera de estas circunstancias puede saltar la liebre y puede salir un tema que afecte directamente al presidente del Gobierno, no lo descartamos; un caso de financiación irregular del PSOE, que no lo descartamos, o más cuestiones. Ábalos dijo que esto iba a escalar y efectivamente está escalando. El caso de corrupción del PSOE. No me atrevo a confirmarlo, pero tiene pinta de que el 'caso PSOE' puede ser el mayor caso de corrupción de la historia de España. Esto tiene pinta de tener mucho más recorrido. ¿Por qué? Porque empezaron a robar antes de llegar al Gobierno. Lo primero que robaron fueron las primarias, después no pudieron parar de robar influyendo en las obras públicas de Navarra y en el Gobierno desde el Ministerio de Fomento. Claro, desde robar las primarias a robar en obras públicas, pues hay un montón de años donde el PSOE, veremos cómo justifica esto. Sobre la primarias, como andaluz quiero escuchar a Susana Díaz. A Susana Díaz le robaron las primarias. ¿Cómo los andaluces pueden confiar en un partido que dentro de un año se presenta a las elecciones cuando entre ellos mismos se hacen trampas y meten votos fraudulentos en las urnas? El PSOE es un partido en decadencia, poco fiable y que debe refundarse.

–En el congreso del PP se respiraba un clima de euforia ante la posibilidad de gobernar. ¿Hay ansia en el PP por llegar al Gobierno?

–Hay una frase maravillosa de Curro Romero que dice: 'Que difícil es comer despacio cuando se tiene hambre'. Por tanto, es muy importante comer despacio. Es decir, es bueno que se tenga hambre, ganas y ambición por llegar al Gobierno, pero no hay que tener ansiedad.

–¿Temen que pueda suceder lo que ocurrió en 2023, cuando el votante desahogó sus críticas al Gobierno castigando al PSOE en las municipales y las autonómicas pero no en las generales?

–El cambio de Gobierno es inevitable en España, pero no nos confiamos. Hay que ir despacio, con buena letra, construyendo el proyecto alternativo, teniendo las ideas claras, como ha trasladado el presidente Feijóo en el pasado congreso. Ahora mismo, el voto al centro-derecha en España está muchos puntos por encima de la mayoría absoluta. Hay un hundimiento claro del PSOE y Sumar, las dos fuerzas de izquierda del Gobierno, que ha colapsado Las encuestas son encuestas, pero la tendencia es de crecimiento en el bloque del centro-derecha y de hundimiento en el de izquierdas.

–En este contexto político, en clave andaluza, ¿considera que Juanma Moreno debería convocar ya elecciones en Andalucía cuando parece que hay un contexto bastante favorable para los intereses del PP?

–Si Juanma mirara por su interés o el del PP convocaría elecciones porque el PSOE está en sus momentos más bajo. Pero el interés de Juanma Moreno no es el partido, es el interés de Andalucía. Y Andalucía necesita dar un mensaje de estabilidad dentro de la inestabilidad que hay en el Gobierno de España. Y el mensaje de estabilidad es que Andalucía va a concluir su legislatura porque debe haber proyectos por terminar y hasta dentro de un año no habrá elecciones. María Jesús Montero lo primero que tiene que hacer es dar explicaciones. Porque ella es candidata en Andalucía gracias a que se amañaron las primarias contra Susana Díaz.

–El PP de Málaga ha sido muy reivindicativo y muy crítico con el actual Gobierno denunciando el agravio a la provincia en infraestructuras. ¿Ustedes son conscientes de que cuando lleguen al gobierno se les va a seguir asuntos como el tren, litoral, el tercer carril de la de la A-7, el acceso norte aeropuerto…?

–Y hay que trabajar. No recuerdo ningún proyecto impulsado por el gobierno de Sánchez con Málaga. Sánchez ha utilizado a Málaga como un cajero automático para recaudar, el año pasado 5.500 millones del bolsillo de los malagueños en impuestos, y nada en inversiones. Lo que Sánchez y el PSOE han recaudado en Málaga, lo han invertido en otros territorios para conseguir apoyos en el Gobierno. Eso es una vergüenza y un insulto a los malagueños. Sánchez castiga a Málaga porque el 90% de los malagueños tiene un alcalde del PP. Y ellos creen que castigan así al PP. Se equivocan, castigan a los malagueños. Y los malagueños no se lo van a perdonar. Vaya papelón tiene el PSOE de Málaga, que hace meses que desapareció. No sé dónde están. Porque, evidentemente, ¿qué van a decir y qué van a contar?

–Estos días hemos conocido que Málaga no acogerá el Centro Nacional de Ciberseguridad.

–El Gobierno de Sánchez suma un nuevo castigo a Málaga, llevando el sectarismo hasta el extremo: prefiere rebajar la categoría del Centro Nacional de Ciberseguridad presentándolo como un simple departamento, en lugar de establecerlo en Málaga. No es lógico este desprecio a Málaga cuando tenemos un reconocimiento internacional consolidado en innovación y tecnología. Esto es otro claro ejemplo del trato injusto que la provincia ha venido sufriendo durante los últimos siete años de sanchismo.

–Málaga ha renunciado al Mundial de fútbol, ¿considera que las administraciones no han estado a la altura?

–Era un reto muy exigente. Málaga lo ha intentado y estoy seguro de que la difícil decisión de renunciar se ha tomado anteponiendo los intereses de la ciudad. No obstante, Málaga tiene que seguir siendo ambiciosa. La ambición como ciudad es nuestra seña de identidad, es lo que nos ha llevado a ser un referente nacional e internacional.

–Su trabajo como vicesecretario le lleva a recorrer España, pero dice que siempre con un ojo en Málaga. ¿Significa eso que tiene su vista puesta en la sucesión de Francisco de la Torre como alcalde de Málaga?

–Yo vivo en Málaga y voy a Madrid a trabajar. Por eso cuando me preguntan cuándo voy a volver a Málaga le digo que no puedo volver porque nunca me he ido de Málaga y estoy permanentemente en contacto con Málaga. El otro día estuve con Paco de la Torre en el congreso y lo vi más saludable y con las ideas más claras que nunca, por tanto creo que nos queda Paco de la Torre para rato.

–Sí, pero él dijo que aunque fuera él el candidato, que no lo tenía todavía decidido, lo lógico es que la persona que le fuera a suceder fuera ya en esas listas electorales.

–Es que no sé si eso de que le vaya a suceder a alguien está confirmado. Paco es el mejor alcalde que ha tenido la ciudad y creo que tenemos un gran candidato que tiene todavía muchos años de recorrido.

–¿Pero le gustaría ser en el futuro, cuando toque, ser su sucesor?

–No me he planteado eso porque ahora mi carrera está en Madrid. Evidentemente miro con atención lo que pasa en Málaga. Pero con Paco de la Torre no hay por qué plantear un relevo. Va a ser el candidato si él quiere y todavía le quedan muchos años de alcaldía.

Un cuarto de siglo en primera fila

–Se cumplen 25 años del asesinato de Martín Carpena, que trajo como consecuencia que usted, hace un cuarto de siglo, ocupara su primer cargo público como concejal. ¿Como ve ahora estos 25 años en la primera línea?

–Cuando entré de concejal aún tenía 24 años. Ojalá no se hubiera producido ese atentado y José María siguiera entre nosotros y yo estaría, quién sabe,… Son 25 años de servicio público a Málaga y Andalucía. Me siento orgulloso de haber participado del cambio en Málaga y del cambio en Andalucía de la mano del Paco de la Torre y Juanma Moreno. Ahora toca hacer con Feijóo lo mismo que hicimos con Paco y con Juanma. Por eso estoy en Madrid, para ayudar al cambio en España también.

–En su caso, 25 años es media vida en la primera línea política.

–Sí. Tengo 50 años y 25 de ellos dedicados a Málaga, Andalucía y a España. Me siento orgulloso. Esto es como todo. Si te levantas por la mañana con ilusión, ganas e ideas y proyectos en la cabez tienes que seguir. Cuando ves que no, tienes que irte. Yo, de momento, mantengo intacta la moral de servicio público y amor por mi tierra.