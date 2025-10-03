Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

EFE / Archivo

¿Vuelve el terral a Málaga? Aemet apunta máximas en torno a 30ºC este fin de semana

Llega el Veranillo del Membrillo: una masa de aire cálido traerá de nuevo temperaturas más más veraniegas que otoñales

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Viernes, 3 de octubre 2025, 10:45

El Veranillo del Membrillo, también conocido como el Veranillo de San Miguel, ya está aquí. Este episodio meteorológico propio de final de septiembre y principios ... de octubre, con temperaturas más propias del verano que del otoño, llega de nuevo a Málaga. Y lo hace para subir el mercurio durante todo el fin de semana hasta alcanzar máximas por encima incluso de los 30 grados. Además, las mínimas nocturnas, girarán en torno a los 20 grados.

