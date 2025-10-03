¿Vuelve el terral a Málaga? Aemet apunta máximas en torno a 30ºC este fin de semana

El Veranillo del Membrillo, también conocido como el Veranillo de San Miguel, ya está aquí. Este episodio meteorológico propio de final de septiembre y principios ... de octubre, con temperaturas más propias del verano que del otoño, llega de nuevo a Málaga. Y lo hace para subir el mercurio durante todo el fin de semana hasta alcanzar máximas por encima incluso de los 30 grados. Además, las mínimas nocturnas, girarán en torno a los 20 grados.

Así, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), para este sábado 4 de octubre se apuntan cielos poco nubosos o despejados, sin riesgo de lluvia, con una previsión de 30 grados en la capital y Antequera mientras que en Marbella, Ronda y Vélez la máxima será de 29 grados. Para el domingo, las temperaturas podrían alcanzar los 31 grados en algunas zonas, 30 en otras de la provincia.

Con la previsión anunciada, todo apunta a que será un fin de semana ideal para despedirse de la playa hasta la próxima temporada de baño. «Las temperaturas suben en todas partes por la entrada de una masa de aire cálida», explicó esta misma semana el director del Centro Meteorológico de Aemet, Jesús Riesco. También se esperan en la provincia vientos flojos variables durante el fin de semana, tendiendo durante la tarde del domingo a componente este moderados en el litoral mediterráneo y Estrecho.

Temperaturas «por encima de la media»

Por su parte, José Luis Escudero, divulgador de meteorología, confirma la subida de las máximas y mínimas en la provincia malagueña a partir de este mismo viernes y apunta posibilidad de terral. «El sábado día los Pacos y las Paquis tendremos terral en algunas zonas habituales de la provincia malagueña; las máximas rondarán entre los 31 ºC y 34 ºC, dándose en el Valle del Guadalhorce las máximas más altas», apostilla. Escudero apunta además que en la capital el terral «irá por barrios» y que las temperaturas rondarán entre los 29 ºC y 32 ºC.

El domingo, el autor del blog blog 'Tormentas y Rayos'' apunta que el viento soplará de levante flojo y que las temperaturas en toda la provincia malagueña «estarán por encima de la media». «De momento no se ven precipitaciones este próximo fin de semana, ni primeros días de la que viene. Seguiremos con el veroño», concluye su última entrada en el blog.