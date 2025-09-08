Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos y Adrián buscan libros en la biblioteca del centro penitenciario. Dani Maldonado

«Llevo más de 500 libros desde que estoy en prisión»

Cada miércoles, el club de lectura 'Esperanza' ayuda a los internos del centro penitenciario Málaga II a «escapar» de su día a día entre rejas gracias a una hora de conversación sobre la literatura

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Archidona

Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:55

«Es un empotrador», lanza alguien en una mesa en la que se sientan diez hombres y una mujer. Es motivo de sonoras carcajadas, también ... entre el público que asiste a este encuentro, el director de Málaga II, Andrés Enríquez; la subdirectora de Régimen, Ana Belén Sánchez Boyero, y su homóloga administradora, Virginia Castillo Folgoso. El que empotra no está presente, es un personaje de la novela 'El viajero del siglo', del argentino Andrés Neuman. Su destreza sale a colación en el transcurso de una de las sesiones del club de lectura 'Esperanza'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  2. 2 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  3. 3 Ingresado con policontusiones tras estrellarse con su coche en una rotonda en Vélez-Málaga
  4. 4 Todo el litoral malagueño, en aviso amarillo este martes
  5. 5

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  6. 6 El silencio más difícil: cómo detectar el abuso sexual infantil
  7. 7 Estos son los talleres gratuitos que puedes hacer en Málaga: cómo y cuándo solicitarlos
  8. 8

    La búsqueda de habitación salta de los portales inmobiliarios a las redes sociales
  9. 9 Desaparecen las retenciones tras el incendio de una furgoneta en la A-45 a la altura de Antequera
  10. 10

    Alhaurín de la Torre logra, a la segunda, atraer inversiones para construir VPO en un suelo municipal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Llevo más de 500 libros desde que estoy en prisión»

«Llevo más de 500 libros desde que estoy en prisión»