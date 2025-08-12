Llega el último tren para el refuerzo del metro de Málaga

Ignacio Lillo Málaga Martes, 12 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

La sociedad concesionaria Metro de Málaga ha recibido esta semana la tercera y última unidad de la ampliación de su flota hasta los 21 trenes. ... Esta nueva composición del modelo Urbos 100 se incorporará a las pruebas dinámicas que se están desarrollando en la actualidad con los nuevos trenes de noche y fuera del horario comercial por el trazado de las líneas 1 y 2, según informa la Consejería de Fomento de la Junta.

Estas pruebas móviles incluyen una serie de fases hasta completar el ciclo del test final, más conocido como pruebas en blanco, que se refieren a la circulación de trenes sin pasajeros, pero reproduciendo fielmente las características de la explotación comercial. El objetivo es que los nuevos vehículos se incorporen al servicio comercial del suburbano para reforzar las frecuencias a lo largo del último cuatrimestre del año, una vez se obtenga la autorización de puesta en servicio. De hecho, la ampliación de la flota se ha anticipado respecto a lo previsto ante el fuerte aumento de la demanda de viajeros desde la llegada al Centro.

