Los tres últimos trenes que han llegado al metro. SUR

Llega el último tren para el refuerzo del metro de Málaga

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Martes, 12 de agosto 2025, 02:00

La sociedad concesionaria Metro de Málaga ha recibido esta semana la tercera y última unidad de la ampliación de su flota hasta los 21 trenes. ... Esta nueva composición del modelo Urbos 100 se incorporará a las pruebas dinámicas que se están desarrollando en la actualidad con los nuevos trenes de noche y fuera del horario comercial por el trazado de las líneas 1 y 2, según informa la Consejería de Fomento de la Junta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

