Las líneas de tren Bobadilla-Algeciras, Málaga-Sevilla y Málaga-Ronda, suprimidas hasta nuevo aviso Por el momento no podrá haber un plan alternativo de transporte por carretera debido a las malas condiciones de las carreteras IGNACIO LILLO Málaga Domingo, 21 octubre 2018, 12:11

Renfe y Adif se han visto obligados esta mañana a suprimir el servicio en cuatro líneas de Media Distancia en Andalucía al encontrarse interrumpida la circulación ferroviaria en distintos puntos del recorrido por fuertes lluvias. Hasta el momento, resulta inviable la alternativa del desplazamiento por carretera, debido a las inundaciones de muchas de ellas, según informan ambas empresas.

Las líneas interrumpidas, en el caso de la provincia son Sevilla-Málaga, Málaga-Ronda y Granada-Bobadilla-Algeciras, que afectan a los servicios de Media Distancia Convencional. A estas, se suma también la Sevilla-Granada. Los tramos de vía dañados son mayores que los inicialmente previstos, según las fuentes consultadas.

No obstante, las vías interrumpidas son las convencionales, esta situación no afecta a los AVE ni Avant. En cambio, hay importantes problemas de acceso por carretera a la estación de Santa Ana, en Antequera, en la que no se pueden subir ni bajar viajeros porque la entrada para coches y autobuses es muy difícil, debido al barrizal en que ha quedado convertida.

A petición del Ministerio de Fomento, de momento han quedado suspendidos todos los trasbordos por carretera en las provincias afectadas hasta que mejoren las condiciones meteorológicas. Todavía no hay previsión para restablecer los servicios. Desde Adif indican que, por fortuna, al haber ocurrido durante la madrugada, ningún tren con pasajeros a bordo se ha visto bloqueado en las vías o afectado por las escorrentías.

Renfe está informando de esta situación a los viajeros afectados y se les está ofreciendo la posibilidad de cambiar o devolver el billete de manera gratuita. En cuanto a los servicios de Larga Distancia, se han visto afectados los Altaria Algeciras-Madrid y las conexiones Madrid-Granada.