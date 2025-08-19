La Junta presume de un presupuesto «en máximos históricos» para prevención y extinción de incendios

La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha aprovechado hoy su visita a la Feria de Málaga ... 2025 para criticar la gestión del Gobierno central en relación a la crisis que vive el país este verano, sumido en una espiral de incendios casi imposibles de controlar que se han cobrado ya varias vidas y parajes de alto valor ecológico, patrimonial y cultural. Así, Carolina España ha presumido de la apuesta «como nunca» de la Junta de Andalucía «por la prevención de incendios y por la extinción, con un presupuesto en máximos históricos de 257 millones de euros, de los cuales más de la mitad van para prevención. Ya dedicamos más recursos a prevención que a extinción, 146 millones de euros a la prevención de incendios y 111, a la extinción. También tenemos ya 4.700 bomberos forestales».

España ha recordado que hay miembros del INFOCA desplegados en otras comunidades autónomas, a los que ha agradecido que se jueguen la vida para extinguir estos incendios. Eso sí, ha incidido en que España «tiene un problema: necesitamos urgentemente un Gobierno que gobierne y le ponga soluciones a los problemas. No basta con ocupar la Moncloa, hay que ejercer el poder, los problemas no se resuelven solos, hay que poner los medios, hay que llegar a tiempo y no una semana tarde y hay que coordinarse con las comunidades autónomas, porque se empieza no teniendo presupuestos en el Estado cada año y se termina arrastrando al país al caos», ya no sólo, en su opinión, causado por los incendios, sino también visible en el funcionamiento de los trenes, los aeropuertos y el reparto de inmigrantes «sin criterio objetivo».

La consejera de Economía y Hacienda ha sido, en una rueda de prensa ofrecida junto a la portada de la Feria de Málaga, ubicada en calle Larios, contundente: «Necesitamos un presidente del Gobierno que esté a la altura de las circunstancias y no busque culpables, que busque soluciones». España ha criticado que las medidas hayan llegado, precisamente, «con más de una semana de retraso, porque los incendios no se apagan con declaraciones incendiarias en las redes sociales».

La portavoz del Ejecutivo andaluz ha exigido al Gobierno que «ponga a disposición todos los medios necesarios para luchar contra los incendios, porque resulta que las medidas que se están tomando ahora son las que pidió Feijóo hace una semana, ya le pidió (a Pedro Sánchez) que desplegara a los militares del Ejército, además de la Unidad Militar de Emergencias (UME). No se trata de prometer y prometer medios, hay que ponerlos a disposición y habría que haberlo hecho desde luego hace bastante tiempo».

La titular autonómica de la cartera de Economía y Hacienda fue preguntada por el pacto de Estado por el Cambio Climático propuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una medida que calificó de «oportunista, populista y creo que el señor Sánchez tiene ya muy poca credibilidad», para preguntarse después qué hubiera pasado si el país contara con presupuestos generales y cómo afectaría esta circunstancia «a los medios aéreos y al resto de medios para luchar contra los incendios. Seguramente, si hubiera habido presupuestos generales del Estado, habría más medios para apagar los incendios».

Presupuestos Generales del Estado

De esta forma, España ha abordado otros asuntos y se ha referido asimismo al anuncio de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la presentación de presupuestos en el Congreso de los Diputados. «Esperemos que no sea papel mojado», ha recalcado, para pedir al instante lo siguiente: «Que no nos sigan maltratando, porque Andalucía recibe una financiación por debajo de la media. No es justo que Andalucía esté en 182 euros menos que la media o 248 menos por habitante que Cataluña o 869 euros menos que Cantabria».

En su opinión, el Ejecutivo nacional debe dotar a las cuentas anuales de «un fondo de nivelación que compense esta infrafinanciación».

Sobre la exigencia de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) de que el Gobierno central dé un paso más en la financiación singular de esa comunidad autónoma para dar el sí a los presupuestos generales del Estado, España preguntó: «¿Cuánto le va a costar a Andalucía los presupuestos generales del Estado? O lo que es lo mismo, ¿cuánto le va a costar a los andaluces esa financiación singular?, porque cada vez que se pagan privilegios al independentismo son recortes para Andalucía y, desde luego, no estamos dispuestos a seguir pagando la fiesta del independentismo».