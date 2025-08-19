Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carolina España, hoy, en su visita a la Feria de Málaga, junto a otros cargos autonómicos. SUR

La Junta presume de un presupuesto «en máximos históricos» para prevención y extinción de incendios

Carolina España afirma que las cuentas andaluzas destinan 257 millones de euros a esta materia, «una apuesta como nunca»

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Martes, 19 de agosto 2025, 14:29

La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha aprovechado hoy su visita a la Feria de Málaga ... 2025 para criticar la gestión del Gobierno central en relación a la crisis que vive el país este verano, sumido en una espiral de incendios casi imposibles de controlar que se han cobrado ya varias vidas y parajes de alto valor ecológico, patrimonial y cultural. Así, Carolina España ha presumido de la apuesta «como nunca» de la Junta de Andalucía «por la prevención de incendios y por la extinción, con un presupuesto en máximos históricos de 257 millones de euros, de los cuales más de la mitad van para prevención. Ya dedicamos más recursos a prevención que a extinción, 146 millones de euros a la prevención de incendios y 111, a la extinción. También tenemos ya 4.700 bomberos forestales».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan a un portero de una caseta del Real de la Feria de Málaga: detenido un joven de 18 años
  2. 2 Altercado en el real: un herido grave por un botellazo y tocamientos a varias chicas
  3. 3 Decretan el cierre de las dos primeras casetas en el Real de la Feria de Málaga
  4. 4 Controlado el incendio declarado en Monte Coronado, en Málaga capital
  5. 5 Hallan muerto a un menor junto a una moto en Marbella
  6. 6 El terral eleva a naranja el aviso por calor en Málaga: ¿hasta cuándo durará?
  7. 7 Las empresas no guardarán el puesto a los empleados en excedencia a partir de esta fecha
  8. 8

    «Puede que llegue tarde»: 25 años tras la pista de un SMS
  9. 9 El concierto de Manuel Carrasco pone en evidencia la incapacidad de la Finca de la Caridad para recibir grandes eventos
  10. 10 ¿Nombrar a los hijos cotitulares de cuentas bancarias es una donación?: la Agencia Tributaria lo aclara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Junta presume de un presupuesto «en máximos históricos» para prevención y extinción de incendios

La Junta presume de un presupuesto «en máximos históricos» para prevención y extinción de incendios