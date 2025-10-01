Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La delegada Ruth Sarabia junto a Pastora Mudarra y Loles López, en la entrega del premio. Sur

La Junta premia a Fundación Harena por su implicación en combatir la soledad de los mayores

La entidad malagueña recibe este reconocimiento tras casi veinte años comprometidos: «Queremos que la soledad no deseada sea cosa del pasado»

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:53

No es sentarse al lado sin más. Es una conversación cómplice, un gesto de cariño o una visita inesperada. Hay muchos mayores que sufren la ... soledad no deseada en la provincia y entidades como Fundación Harena son veteranas en el desarrollo de un método para que esto no ocurra. Desde 2007 llevan trabajando en la sensibilización y acompañamiento en la provincia y por el Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra hoy 1 de octubre, acaban de recibir un premio de la Junta de Andalucía por su labor e implicación para hacer frente a la soledad no deseada de este colectivo en Málaga. El galardón se entregó ayer en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Córdoba, en el acto central por este día señalado; un evento presidido por la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, y el reconocimiento lo recogieron Pastora Mudarra, miembro de su patronato, y Angie Moreno, gerente de la Fundación Harena.

