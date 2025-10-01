La Junta premia a Fundación Harena por su implicación en combatir la soledad de los mayores

No es sentarse al lado sin más. Es una conversación cómplice, un gesto de cariño o una visita inesperada. Hay muchos mayores que sufren la ... soledad no deseada en la provincia y entidades como Fundación Harena son veteranas en el desarrollo de un método para que esto no ocurra. Desde 2007 llevan trabajando en la sensibilización y acompañamiento en la provincia y por el Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra hoy 1 de octubre, acaban de recibir un premio de la Junta de Andalucía por su labor e implicación para hacer frente a la soledad no deseada de este colectivo en Málaga. El galardón se entregó ayer en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Córdoba, en el acto central por este día señalado; un evento presidido por la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, y el reconocimiento lo recogieron Pastora Mudarra, miembro de su patronato, y Angie Moreno, gerente de la Fundación Harena.

La misma gerente, en conversación hoy con SUR, expresa la emoción por recibir el galardón: «Este premio supone mucho más que un reconocimiento a los 18 años de trabajo compartidos, de escucha, de compañía y de compromiso con las personas mayores que sufren la soledad no deseada. Es una confirmación de que cada conversación, visita y gesto que hemos tenido con ellos ha dejado huella no sólo en las personas mayores, sino también en la sociedad andaluza que hoy nos ha mirado y nos dice que este camino merece la pena. Durante este tiempo hemos aprendido que acompañar no es sólo estar al lado, sino crear vínculos que transforman vidas», valora Angie Moreno, que concluye: «Una sociedad sensible con sus mayores es siempre una sociedad mejor».

Fundación Harena lleva a cabo este trabajo de acompañamiento mediante su programa 'Soledad 0 - Vida 10' a través de un enfoque cercano, preventivo y comunitario. La labor se desarrolla a través de voluntarios que acuden a los domicilios de las personas mayores pero también a residencias y hospitales, tanto en llamadas telefónicas como visitas presenciales; además, actividades mensuales de envejecimiento saludable para fortalecer las redes de apoyo, favorecer la autoestima y participación social. Según informa la entidad, cada año acompañan a alrededor de 1.000 personas en toda la provincia de Málaga.

«Somos la sociedad que somos porque nuestros mayores lo dieron todo por nosotros. La soledad no deseada es una pandemia de este siglo a la que debemos hacer frente como sociedad», detalló durante el acto la consejera de Inclusión Social, Loles López. Al recogerlo, Pastora Mudarra, miembro del patronato de Fundación Harena, agradeció la entrega de este reconocimiento: «Lo recibimos con gratitud a la vez que responsabilidad. La soledad no deseada se combate con vínculos reales, presencia y con una comunidad que decide mirar al frente y cuidar de quienes más nos necesitan. Este premio nos anima a seguir tejiendo alianzas para que, en toda la provincia de Málaga y barrios, la soledad no deseada en mayores sea cosa del pasado», concretó Mudarra, que tuvo el apoyo de la delegada de Inclusión Social de la Junta en Málaga, Ruth Sarabia.

Ampliar El acto se celebró en Córdoba. Sur

En total se entregaron ocho galardones, uno por provincia, para reconocer el compromiso con la participación y atención a personas mayores. El resto de reconocimientos fueron para: Encarnación Moreno Rojo (Almería); Josefa Utrera Manso (Cádiz); Manuel Concha Ruiz (Córdoba); la Asociación de Alumnos/as del Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada – ALUMA (Granada); José Cecilia Justo, 'Godovi' (Huelva); Fundación 'la Caixa' en Jaén por su Programa de Personas Mayores (Jaén) y el Colegio San Antonio María Claret (Sevilla).