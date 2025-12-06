Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Junta desactiva la fase de preemergencia del plan ante riesgo sísmico tras el terremoto de Fuengirola

El teléfono 112 recibió más de 40 de llamadas a causa del seísmo desde distintos municipios de las provincias de Málaga, Sevilla y Córdoba

Europa Press

Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:27

El Gobierno andaluz ha desactivado este sábado la fase de preemergencia, situación operativa 0, del Plan ante riesgo sísmico en Andalucía que se activó tras ... detectarse este pasado viernes un terremoto de magnitud 4,8 en la provincia de Málaga, con epicentro en Fuengirola y que no ocasionó daños ni heridos.

