La Junta desactiva la fase de preemergencia del plan ante riesgo sísmico tras el terremoto de Fuengirola

El Gobierno andaluz ha desactivado este sábado la fase de preemergencia, situación operativa 0, del Plan ante riesgo sísmico en Andalucía que se activó tras ... detectarse este pasado viernes un terremoto de magnitud 4,8 en la provincia de Málaga, con epicentro en Fuengirola y que no ocasionó daños ni heridos.

Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), consultada por Europa Press, quién había dado por desactivada esta fase sobre las 11.00 horas de este sábado.

El pasado viernes, Sanz manifestó que se habían registrado avisos en el servicio de emergencia 112 desde municipios de las provincias de Málaga, Sevilla y Córdoba apuntando que no se han registrado «daños».

Seguimiento y evaluación

Según se recogía en una nota del Servicio de Emergencias 112, la fase de preemergencia, situación operativa 0, del Plan ante riesgo sísmico, se caracteriza fundamentalmente por el seguimiento y evaluación del fenómeno producido o de las previsiones y predicciones disponibles de las que se informará debidamente a los órganos y autoridades competentes en materia de protección civil, así como a la población en general.

El teléfono 112 recibió más de 40 de llamadas a causa del seísmo desde distintos municipios de las provincias de Málaga, Sevilla y Córdoba. En Málaga se han gestionado alertas desde la capital, Vélez Málaga, Benalmádena, Torremolinos, Marbella, Alhaurín de la Torre y Fuengirola; en la provincia de Córdoba ha habido llamadas desde Córdoba, Puente Genil y Nueva Carteya y la provincia sevillana desde las localidades de Alcalá de Guadaíra y Constantina. En ninguna de ellas se han reportado daños personales ni materiales.