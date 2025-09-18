Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Junta de Andalucía

La Junta defiende su apuesta por la mediación en Andalucía de la mano de los graduados sociales

El Servicio de Mediación Penal para Adultos fue puesto en marcha hace un año y, desde entonces, se han evitado cerca de 130 juicios en la provincia, según el consejero

M. J. D. A.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:25

Hace poco más de un año que empezó a funcionar en la Ciudad de la Justicia de Málaga el Servicio de Mediación Penal para Adultos ( ... SEMPA), una de las medidas con las que la Junta de Andalucía buscaba paliar el colapso que sufren los juzgados malagueños. Desde entonces, se han evitado cerca de 130 juicios en la provincia (2.200 en el conjunto regional, sobre todo, de delitos leves de lesiones, amenazas o hurtos), ha señalado el consejero José Antonio Nieto, que ha defendido la apuesta del Gobierno andaluz por la mediación como alternativa a la solución de controversias.

