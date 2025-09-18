La Junta defiende su apuesta por la mediación en Andalucía de la mano de los graduados sociales

Hace poco más de un año que empezó a funcionar en la Ciudad de la Justicia de Málaga el Servicio de Mediación Penal para Adultos ( ... SEMPA), una de las medidas con las que la Junta de Andalucía buscaba paliar el colapso que sufren los juzgados malagueños. Desde entonces, se han evitado cerca de 130 juicios en la provincia (2.200 en el conjunto regional, sobre todo, de delitos leves de lesiones, amenazas o hurtos), ha señalado el consejero José Antonio Nieto, que ha defendido la apuesta del Gobierno andaluz por la mediación como alternativa a la solución de controversias.

Nieto ha inaugurado unas jornadas sobre mediación organizadas por el Colegio de Graduados Sociales de Málaga, un encuentro en el que ha agradecido a este colectivo profesional su papel «de aliados en la Estrategia de Mediación que pusimos en marcha en Andalucía».

El consejero ha criticado que, al poco tiempo de llegar al cargo, instó a apostar por la mediación en un congreso y dicha idea no fue bien recibida. «Al final el tiempo me ha dado la razón. Cuando alguien tiene un problema acude a un abogado y prefiere siempre llegar a un acuerdo con la otra parte».

Ha recordado que, en enero de 2024, Andalucía fue la primera comunidad que incluyó la mediación en la Justicia Gratuita y, desde entonces, los letrados de oficio han logrado seis acuerdos en asuntos civiles (256 en la región), un trabajo que la Junta ha compensado con 400 euros en cada caso, «el módulo máximo de las retribuciones del sistema».

En abril de 2025, además, entró en vigor que la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que obliga a intentar un acuerdo antes de interponer cualquier demanda civil o mercantil. Ahora también se recompensa el trabajo de los abogados de oficio con 75 euros si intentan la mediación o la conciliación, pese a que no logren cerrar un acuerdo y 25 euros si optan por otro de los MASC que contempla la norma.

En esta línea, el consejero ha instado a los graduados sociales a «seguir colaborando con nosotros en la apuesta por la mediación, que ahorra tiempo y costes» y ha subrayado que el plazo de medio para lograr un acuerdo es de menos de un mes, mientras que «una reclamación de cantidad o un pleito por un cambio en las condiciones laborales puede durar años en los juzgados y mientras, las partes en conflicto tienen que seguir manteniendo la relación laboral».

Además, ha agradecido el paso adelante dado por los graduados sociales con el convenio suscrito, que permitirá formar bolsas de voluntarios para mediar en asuntos laborales «en los que tienen conocimientos sobrados».