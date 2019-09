La Junta contempla ahora que el tercer hospital supere el millar de camas Los terrenos del Civil, donde se iba a construir, en un principio, el tercer hospital. / Francis Silva Bendodo argumenta que los terrenos del Civil pueden quedarse cortos y gana fuerza un cambio de ubicación hacia la zona este MATÍAS STUBER Lunes, 16 septiembre 2019, 14:23

Parecía que todo estaba claro y que el nuevo hospital para Málaga se iba a construir en los terrenos que ahora mismo acogen la zona de aparcamientos del Civil. El guion de esta película se cerró con la cesión de esta parcela por parte de la Diputación y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, llegó a anunciar que las primeras obras iban a comenzar en 2020. Pero ahora se vuelve a reescribir. La Junta está estudiando la construcción del hospital en unos terrenos alternativos. El Ejecutivo andaluz argumenta que el nuevo centro hospitalario, tal y como estaba proyectado, con unas 800 camas, corre el riesgo de quedarse corto. El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha anunciado esta mañana que el nuevo hospital va a superar, finalmente, el millar de camas, y que nadie puede garantizar, a día de hoy, que el espacio que ofrecen los terrenos del Civil sea suficiente para una infraestructura de unas dimensiones más amplias que las del proyecto inicial.

«No todos los días, no todos los lustros, no todas las décadas se construye un hospital en una ciudad. No queremos que el hospital nazca pequeño», ha argumentado Bendodo. En un principio, su presencia en la capital se debía a una reunión con empresarios malagueños para detallarles el paquete de medias que ha desarrollado la Junta para amortiguar las consecuencias de una hipotética salida del Reino Unido de la Unión Europa sin acuerdo. Bendodo no ha sido del todo taxativo en cuanto al cambio de ubicación. «Los terrenos del Civil no están descartados», ha dicho. Pero de sus palabras se desprende que esta ubicación está perdiendo enteros en estos momentos y que la Junta no quiere precipitarse y tomar decisiones que luego son irreversibles.

«Estamos trabajando para que el hospital supere el millar de camas y para ello estamos estudiando si ese proyecto cabe en los terrenos del Civil. Puede que quepa, puede que no. Si no cabe, tendremos que buscar otras alternativas». En esa búsqueda estaría activamente implicado el propio alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Así lo han confirmado fuentes de la Consejería de Salud a este periódico. El regidor está explorando alternativas y estaría interesado en que el centro hospitalario pueda ejecutarse en la zona este de la capital. La decisión de la Junta de renunciar al centro de salud en esa zona ha generado muchísimo debate y descontento entre los vecinos. Con la construcción del nuevo hospital, De la Torre podría darle una nueva dimensión a esta promesa electoral.

El propio alcalde, que ha acompañado a Bendodo esta mañana, se ha aprobado un este cambio de ubicación si se llega a la conclusión de que garantiza una mayor funcionalidad del proyecto. «Es cierto que la Junta ha hecho una reflexión y busca un espacio más amplio. Nos ha pedido colaboración y estamos trabajando en esa dirección. Me parece bien y se trata de reforzar una oferta hospitalaria pública que ahora es escasa», ha dicho, además de admitir la implicación activa y el protagonismo del Ayuntamiento en este asunto, al asegurar que «estamos trabajando en este tema y cuando tengamos una fórmula segura y cierta, se lo comunicaremos a la Junta».

Reunión decisiva

Las dudas justificadas al respecto de un cambio de criterio, cuando parecía que había unanimidad entre todos los estamentos, llevan a la misma pregunta. ¿Esto retrasará la construcción y la puesta en marcha del nuevo hospital? «Rotundamente, no». Así lo han asegurado fuentes directas de la Consejería de Salud a este periódico. El horizonte con el que se trabaja es el mismo: las obras, independientemente de la ubicación final, deben comenzar el año que viene. La puesta en marcha y el equipamiento total de la infraestructura se prevé para 2027.

Esta semana o la siguiente, el delegado de Salud en Málaga, Carlos Bautista, está citado en Sevilla para una reunión con Moreno. También asistirá su homóloga en Jaén, Rus Molina. Ambas provincias están pendiente de que salgan adelante sendos proyectos hospitalarios. De esta reunión se quiere salir con un panorama ya despejado y fijar una ubicación definitiva. «Pronto habrá buenas noticias», se han limitado por ahora en la Delegación de Salud en Málaga.