Juan Manuel Barreiro, misionero en Venezuela: «Queremos seguir contando con vosotros»

Situado en la amplia sabana, en un lugar de la Amazonía venezolana, se encuentra el Municipio General Manuel Cedeño, cuya capital es Caicara del Orinoco, ... localidad fundada por el malagueño (de Nerja) Manuel Centurión, en el año 1769. Eclesialmente depende de la Arquidiócesis de Ciudad Bolívar y cuenta con un territorio de 46.020 kilómetros cuadrados, con inmensas llanuras rizadas por algunas serranías y surcadas por grandes ríos y unos 250.000 habitantes. Desde 1986, por el Acuerdo Fraterno de Cooperación Eclesial entre la Diócesis de Málaga y la Arquidiócesis de Ciudad Bolívar, este territorio está vinculado al quehacer y atención pastoral de la diócesis malagueña como 'La Misión Diocesana'.

Como explica el misionero malagueño en aquellas tierras, Juan Manuel Barreiro, «desde junio de 2021, el corazón de la misión diocesana late en dos parroquias que funcionan como una unidad pastoral, Nuestra Señora del Carmen en La Urbana y Nuestra Señora del Valle en Morichalito (Los Pijiguaos), ocupando el extremo Sur-Occidente del Estado Bolívar y de la Arquidiócesis de Ciudad Bolívar, con una extensión territorial en torno a los 15.000 kilómetros cuadrados».

Este extenso territorio, señala el sacerdote, está «jalonado por numerosas comunidades criollas e indígenas de varias etnias, cuyo sustento se basa secularmente en la agricultura, ganadería y pesca de río y, más modernamente, de varias explotaciones mineras».

Aquí todo es atípico -afirma-: «Entre las dos sedes parroquiales hay una distancia de 120 kilómetros por carretera muy irregular, o dos horas de navegación por el río Orinoco. Con respecto a otras poblaciones periféricas, las carreteras son rurales y el invierno (estación de lluvias, como es ahora) no permite el acceso a ellos. Las poblaciones no están asfaltadas o tienen muchas deficiencias, no hay servicio de agua corriente ni cloacas y los servicios de transportes, abastecimiento de gasolina, luz, telefonía, gas o salud son muy limitados».

En la carta que envió hace unas semanas el delegado diocesano de Misiones, el Misionero de la Consolata Danilo Cantillo, con motivo de la celebración del Día de la Misión Diocesana, agradece «de todo corazón a D. Jesús y a nuestra Diócesis por seguir fomentando este puente de fraternidad. Gracias a cada parroquia, institución, a cada cristiano».

Y es que, continúa el delegado, «nuestros misioneros, en Ciudad Bolívar y en cualquier parte del mundo donde están repartidos, no están solos y confían en seguir contando siempre con nuestra ayuda». Por eso recuerda que «es necesario que entre todos hagamos realidad el mandato del Señor: 'Id por todo el mundo anunciando el Evangelio'», pidiendo finalmente «que el Señor multiplique en bendiciones nuestro entusiasmo en animar esta campaña y continuar rezando por este pueblo hermano».

El sacerdote malagueño que atiende actualmente la Misión Diocesana de Caicara del Orinoco, Juan Manuel Barreiro, ha mostrado, en un vídeo publicado en las redes sociales de la Diócesis (@diocesismalaga en Instagram), el «corazón de la misión diocesana», nombre con el que se refiere a la parroquia de Nuestra Señora del Valle en Morichalito, pues es el lugar donde vive actualmente y desde donde dirige las distintas actividades pastorales que tiene encomendadas.

En su mensaje, Barreiro explica que el templo es uno de los designados como templos jubilares este 2025 en su diócesis, por lo que se han venido celebrando a lo largo del año diversos jubileos como «el de la feligresía parroquial, el del deporte, el de las familias, el de la juventud y el de los educadores».

El misionero recuerda que, «como Iglesia, sabemos que pertenecemos a una Iglesia más grande que se extiende más allá de las orillas del océano Atlántico, que nos hace sentir de cerca la catolicidad y participar de la misión de una iglesia hermana», por lo que ha invitado a seguir teniéndolos en cuenta, pues «queremos seguir contando con vosotros».

De esta forma, en todas las parroquias y comunidades de la Diócesis se rezará hoy especialmente por esta misión y el importe de las colectas que se celebren este fin de semana se destinará a sostener la labor evangelizadora y social de Málaga en aquellas tierras.

«Nos sentimos impulsados a la evangelización y la misión -recalca finalmente Juan Manuel Barreiro- en la alegría de participar en esta Iglesia Grande, en comunión, entre las dos orillas del inmenso océano».