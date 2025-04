Javier Frutos: «En el Centro tenemos dos estrellas Michelin pese a los que dicen que se está perdiendo la calidad»

Presidente de la asociación de hosteleros de Málaga, de Andalucía y ahora también vicepresidente de la patronal a nivel nacional. El empresario malagueño Javier Frutos ... es una de las voces más autorizadas para hablar del momento actual que vive el sector en la provincia. Aunque en sus declaraciones suele ser políticamente correcto, reivindica la hostelería de calidad, se opone a la renovación de la zonas acústicamente saturadas y argumenta el aumento de los precios.

-¿Cómo afronta el cargo de vicepresidente en Hostelería de España?

-Con ilusión por una parte y con un sabor agridulce por otra porque se realiza en un momento un poco convulso tras el fallecimiento de José Luis Yzuel, el anterior presidente, del cual ya formaba parte de su equipo. Ahora con Almeida creo que Andalucía y Málaga toman más peso dentro del comité. Es importante que Andalucía estuviera ahí por lo que representa a nivel turístico y a nivel de hostelería.

-¿Qué aporta Andalucía en el conjunto de España?

-Yo creo que el crecimiento que han tenido Andalucía y Málaga en estos últimos años ha sido exponencial. Se están haciendo las cosas muy bien y, aunque quizás Málaga lidera la parte económica, el crecimiento de otros territorios también está siendo brutal. Yo creo que Andalucía aporta variedad y un impulso a nivel turístico y a nivel hostelería.

-¿Cómo se ve Málaga en Madrid?

-El crecimiento que ha experimentado Málaga en los últimos años, del cual yo creo que la hostelería ha aportado su granito de arena, es muy reconocido. Cuando dices Málaga, la gente te presta atención, y eso ya es importante. Te preguntan sobre todo, 'oye, ¿cómo lo habéis hecho?' Todo el mundo te habla en positivo del cambio que ha tenido Málaga en los últimos 15-20 años. Yo creo que este desarrollo lo hemos conseguido gracias al plan estratégico que pusimos en marcha y, sobre todo, a la colaboración público-privada, en la que la hostelería tiene mucho que ver.

-¿Qué momento vive la hostelería?

-La hostelería está viviendo un momento bueno, positivo. No te voy a decir muy bueno, te digo bueno y te digo positivo y que está en una línea ascendente. En lo referente a empleo hemos cerrado el año con casi un 5% más en comparación con 2023; llevamos 25 meses superando esa contratación y en cuanto a facturación también estamos por encima. Pero el hándicap que seguimos teniendo es la rentabilidad. Todavía no tenemos esa rentabilidad que teníamos en 2019 y seguimos pagando los créditos ICO de la pandemia. Pero dicho esto, sí vemos una línea positiva, ascendente. Cada vez creamos una hostelería de más calidad tanto en el Centro como en los barrios y en la provincia.

-¿Qué retos tiene por delante el sector?

-Entre otras cosas seguimos hablando mucho de la formación, del empleo, que es uno de los retos y parte de la problemática, entre comillas, que tenemos. Es verdad que seguimos batiendo récord de empleo mes tras mes, pero tenemos que mejorar el aspecto formativo y atraer a chavales que buscan su primer trabajo y que quieren desarrollar su vida profesional en algún sector. Es verdad que esta problemática, desgraciadamente, no solamente la tiene la hostelería, sino que muchos sectores tienen problemas muy parecidos al nuestro. Tenemos que buscar la fórmula para hacer atractivo nuestro sector y eso pasa mucho por la educación. Creo que se puede educar a la población sobre qué es lo que significa el turismo y las posibilidades de acceder a esta industria.

-Hablemos de precios… Diferentes voces a nivel nacional ya están hablando del necesario aumento del precio en las cartas de bares y restaurantes. ¿Está a favor?

-Obviamente la subida de precios está ahí. El mes pasado la electricidad subió un 6,5%, el combustible un 3,5% y esto, al final, repercute porque las empresas distribuidoras suben sus precios y esos precios repercuten en nosotros. Desde que terminó la pandemia hemos sujetado mucho los precios y una parte importante del encarecimiento la hemos asumido nosotros. Pero es verdad que el encarecimiento de las materias primas y de todo lo que está alrededor de la hostelería está repercutiendo en líneas generales en subir los precios. Pero suelen ser subidas de precios con mesura y, sobre todo, porque la principal sostenibilidad que debe tener el empresario es la económica.

-Actualmente está en proceso de renovación la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas en el Centro. ¿Cree que se debería renovar?

-Indudablemente creo que no debería renovarse. Creemos, y así lo defendimos en su momento, que cuando hay problemas de ruidos se focaliza demasiado en la hostelería, y prácticamente todas las medidas correctoras son para nosotros cuando hay ciertas calles en Málaga, como pueden ser calle Larios o Álamos, que no tienen terrazas y también son zonas acústicas saturadas. Nosotros no estamos a favor de la sobre regulación por lo que ahora estaremos pendientes de lo que nos encontramos con las nuevas mediciones que se van a realizar y que entiendo que se harán en breve.

-¿Cómo han afectado las lluvias de estas últimas semanas a los negocios?

-Pues teniendo en cuenta que la necesidad del agua era imperiosa porque estábamos en una situación bastante complicada, creo que las lluvias nos van a dar algo de tranquilidad por lo menos para los meses de verano y para un par de años. Lo que sí espero es que se hagan todas las infraestructuras de la que se ha hablado en este año de sequía extrema. Dicho esto, es verdad que los negocios se han resentido mucho porque una parte importante de ellos viven de la terraza. Aunque no tenemos datos, es indudable que en torno a un 30 ó 40 por ciento ha podido caer la facturación a nivel general porque sabemos cómo se vive en la calle.

Apuesta por la gastronomía

-¿Qué supondría para Málaga acoger la gala Michelín del próximo año?

-Siempre es positivo que se ponga el foco en Málaga y que se celebre aquí una gala tan importante, sobre todo hablando de gastronomía. Es positivo como también es positivo que en el Centro tengamos dos estrellas a pesar de que muchas veces se habla de que se está perdiendo la calidad en el Centro.

-¿Málaga atrae cada vez a más turista que buscan buena gastronomía?

-El crecimiento que está teniendo el turismo gastronómico es brutal. Además se trata de un perfil de clientes de calidad, tanto desde el punto de vista económico como de inquietudes culturales. Yo creo que Málaga es una ciudad que se presta a todo ello porque tenemos unas comunicaciones muy buenas, una gastronomía excelente y contamos con estrellas y con chavales jóvenes que se están posicionando en ese segmento de alta gastronomía. Eso, sin duda, también es positivo para toda la hostelería intermedia que está alrededor porque cuantas más estrellas Michelin haya, más calidad tendrá toda la hostelería que haya alrededor.

-¿Os llegan muchas consultas sobre grupos o grandes chefs que quieran instalarse en Málaga?

-Sí, suele llegar mucha gente preguntando porque tienen a Málaga dentro de su foco, pero los grandes grupos nacionales buscan locales muy grandes que aquí no tenemos. En Málaga los locales suelen ser más medianos que grandes y eso les frena bastante.