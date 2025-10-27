Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de los investigadores participantes. SUR

Investigadores malagueños mejoran la salud de enfermos renales crónicos con la educación nutricional

Los pacientes han conseguido reducir la grasa corporal y la circunferencia de la cadera, aumentar la capacidad funcional sin perder masa muscular y minimizar los síntomas de depresión

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Lunes, 27 de octubre 2025, 18:27

La enfermedad renal crónica (ERC) afecta a una de cada diez personas en el mundo y conlleva serias implicaciones que deterioran la calidad de vida ... de quienes la padecen. Un importante estudio piloto, liderado por el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA Plataforma BIONAND), que ha sido publicado en el 'Clinical Journal of the American Society of Nephrology', ha demostrado que un programa estructurado de educación nutricional, basado en metodologías de coaching, «mejora sustancialmente la calidad de vida y diversos parámetros de salud en pacientes con ERC avanzada que no están en diálisis».

