Investigadores de Málaga trabajan en un análisis de sangre para personalizar el tratamiento del cáncer

Investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (IBIMA Plataforma BIONAND) trabajan en el desarrollo de un análisis de sangre no ... invasivo que permita predecir qué pacientes van a responder de mejor a la inmunoterapia, la radioterapia focalizada, o a la combinación de ambas, identificando así patrones inmunológicos y tumorales.

Este avance, según el IBIMA Plataforma BIONAND, supondrá un paso decisivo hacia la personalización del tratamiento oncológico, ya que permitirá evitar terapias ineficaces, extender el beneficio clínico de la inmunoterapia y reducir efectos secundarios, aumentando a la par las posibilidades de éxito en momentos tan complejos como los que plantea el cáncer metastásico.

Tal y como señala Isabel Barragán Mallofret, coinvestigadora principal del grupo de Investigación Traslacional en Inmunoterapia del Cáncer y Epigenético del instituto, el objetivo «es ofrecer a cada persona la opción terapéutica más adecuada desde el inicio, ahorrando tiempo, costes y, sobre todo, sufrimiento. Esta herramienta puede marcar un antes y un después en la personalización del tratamiento oncológico».

La investigadora Isabel Barragán. SUR

En este proyecto también participa el oncólogo médico e investigador principal del grupo Antonio Rueda, que trabaja en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria. La iniciativa ha sido seleccionada en la convocatoria 2025 del programa CaixaImpulse Innovación, de manera que es el único estudio andaluz que ha logrado financiación en esta edición. La Fundación la Caixa ha destinado 3,8 millones de euros a 31 iniciativas de España y Portugal, seleccionadas entre 428 candidaturas internacionales, en una de las convocatorias más competitivas en este ámbito. En concreto, los investigadores han obtenido 145.200 euros.

El reto de la inmunoterapia

La inmunoterapia ha revolucionado la oncología al estimular las defensas del organismo contra el cáncer, pero la realidad es que la mayoría de los pacientes no responden a este tipo de fármacos. En algunos casos, la combinación con radioterapia consigue aumentar la eficacia de la inmunoterapia y extender su beneficio clínico sin añadir efectos adversos significativos, aunque sigue siendo difícil predecir de antemano qué pacientes se beneficiarán realmente, lo que dificulta la adopción de esta aproximación terapéutica innovadora.

El test sanguíneo desarrollado en Málaga se perfila como una herramienta sencilla, no invasiva y con gran aplicabilidad clínica, que podría acelerar la llegada del tratamiento más adecuado a cada paciente y mejorar así tanto su supervivencia como su calidad de vida.

Tinahones: «El análisis de sangre puede ser una herramienta clave»

Entre los proyectos seleccionados por CaixaImpulse en 2025 figuran innovaciones en diagnóstico precoz del cáncer de pulmón, nuevas inmunoterapias celulares para tumores infantiles o terapias avanzadas basadas en ARN para enfermedades genéticas. En este contexto, el proyecto liderado por Isabel Barragán se sitúa entre las propuestas con mayor proyección internacional para impactar directamente en la oncología clínica.

El director científico de IBIMA Plataforma BIONAND, Francisco J. Tinahones, subraya: «Este proyecto ejemplifica la capacidad de nuestra investigación para dar un salto desde el laboratorio a la práctica clínica. El análisis de sangre que lidera la doctora Barragán puede convertirse en una herramienta clave para seleccionar el tratamiento más eficaz en cada paciente oncológico, evitando terapias innecesarias y aumentando las posibilidades de éxito. Este es precisamente el sentido de la investigación traslacional: mejorar la vida de las personas a través de la innovación biomédica».