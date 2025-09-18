El hospital Clínico recibe la visita del nuevo Obispo de Málaga

El hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria ha recibido esta mañana una visita muy especial, en concreto, la del nuevo Obispo de la Diócesis ... de Málaga, Monseñor José Antonio Satué, convirtiéndose de este modo en el primer obispo que visita un hospital público en la provincia de Málaga, para conocer de primera mano su funcionamiento, así como agradecer personalmente la labor de las distintas categorías de profesionales, además de acercarse a saludar a los pacientes ingresados en las distintas unidades de hospitalización.

Asimismo, el nuevo Obispo de la Diócesis de Málaga, y su secretario, Daniel Guerrero, han estado acompañados por el director gerente del complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria, Jesús Fernández Galán, junto al capellán, Rafael Quevedo, así como del hermano mayor de la Real Hermandad de Santa María de la Victoria, Miguel Orellana, y del hermano mayor de la Archicofradía del Paso y la Esperanza, Sergio Morales. También, han estado presentes otros miembros de la junta de Gobierno y del equipo de dirección del hospital para acompañar a Monseñor Satué a la capilla del centro, donde se encuentra una réplica de la Virgen de la Victoria, así como los cuadros de los sagrados titulares de la Virgen de Esperanza y de Jesús Nazareno del Paso.

Posteriormente, se han dirigido al salón de actos para celebrar una misa en honor a todos lo profesionales del hospital, así como a los pacientes y a sus familias, acto al que ha asistido personal de todas las áreas y servicios del hospital, y que ha contado con la colaboración de los voluntarios de la asociación San Vicente de Paúl.

Por su parte, Monseñor José Antonio Satué, ha tenido palabras de reconocimiento para todos los profesionales del hospital presentes en el acto, además de pronunciar un mensaje de esperanza y ánimo para todas las personas que se encuentran luchando para superar la enfermedad y también para todos sus familiares y acompañantes.

El director gerente del complejo hospitalario, Jesús Fernández Galán, le ha expresado a Satué su agradecimiento por esta visita tan especial a pocos días de tomar posesión del cargo como nuevo Obispo de Málaga, además de su interés por reconocer la labor de los profesionales del centro.

El Obispo de Málaga ha terminado su recorrido por el centro visitando a varios pacientes y a sus familias en distintas áreas de hospitalización, acompañado por el personal de la unidad y por el equipo de capellanes del hospital.