Hidralia concluye su proyecto pionero Waterverse: la IA al servicio de la gestión del agua en la Costa del Sol

El proyecto Waterverse ha llegado a su fin después de tres años de desarrollo. Según Hidralia, uno de los gigantes del sector del agua, esto ... ha supuesto una revolución en la gestión de los recursos hídricos en la Costa del Sol Occidental. «Lo ha hecho gracias a la creación de un ecosistema de gestión de datos relacionados con el agua mediante herramientas desarrolladas por Cetaqua-Centro Tecnológico del Agua e Hidralia, entre otros. El objetivo de esta plataforma es asegurar la interoperabilidad, operatividad, fiabilidad y accesibilidad de dichos datos, facilitando además su intercambio entre distintos actores clave», ha informado la compañía en una nota.

Según Hidralia, Waterverse es un proyecto global con impacto local, financiado por el programa Horizon de la Comisión Europea. Y hacombinado competencias de 17 socios de 10 países europeos: «Gracias a él, se ha desarrollado una plataforma que integra un ecosistema de gestión de datos relacionados con el agua. Y se ha podido demostrar con éxito para distintos usos en seis países (España, Chipre, Alemania, Países Bajos, Finlandia y Reino Unido)».

Waterverse

El piloto español, liderado por Hidralia con el soporte técnico de Cetaqua, se ha centrado en desarrollar un espacio común de datos que posibilita la integración de información de distintos actores como operadoras de agua, administraciones y comunidades de regantes para informar a las confederaciones hidrográficas acerca de la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos en tiempo real, permitiendo una toma informada de decisiones relacionadas con la gestión del ciclo integral del agua.

Para Javier Haro, responsable de Digitalización en Hidralia, «el ecosistema de datos desarrollado en el marco del proyecto Waterverse permite extraer el máximo partido a los datos que se recopilan desde distintos ámbitos, haciendo posible desde la mejora del rendimiento de la red hasta una gestión basada en datos del agua, con la consiguiente mejora de la de resiliencia de los sistemas hídricos».

«La colaboración entre operadoras de agua y otros actores como diputaciones, ayuntamientos, empresas tecnológicas y otras organizaciones del tejido empresarial de la Costa del Sol Occidental ha sido clave para permitir la creación de un ecosistema de datos útil, fiable y escalable. En este sentido, la celebración de sesiones periódicas de un Multistakeholder Forum integrado por representantes de distintos tipos de organizaciones ha sido un pilar fundamental para el proyecto», prosigue la nota.

Según Sergi Baena, project manager de Waterverse e investigador en Cetaqua Barcelona, «la innovación sólo tiene valor cuando responde a una necesidad real. En un escenario de estrés hídrico como el actual, iniciativas como ésta muestran cómo la tecnología, junto con la colaboración entre sectores, puede convertir los datos en soluciones que aporten de verdad a la sociedad».

Este proyecto, junto a otros como MAR2PROTECT, que busca mejorar la calidad de las aguas subterráneas, responde a la voluntad de Hidralia y Cetaqua de fortalecer la resiliencia hídrica de esta región andaluza afectada por la disminución del nivel freático debido a la sobreexplotación de acuíferos y a un grave estrés hídrico crónico.