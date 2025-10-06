Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hidralia está muy implicada en el uso de la IA en la gestión del agua y sus infraestructuras. SUR

Hidralia concluye su proyecto pionero Waterverse: la IA al servicio de la gestión del agua en la Costa del Sol

Es un proyecto global con impacto local, financiado por el programa Horizon de la Comisión Europea

SUR

Lunes, 6 de octubre 2025, 23:50

Comenta

El proyecto Waterverse ha llegado a su fin después de tres años de desarrollo. Según Hidralia, uno de los gigantes del sector del agua, esto ... ha supuesto una revolución en la gestión de los recursos hídricos en la Costa del Sol Occidental. «Lo ha hecho gracias a la creación de un ecosistema de gestión de datos relacionados con el agua mediante herramientas desarrolladas por Cetaqua-Centro Tecnológico del Agua e Hidralia, entre otros. El objetivo de esta plataforma es asegurar la interoperabilidad, operatividad, fiabilidad y accesibilidad de dichos datos, facilitando además su intercambio entre distintos actores clave», ha informado la compañía en una nota.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»
  2. 2 Málaga prohíbe los coches de caballo como transporte turístico. ¿Estás de acuerdo con la medida?
  3. 3 Voluntarios encuentran el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  4. 4 Investigan si el asesinato del rapero en Marbella obedece a «conflictos internos» entre bandas suecas asentadas en España
  5. 5 Málaga arrancará el puente de octubre con amenaza de lluvia en buena parte de la provincia
  6. 6

    La reforma del paseo marítimo de Pedregalejo arranca hoy con la preocupación de los hosteleros
  7. 7 Detenida una mujer en Málaga capital por apuñalar a su pareja, un hombre de 50 años
  8. 8 El nuevo programa del SAE para parados de larga duración mayores de 52 años
  9. 9

    El ceviche de chicharrón, la sorpresa peruana que ya se puede probar en Málaga
  10. 10 ¿500 euros de regalo por abrir una cuenta? Ojo a las tres preguntas que debes hacer al banco antes de aceptar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Hidralia concluye su proyecto pionero Waterverse: la IA al servicio de la gestión del agua en la Costa del Sol

Hidralia concluye su proyecto pionero Waterverse: la IA al servicio de la gestión del agua en la Costa del Sol