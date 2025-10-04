El hermano de un activista malagueño encarcelado en Israel: «Dicen que no han sufrido abusos físicos, pero sí privaciones de sueño y humillaciones»

Adrián Borrego es hermano de Rafa Borrego, uno de los dos activistas malagueños que viajaban rumbo a Gaza en la Flotilla de la Libertad ... y fueron apresados -para él, secuestrados- en aguas internacionales por las fuerzas de seguridad israelíes. Hoy ha tomado la palabra en la manifestación a favor de Palestina que ha tomado las calles de Málaga, dando las gracias a los participantes por defender la liberación de los voluntarios y pidiendo que no decaiga la presión popular contra lo que considera un «secuestro» y un «crimen de guerra más» cometido por el estado israelí. SUR le entrevista después de la protesta.

-¿Qué noticias tiene de su hermano cuando han pasado más de dos días desde que fue apresado? ¿Han podido hablar con él?

-Está en una cárcel llamada Ktzi'ot, en el desierto de Negev. Las noticias que tenemos a estas alturas no son muy concretas. Lo que nos transmiten tanto el equipo de abogados palestinos que está asistiéndoles allí como el equipo consular, a través de los voluntarios de la Global Sumud Flotilla, que son los que están informándonos a los familiares, es que en términos generales están bien, en el sentido de que no están sufriendo abusos físicos ni torturas físicas. Pero sí que se reportan hechos como privaciones del sueño y sí que se reportan humillaciones, como se observa en el vídeo que ha difundido el propio ministro de Seguridad Nacional de Israel, en el que se ve cómo les humilla. También sé que algunos de los activistas españoles que se encuentran secuestrados en la cárcel de Ktzi'ot han empezado una huelga de hambre. Uno de ellos en su alegato ha dicho que su comida que se la den a los niños de Gaza, así que incluso en esos momentos imagínate el nivel y el valor que tiene esa gente.

-¿Qué está haciendo el gobierno español para sacarlos de allí? ¿Están satisfechos los familiares con la manera en la que se está gestionando esta situación?

-La primera vez que hemos podido tener conciencia de que el consulado está ya 'in situ', es en el día de ayer. Anoche fue cuando recibimos el parte de lo que ellos habían atestiguado, de lo que habían hablado con los activistas. Las noticias son en parte tranquilizadoras y en parte te dejan con bastante angustia, sobre todo teniendo en cuenta de quién estamos hablando: del Estado de Israel, que no es un Estado de derecho por más que se empeñen en decir que es una democracia. A mí me gustaría a estas alturas que se hiciese más presión, porque Israel se ha escudado en el Sabat para tenerlos incomunicados y yo no creo que el ejército israelí pare de bombardear Gaza en Sabat. A mi hermano lo asaltaron en el barco, en el que valientemente estuvo reportando hasta el último momento, con su cámara y su micrófono, hasta que ya perdió la conexión, en Yom Kippur, que es la festividad más sagrada para los judíos y ahora dicen que va a estar en una prisión de alta seguridad, sin comunicación con el exterior ni ninguna garantía de que está siendo tratado correctamente porque hay una festividad semanal. Yo respeto muchísimo la religión judía,pero esto es poco creíble.

-¿Confían en que su hermano y los demás activistas van a ser liberados pronto? El ministro israelí Ben-Gvir los ha acusado de terroristas y ha dicho que deberían pasar meses en prisión.

-Sí, eso está ahí. Yo espero que no sea ese el caso por la presión que hay y que va a seguir habiendo. Pero es que con esta gente no puedes prever nada, no puedes prever ningún movimiento. Yo creo y quiero creer que no va a darse esa situación, no va a darse ese escenario, pero no está fuera del tablero.

-¿Cómo está su familia?

-Mi familia está como te puedes imaginar que está, como cualquier familia que quiere mucho a su familiar... Pero en estos momentos lo que hay que tener es entereza porque no te queda otra: si en estos momentos te derrumbas, no eres útil, y en estos momentos lo que tienes que ser es útil. Me gustaría comentar una última cosa porque mi hermano me mataría si no lo digo. En estos momentos en los que mi hermano está en una cárcel israelí, lo que a él le gustaría es que se pusiera el foco en todos esos presos palestinos, en todos esos rehenes palestinos, de los que nunca se habla. Porque siempre se habla de los rehenes que tiene Hamas, pero la ocupación israelí desde hace décadas mantiene bajo condiciones arbitrarias y bajo torturas, e incluso con asesinatos y desapariciones, a muchos, muchos, muchos miles de presos palestinos, incluidos niños. Y a ellos nunca se les dedica ni un tuit; no están en la ecuación.