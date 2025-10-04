Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adrián Borrego no ha podido comunicarse con su hermano desde la madrugada del jueves.

Adrián Borrego no ha podido comunicarse con su hermano desde la madrugada del jueves. Marilú Báez
Flotilla de la Libertad

El hermano de un activista malagueño encarcelado en Israel: «Dicen que no han sufrido abusos físicos, pero sí privaciones de sueño y humillaciones»

Adrián Borrego pide al gobierno español «más presión» para acelerar la liberación de los voluntarios que viajaban en la Global Sumud Flotilla

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Sábado, 4 de octubre 2025, 18:57

Comenta

Adrián Borrego es hermano de Rafa Borrego, uno de los dos activistas malagueños que viajaban rumbo a Gaza en la Flotilla de la Libertad ... y fueron apresados -para él, secuestrados- en aguas internacionales por las fuerzas de seguridad israelíes. Hoy ha tomado la palabra en la manifestación a favor de Palestina que ha tomado las calles de Málaga, dando las gracias a los participantes por defender la liberación de los voluntarios y pidiendo que no decaiga la presión popular contra lo que considera un «secuestro» y un «crimen de guerra más» cometido por el estado israelí. SUR le entrevista después de la protesta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  2. 2 Muere el joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  3. 3 Muere tras chocar su coche con un árbol y salir ardiendo en Antequera
  4. 4 Un hombre de 84 años mata a puñaladas a su mujer, de 83, en Marbella
  5. 5 Málaga, una de las provincias en las que a más mujeres hay que llamar tras el cribado de mama
  6. 6 Luto en el mundo de la cultura: fallece la artista malagueña Adelfa Soto a los 88 años
  7. 7

    Miguel Herrán, el malagueño que triunfa en Instagram y en el cine: «Tengo claro quién soy»
  8. 8

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»
  9. 9 San Diego Comic-Con Málaga responde a los fans: «Lo que no salió bien no volverá a suceder»
  10. 10 Devuelven a una clienta víctima de un fraude los más de 8.000 euros que le estafaron

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El hermano de un activista malagueño encarcelado en Israel: «Dicen que no han sufrido abusos físicos, pero sí privaciones de sueño y humillaciones»