Cabecera de la manifestación saliendo de la plaza de la Marina, bajo el taró.

Migue Fernández

«No es una guerra, es un genocidio»: más de dos mil personas en Málaga claman contra la masacre en Gaza

Una multitudinaria manifestación recorre el Centro Histórico exigiendo «medidas y no palabras» para frenar a Israel: embargo real de armas y corte de relaciones de todo tipo

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Domingo, 14 de septiembre 2025, 15:47

Hace ya casi dos años desde que Israel empezó su ofensiva militar contra Gaza y son muchas las protestas que se han celebrado en Málaga ... contra la masacre que está sufriendo la población en este castigado rincón del planeta. Sería comprensible que el cansancio hiciera mella en el ánimo de los simpatizantes con la causa palestina, pero hoy los más dos dos mil malagueños que han salido a la calle para exigir frenar el «genocidio» de Israel han demostrado que su indignación y su compromiso están más vivos que nunca.

