Una médica de Familia despide a una paciente en un centro de salud de la capital. SUR

El Gobierno destina 795.000 euros para financiar 53 plazas de Medicina en la UMA

Un total de 26 son de nuevos ingresos y 27 de mantenimiento de puestos ya creados

José Antonio Sau

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:32

Que hacen falta médicos en todo el país es una vieja queja de la profesión y de los ciudadanos que se escucha desde hace años, ... un problema que solo puede paliarse generando nuevas plazas tanto en las universidades que ofrecen la carrera como en los exámenes del MIR. Así, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Sanidad, ha aprobado un Real Decreto que regula la concesión directa de subvenciones a la Universidad de Málaga por un total de 795.000 euros. La finalidad es financiar el incremento y mantenimiento de 53 plazas de Grado en Medicina en el curso 2025/2026, atendiendo a la necesidad estructural del sistema sanitario de contar con más profesionales médicos.

