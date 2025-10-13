El Gobierno destina 795.000 euros para financiar 53 plazas de Medicina en la UMA

Que hacen falta médicos en todo el país es una vieja queja de la profesión y de los ciudadanos que se escucha desde hace años, ... un problema que solo puede paliarse generando nuevas plazas tanto en las universidades que ofrecen la carrera como en los exámenes del MIR. Así, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Sanidad, ha aprobado un Real Decreto que regula la concesión directa de subvenciones a la Universidad de Málaga por un total de 795.000 euros. La finalidad es financiar el incremento y mantenimiento de 53 plazas de Grado en Medicina en el curso 2025/2026, atendiendo a la necesidad estructural del sistema sanitario de contar con más profesionales médicos.

Este paquete de subvenciones permitirá financiar el gasto corriente asociado al incremento de 26 plazas en el primer curso y al mantenimiento de 21 plazas de segundo curso ampliadas en ejercicios previos, incorporando la cobertura de seis adicionales de tercero, contempladas en el Real Decreto, es decir, un total de 53.

En Málaga hay casi 3.000 facultativos ejerciendo con más de 55 años, según el Colegio Oficial de Médicos

La situación en Málaga es complicada. Según el Colegio de Médicos, hay 2.893 médicos en ejercicio con más de 55 años: 1.875 tienen entre 55 y 64 años, 718 tienen más de 65 y 300, más de 70, es decir, que en la próxima década se jubilarán, como mínimo, en torno a 2.000 facultativos.

El déficit es agudo en Medicina Familiar y Comunitaria

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha señalado que esta medida servirá para paliar el déficit de plazas en Medicina en la provincia, especialmente agudo en especialidades como Medicina Familiar y Comunitaria. «El Gobierno de España apuesta por la universidad pública, que es la principal garantía de que la mayoría social tenga acceso a una educación de calidad», ha explicado Salas, quien incide en la necesidad de que la Junta de Andalucía «cumpla con los compromisos de financiación a las universidades públicas de Andalucía, que son el verdadero motor de desarrollo y generación de conocimiento».

El déficit ha sido detectado por los estudios de oferta-necesidad del Ministerio de Sanidad, que evidencian una insuficiencia de egresados de Medicina respecto a las plazas ofertas en el MIR y las necesidades del Sistema Nacional de Salud.

En el contexto nacional, estas plazas ascienden a 922 de primer curso y al mantenimiento de 642 de segundo curso, ampliadas en ejercicios previos, así como 219 adicionales de tercer curso, acumulando 1.783 plazas del Grado de Medicina subvencionadas por el Gobierno en las universidades públicas por más de 26,7 millones de euros, ha informado la Subdelegación del Gobierno en Málaga este lunes.