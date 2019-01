«Hay gente a la que aún le cuesta asumir el futuro más próximo» Anna Hernández. / Josele-Lanza - Anna Hernández, portavoz de la asociación Brexpats in Spain IVÁN GELIBTER Domingo, 13 enero 2019, 01:12

Anna Hernández se ha convertido en la una de las principales voces dentro de la comunidad británica en la Costa del Sol y en parte de España. Tras el referéndum del 'Brexit' fue una de las fundadoras de Brexpats in Spain'; una organización que ya cuenta con más de 6.000 socios de la provincia y de fuera de ella. La actividad principal es el asesoramiento sin fines de lucro para sus conciudadanos. A través de charlas, documentación y de muchos kilómetros a cuestas, Hernández se conoce al dedillo las preguntas y las respuestas más habituales.

Como ya argumentara la cónsul en Andalucía, la portavoz de Brexpats insiste en el poco interés de los británicos por el empadronamiento y por ejercer su derecho al voto. «Muchos piensan que esto es como un gran hermano, y que por decir en qué calle viven ya van a saber las ganancias y los impuestos», relata.

Tanto ella como sus dos compañeras y miembros de la asociación, Linda Hurdsman y Judy Filmar –presentes en la entrevista con este periódico– critican la desinformación de los británicos que viven en su país pero también a los de aquí. «Nos pensamos que todos los británicos que viven buena parte del año fuera votaron contra el 'Brexit'; y no es así del todo. Lo que pasa es que creyeron que no pasaría nada», afirman las tres con argumentos coincidentes. «Y a eso hay que sumar que hay gente a la que aún le cuesta asumir el futuro más próximo», añade Hernández.

«Quienes más pierden con el 'Brexit' son los británicos», argumenta la portavoz

En la parte positiva, la portavoz de Brexpats in Spain recalcó durante la reunión en Marbella el interés local en que se queden aquí. «Los españoles nos quieren en España. Nos acogen y prefieren que no nos vayamos:Lo dijo Rajoy y después Pedro Sánchez», recuerda a sus conciudadanos. «Y no solo el gobierno, los ayuntamientos también. Quienes pierden realmente con el 'Brexit' somos los británicos; tenemos que tener eso claro», sentencia.