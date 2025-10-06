Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El conocimiento de los acuíferos, clave para el Medio Ambiente. SUR

Fundación Unicaja y la UMA impulsan un proyecto para avanzar en el conocimiento de las aguas subterráneas

La iniciativa fue seleccionada en la convocatoria extraordinaria de Medio Ambiente de la institución por su décimo aniversario

SUR

Lunes, 6 de octubre 2025, 14:02

Comenta

Fundación Unicaja y la Universidad de Málaga impulsan el proyecto 'Transfeconhidro' para avanzar en el conocimiento de las aguas subterráneas dentro del ciclo hidrológico. Las ... sitúan como fuente esencial de la salud de muchos ecosistemas. La iniciativa fue seleccionada en la convocatoria extraordinaria de Medio Ambiente impulsada por Fundación Unicaja con motivo del décimo aniversario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Poner una pegatina de alarma de seguridad en casa sin tener contratado el servicio puede salir muy caro
  2. 2 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  3. 3 El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre
  4. 4 Cortes de tráfico este lunes por las obras del metro: nuevas calles afectadas
  5. 5

    Las fotos inéditas de la Desbandá que ocultó la dictadura
  6. 6 Rafa Borrego, tripulante de la flotilla: «Nos han golpeado, arrastrado por el suelo, vendado los ojos, atado y humillado»
  7. 7 Investigan si el asesinato del rapero en Marbella obedece a «conflictos internos» entre bandas suecas asentadas en España
  8. 8 La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en Villanueva de la Concepción
  9. 9 Tres heridos en un accidente entre un turismo y un autobús en Málaga
  10. 10

    La reforma del paseo marítimo de Pedregalejo arranca hoy con la preocupación de los hosteleros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Fundación Unicaja y la UMA impulsan un proyecto para avanzar en el conocimiento de las aguas subterráneas

Fundación Unicaja y la UMA impulsan un proyecto para avanzar en el conocimiento de las aguas subterráneas