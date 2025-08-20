Fundación Unicaja y Fundación Odontología Social Luis Séiquer se unen para promover la salud bucodental de familias vulnerables de Andalucía

Fundación Unicaja respalda el programa 'El Ratoncito Pérez' de atención, intervención y promoción de la salud bucodental para familias vulnerables de la Fundación Odontología Social ... Luis Séiquer. Gracias al apoyo de la institución más de 3.000 personas en Andalucía se beneficiarán de esta iniciativa, que es uno de los proyectos seleccionados en las convocatorias extraordinarias de acción social impulsadas con motivo de su décimo aniversario.

El director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja, Gerardo Lerones; el presidente de la Fundación Odontología Social Luis Séiquer, Antonio Castaño, y la responsable de Fundación Unicaja en Sevilla, Sara Rodríguez, han participado en un encuentro celebrado en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Sevilla.

El programa 'El Ratoncito Pérez' busca transformar la salud bucodental y la calidad de vida de familias vulnerables de Andalucía, proporcionando una intervención integral que aborde la atención, la promoción y la educación en salud oral, teniendo en cuenta las consecuencias sanitarias y sociales derivadas de una deficiente salud bucodental en este colectivo.

La entidad trabaja en coordinación con otros agentes sociales, que derivan a las familias en riesgo de exclusión social para realizar revisiones y evaluaciones de cara a identificar el daño bucodental y establecer las líneas de sensibilización en la atención integral de este colectivo. Así, se ofrecen tratamientos reparadores de la dentición temporal y tratamientos higiénico-sanitarios, exploración preventiva de la cavidad oral, exodoncias de piezas sanas y realización de pruebas complementarias. Asimismo, el programa contempla talleres informativos para la promoción de hábitos de higiene oral y alimentación saludable esenciales para prevenir futuras lesiones.

El respaldo a esta iniciativa responde al interés de la Fundación Unicaja de apoyar iniciativas que garanticen la asistencia sociosanitaria y la igualdad de oportunidades a los colectivos más vulnerables.

Sobre la Fundación Odontología Social Luis Séiquer

Creada por el doctor Antonio Castaño en 2009, la Fundación Odontología Social Luis Séiquer tiene como objetivo la promoción de la salud oral en sectores desfavorecidos de la sociedad como herramienta para su reinserción social y mejora de su calidad de vida. Además de su labor asistencial, la entidad destaca por su fuerte componente educativo, impulsando el voluntariado odontológico universitario.

En el último año, la Fundación Odontología Social Luis Séiquer ha atendido a cerca de 7.000 personas en riesgo de exclusión social en Andalucía a través de sus clínicas solidarias y equipos móviles de acceso a zonas remotas. A esta cifra hay que sumar también los 5.000 pacientes atendidos en sus proyectos internacionales.

Convocatorias extraordinarias para celebrar los diez años de Fundación Unicaja

Con motivo de su décimo aniversario, la Fundación Unicaja impulsó el pasado año dos convocatorias extraordinarias a proyectos sociales y medioambientales a través de las que destinará más de dos millones de euros a 39 proyectos de Andalucía y Ciudad Real que favorezcan la inclusión de personas vulnerables, así como la sensibilización y preservación de la biodiversidad.