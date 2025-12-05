La FP está de moda: cada vez más alumnos y una inserción laboral del 50%

Eso de que quienes valen para estudiar van a la Universidad y quienes no optan por la Formación Profesional ha quedado totalmente desterrado; ha quedado ... reducido a un puro anacronismo. Lo recordó esta mañana Antonio González, secretario general de UGT en Málaga, durante la presentación del nuevo cuaderno de Fundación Ciedes sobre el panorama educativo en el área metropolitana malagueña. La Formación Profesional está de moda y los datos que así lo corroboran los presentó Felisa Becerra, responsable del área de coyuntura de Analistas Económicos de Andalucía, perteneciente al grupo financiero Unicaja: en la última década, los alumnos de grados medios en los 38 municipios que forman parte del área metropolitana de la capital, incluyéndola a esta última, han aumentado un 37%, mientras que los de grado superior se han duplicado. Sin embargo, en bachillerato el ascenso no llega ni al 7%. En la última década, por tanto, se detecta un ascenso más moderado de los alumnos de bachillerato que de aquellos que eligen cursos de formación profesional de grado medio y grado superior.

Así que el estudio que se presentó este viernes en el Ayuntamiento con presencia del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y del delegado de la Junta, Miguel Briones, certifica que la formación profesional se ha convertido en uno de los pilares del sistema formativo malagueño. Porque las cifras de crecimiento que presenta su alumnado son superiores a los registrados en Andalucía y que en el conjunto de España. Y, además, a estos estudiantes acompaña una positiva tasa de inserción laboral: entre los graduados de ciclos de grado medio la tasa de inserción supera, en general, el 50%, con tasas superiores al 80% en algunas disciplinas como Química, Fabricación mecánica, Transporte y mantenimiento de vehículos, agricultura, instalaciones y mantenimiento. En cuanto a los ciclos de grado superiores, las cifras son incluso mejores: al cuarto año de la graduación, más del 60% de los alumnos egresados en el año 2019 se encontraban insertados en el meracdo laboral, con una tasa del 100% en industrias alimentarias y superior al 80% en electricidad y electrónica, transporte, agricultura, informática y comunicaciones, así como química.

41,5% es la tasa de empleo de la población activa con baja cualificación, porcentaje que sube hasta el 70% para la que tiene estudios superiores

Aunque Becerra también puso sobre la mesa otros datos que muestran el importante reto a que todavía se enfrenta la educación en Málaga y es que si por un lado más del 40% de los ocupados de 16 a 64 años en la metrópolis tienen estudios superiores, una proporción superior a la media nacional, los ocupados con estudios básicos superan el promedio nacional, así que uno de los objetivos marcados es que crezcan los trabajadores con estudios medios. Porque ello también supone una garantía para ir mejorando la tasa de empleo, dado que de acuerdo con el estudio, ésta oscila entre el 41,5% de la población activa con baja cualificación y el 70% de la que cuenta con estudios superiores.

Nuevas titulaciones

Desde UGT, Antonio González valoró la importancia de la creación de nuevas titulaciones de formación profesional que se adapten a la evolución del mercado laboral cambiante, a la transición ecológica y a la digitalización económica. También, teniendo en cuenta otros desafíos, como el envejecimiento de la población y la falta de relevo generacional en diversos sectores productivos. «Tenemos que alinear el sistema educativo, incluyendo la FP, a las necesidades del mercado laboral. No es algo que deseemos nosotros, es un mandato que viene de la Comisión Europea. Además, hay una correlación entre la cualificación técnica y la empleabilidad: las personas cualificadas tienen más posibilidades de incorporarse en el mercado laboral y tener más retribución», aseveró González.

Ante la cuestión, el delegado de la Junta, afirmó que ya hay 142 titulaciones de FP en Málaga con un total de 21.000 plazas y que en estos últimos siete años, se han sumado 31. «Había sectores productivos que adolecían de personal formado», afirmó. Aunque, con respecto a ello, el alcalde de Málaga recordó informes que en el pasado detectaban que si en Alemania sólo se tardaba un año entre la génesis de una necesidad en el mercado laboral y el diseño de la titulación correspondiente, en España se tardaba alrededor de una década.