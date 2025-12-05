Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Foto de familia de las personas que presentaron el documento 'Málaga, educación y formación: diagnóstico y perspectivas', de Fundación Ciedes. SUR

La FP está de moda: cada vez más alumnos y una inserción laboral del 50%

Los estudiantes de grados medios y superiores crecen a una velocidad que multiplica a la que registran los universitarios

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:27

Eso de que quienes valen para estudiar van a la Universidad y quienes no optan por la Formación Profesional ha quedado totalmente desterrado; ha quedado ... reducido a un puro anacronismo. Lo recordó esta mañana Antonio González, secretario general de UGT en Málaga, durante la presentación del nuevo cuaderno de Fundación Ciedes sobre el panorama educativo en el área metropolitana malagueña. La Formación Profesional está de moda y los datos que así lo corroboran los presentó Felisa Becerra, responsable del área de coyuntura de Analistas Económicos de Andalucía, perteneciente al grupo financiero Unicaja: en la última década, los alumnos de grados medios en los 38 municipios que forman parte del área metropolitana de la capital, incluyéndola a esta última, han aumentado un 37%, mientras que los de grado superior se han duplicado. Sin embargo, en bachillerato el ascenso no llega ni al 7%. En la última década, por tanto, se detecta un ascenso más moderado de los alumnos de bachillerato que de aquellos que eligen cursos de formación profesional de grado medio y grado superior.

