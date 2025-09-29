Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Inmaculada Román, paciente con patologías cardiacas, asegura llevar una vida feliz y normal. J.A.S.

Fibrilación auricular, la enfermedad que afecta a más de 34.000 malagueños: «El corazón va un poco loco»

El cardiólogo del Clínico Alejandro Pérez Cabeza recuerda que esta patología cardiaca multiplica por cinco la posibilidad de sufrir un ictus

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:38

El Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria ha acogido en la mañana del lunes la celebración del Día Mundial del Corazón, una jornada que ... sirve para concienciar a la población de la importancia de prevenir la familia de patologías cardíacas que se han convertido en la primera causa de muerte en el mundo. El doctor Alejandro Pérez Cabeza, responsable de Hospitalización del Servicio de Cardiología del Clínico, ha destacado que, en esta ocasión, la jornada internacional se dedica a la fibrilación auricular, una enfermedad que afecta al 4,4% de la población mayor de 40 años en Málaga, más de 34.000 personas, que multiplica por cinco la posibilidad de sufrir un ictus. Como explica una de las pacientes, Inmaculada Román, de 63 años, «el corazón va a su ritmo, digamos va un poco loco».

