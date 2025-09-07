Feijóo acompañará a Juanma Moreno en la tradicional apertura del curso político entre huevos fritos del PP malagueño

Un poco más avanzado el mes de septiembre de lo habitual, porque el acto tendrá lugar el próximo viernes, 12 de septiembre, pero el Partido ... Popular de Andalucía y de Málaga no quiere quedarse este año sin su tradicional acto de comienzo de curso viendo a sus líderes friendo los huevos fritos que luego se comerán los militantes juntos en un almuerzo de hermandad. Se trata de un encuentro habitual que además fijará las líneas maestras de la estrategia política de lo que queda de año y también con vistas a las elecciones autonómicas, para esta que se presume larga e intensa precampaña electoral hacia los comicios. El calendario establece que la cita con las urnas será en junio de 2026, pero son insistentes las especulaciones sobre un posible adelanto.

El acto de los huevos fritos, que este año se celebrará en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande y que cobra más relevancia por ese horizonte electoral, contará con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a quien arropará el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, así que el ágape tendrá mayor empaque e impacto más allá de los límites de Málaga y de Andalucía.

El año pasado, cuando idéntico evento se celebró en el mismo municipio malagueño, pero en otro establecimiento, en el hotel El Mirador, si bien sin ni siquiera terminar el mes de agosto, Feijóo no estuvo presente; el líder nacional de los conservadores había visitado Málaga con anterioridad, durante la Escuela de Verano de las Nuevas Generaciones populares. El año anterior, en 2023, el encuentro de los huevos fritos se sustituyó por otro acto que se celebró en Torremolinos, así que la de este ágape no es una tradición 'popular' ineludible.

En esta ocasión, en este 2025, este acto de comienzo de curso del PP andaluz y malagueño se celebra cuando la actividad de la Junta de Andalucía ya ha dado su pistoletazo de salida, con la celebración, el pasado 2 de septiembre, del primer consejo de gobierno tras las vacaciones estivales.

Dos días después, cita con Sánchez y Montero

Se da la circunstancia de que dos días después de la cita 'popular', el próximo 14 de septiembre, el presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que además es líder de los socialistas andaluces y candidata a presidir la Junta, visitarán Málaga para dar un mitin que se celebrará en el Pabellón de Deportes de la Universidad de Málaga.

Un fin de semana, por tanto, en que Málaga estará en el epicentro de la política del país, que pasa en los últimos días por los choques entre el PP y el Gobierno por la quita a la deuda autonómica que aprobó el Consejo de Ministros esta misma semana y que las comunidades gobernadas por los conservadores rechazan, Andalucía entre ellas. La capital costasoleña será testigo, por tanto, del choque casi cuerpo a cuerpo entre quien dirige el departamento ministerial responsable de esa decisión, María Jesús Montero, y uno de los dirigentes regionales que no admiten tal decisión porque la cuestión parte de la negociación con que el PSOE se granjeó el apoyo de ERC para la investidura de Pedro Sánchez.

La condonación de la deuda de las comunidades autónomas fue aprobada en primera vuelta por el Consejo de Ministros, pero aún quedan trámites para que el Ejecutivo eleve el texto al Congreso de los Diputados, que habrá de aprobarla.