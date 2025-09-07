Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Elías Bendodo, Juanma Moreno y Patricia Navarro, en el acto de apertura de curso friendo huevos en Alhaurín El Grande, el pasado año 2024. Ñito Salas

Feijóo acompañará a Juanma Moreno en la tradicional apertura del curso político entre huevos fritos del PP malagueño

El encuentro tendrá lugar el próximo viernes en Alhaurín el Grande dos días antes de que Pedro Sánchez y María Jesús Montero celebren un mitin en la capital

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Domingo, 7 de septiembre 2025, 12:03

Un poco más avanzado el mes de septiembre de lo habitual, porque el acto tendrá lugar el próximo viernes, 12 de septiembre, pero el Partido ... Popular de Andalucía y de Málaga no quiere quedarse este año sin su tradicional acto de comienzo de curso viendo a sus líderes friendo los huevos fritos que luego se comerán los militantes juntos en un almuerzo de hermandad. Se trata de un encuentro habitual que además fijará las líneas maestras de la estrategia política de lo que queda de año y también con vistas a las elecciones autonómicas, para esta que se presume larga e intensa precampaña electoral hacia los comicios. El calendario establece que la cita con las urnas será en junio de 2026, pero son insistentes las especulaciones sobre un posible adelanto.

