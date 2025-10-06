Expertos se reúnen en Málaga para debatir sobre los retos globales de la tecnología
El Teatro Echegaray acoge un encuentro los días 7 y 8 de octubre con investigadores y científicos
Lunes, 6 de octubre 2025, 13:03
Bajo el lema de 'Soberanía Digital Ciudadana: Hackeando los retos globales', se reúnen en Málaga expertos en el mundo de la tecnología. El encuentro será ... en el Teatro Echegaray los próximos días 7 y 8 de octubre. Organizado por la Fundación Cibervoluntarios, debatirán más de 20 líderes e investigadores internacionales y alrededor de 250 expertos que trabajan, a nivel mundial, para proteger los derechos humanos, afrontar los grandes retos globales y promover una tecnología justa y al servicio de las personas.
EmpoderaLIVE 2025 reunirá a voces internacionales que están marcando el rumbo de la tecnología con impacto social. Entre ellas, Monique Morrow, reconocida como una de las 50 mujeres más influyentes en tecnología por Forbes y referente en la defensa de los derechos digitales, y Ananya Chadha, innovadora que a los 16 años unió genética y blockchain y hoy dirige una startup de IA en vídeo.
También participarán Betelhem Dessie, pionera en formar a jóvenes en robótica, IA y programación en Etiopía; Tasos Stampelos, que trabaja por un Internet más justo y transparente en Mozilla; e Irina
Velasco, pionera en aplicar inteligencia colectiva para acelerar los ODS. Desde el ámbito del emprendimiento social destacan Gabriela Chang y Jori Armbruster, creadores de EthicHub, plataforma que conecta a agricultores sin acceso a la banca con inversores globales. Junto a ellos, la periodista y activista Solana Larsen, que promueve un uso de la tecnología centrado en resolver problemas humanos.
La cita contará además con Sarven Capadisli y Virginia Balseiro, referentes de la web descentralizada y el software abierto; Goran Buldioski, experto en democracia europea; Salvatore Romano, investigador que fiscaliza los algoritmos desde la sociedad civil; Melissa Muñoz, que impulsa modelos de IA para la gobernanza en América.
