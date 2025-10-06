Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una imagen de EmpoderaLIVE 2024. SUR

Expertos se reúnen en Málaga para debatir sobre los retos globales de la tecnología

El Teatro Echegaray acoge un encuentro los días 7 y 8 de octubre con investigadores y científicos

Matías Stuber

Matías Stuber

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:03

Comenta

Bajo el lema de 'Soberanía Digital Ciudadana: Hackeando los retos globales', se reúnen en Málaga expertos en el mundo de la tecnología. El encuentro será ... en el Teatro Echegaray los próximos días 7 y 8 de octubre. Organizado por la Fundación Cibervoluntarios, debatirán más de 20 líderes e investigadores internacionales y alrededor de 250 expertos que trabajan, a nivel mundial, para proteger los derechos humanos, afrontar los grandes retos globales y promover una tecnología justa y al servicio de las personas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Poner una pegatina de alarma de seguridad en casa sin tener contratado el servicio puede salir muy caro
  2. 2 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  3. 3 El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre
  4. 4 Cortes de tráfico este lunes por las obras del metro: nuevas calles afectadas
  5. 5

    Las fotos inéditas de la Desbandá que ocultó la dictadura
  6. 6 Rafa Borrego, tripulante de la flotilla: «Nos han golpeado, arrastrado por el suelo, vendado los ojos, atado y humillado»
  7. 7 Investigan si el asesinato del rapero en Marbella obedece a «conflictos internos» entre bandas suecas asentadas en España
  8. 8 La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en Villanueva de la Concepción
  9. 9 Tres heridos en un accidente entre un turismo y un autobús en Málaga
  10. 10

    La reforma del paseo marítimo de Pedregalejo arranca hoy con la preocupación de los hosteleros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Expertos se reúnen en Málaga para debatir sobre los retos globales de la tecnología

Expertos se reúnen en Málaga para debatir sobre los retos globales de la tecnología