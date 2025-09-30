Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un estudio de la UMA señala que la calidad de las aguas de las playas de Málaga ha sido «excelente» en verano

El Ayuntamiento valora los resultados del informe de la universidad llevados a cabo mediante el análisis de bioindicadores de calidad

E. PRESS

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:32

Las aguas de baño de las playas de la ciudad de Málaga han registrado una calidad «excelente» durante los meses de verano de 2025, según ... los análisis periódicos que ha realizado la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga (UMA) a lo largo de la temporada estival y de los que ha informado el Ayuntamiento de la capital este martes en un comunicado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sanción de 70.000 euros por incorporar a una empleada a un grupo de whatsapp del trabajo usando su móvil personal
  2. 2 Muere un hombre de 49 años tras precipitarse por unas escaleras en el Hospital Regional de Málaga
  3. 3 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  4. 4

    Nuevo paso para la construcción un barrio con 800 VPO que se proyectó hace 15 años en Málaga
  5. 5 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  6. 6 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  7. 7 La Comic-Con Málaga evidencia la urgencia de ampliar el Palacio de Ferias
  8. 8 Un fallecido y tres heridos en una colisión frontal entre dos coches en Vélez-Málaga
  9. 9 ¿Lloverá este martes en Málaga?
  10. 10 San Diego Comic-Con Málaga abre un periodo de reflexión de cara a la siguiente edición

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un estudio de la UMA señala que la calidad de las aguas de las playas de Málaga ha sido «excelente» en verano

Un estudio de la UMA señala que la calidad de las aguas de las playas de Málaga ha sido «excelente» en verano