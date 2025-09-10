Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Madrid es uno de los lugares favoritos entre los malagueños para hacer turismo. AFP

Un estudio desvela los lugares de veraneo favoritos de los malagueños a través de las señales de sus móviles

Más de 365.000 escogieron otras provincias de España para sus vacaciones en julio, mientras que algo más de 82.000 se fueron de turismo a otros países

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:18

¿Cuántos malagueños se fueron de vacaciones en el mes de julio?, ¿qué destinos escogieron? Son dos preguntas que responde el Instituto Nacional de Estadística ( ... INE) este martes a través de un estudio experimental que utiliza la ubicación de los teléfonos móviles para bosquejar dónde se va la gente de viaje para descansar o para hacer turismo. El estudio revela que en julio 365.213 malagueños se fueron de vacaciones y escogieron el turismo nacional, frente a los 82.233 que hicieron las maletas para cruzar la frontera en viajes internacionales, pero sobre todo dentro del continente europeo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los morosos de las VPO en Málaga: cuatro de cada diez inquilinos no pagan el alquiler y la deuda suma 31 millones
  2. 2 Tres heridos, entre ellos dos menores de 3 y 10 años, en un accidente que ha obligado a cortar la A-7 en Fuengirola
  3. 3 «La muerte de mi hermano se podría haber evitado si el pozo hubiera estado delimitado»
  4. 4 El Piropo, nueva cocina non-stop en Málaga
  5. 5

    Dentro de la cárcel de Archidona, la de la «famosa piscina»
  6. 6 Una cadena humana salva a un niño de ser arrastrado por la corriente en una playa de Mijas
  7. 7

    Preocupación en el Unicaja con Djedovic
  8. 8 Andalucía afronta la crisis de vivienda con una ley que persigue aumentar la oferta para reducir precios
  9. 9 Cuenta atrás para el inicio de las obras del paseo marítimo de Pedregalejo en Málaga
  10. 10

    Espacios libres de vapeadores pero sin empaquetado neutro, las claves de la nueva ley antitabaco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un estudio desvela los lugares de veraneo favoritos de los malagueños a través de las señales de sus móviles

Un estudio desvela los lugares de veraneo favoritos de los malagueños a través de las señales de sus móviles