Un estudio desvela los lugares de veraneo favoritos de los malagueños a través de las señales de sus móviles

¿Cuántos malagueños se fueron de vacaciones en el mes de julio?, ¿qué destinos escogieron? Son dos preguntas que responde el Instituto Nacional de Estadística ( ... INE) este martes a través de un estudio experimental que utiliza la ubicación de los teléfonos móviles para bosquejar dónde se va la gente de viaje para descansar o para hacer turismo. El estudio revela que en julio 365.213 malagueños se fueron de vacaciones y escogieron el turismo nacional, frente a los 82.233 que hicieron las maletas para cruzar la frontera en viajes internacionales, pero sobre todo dentro del continente europeo.

Para los residentes en Málaga que no atravesaron las fronteras del país, el destino favorito fue la vecina provincia de Cádiz: allí se fueron 95.746 malagueños durante el mes de julio. En segundo lugar, pero muy lejos en cuanto a preferencia y número de turistas, Granada, que fue el lugar escogido por 46.744 vecinos de Málaga. Y en tercer lugar, un destino de turismo de interior, cultural y de compras, Madrid, con cerca de 35.500 visitantes procedentes de Málaga. A continuación, otras cinco provincias andaluzas: 25.400 malagueños visitaron Sevilla durante el mes de julio; a Almería acudieron 23.734; a Córdoba, algo más de 22.300; a Jaén, 13.665; y en Huelva los turistas malagueños superaron los 10.000.

Entre los diez destinos más importantes, también se encuentran las Islas Baleares, con 9.641 turistas malagueños en julio, mientras que Barcelona acogió a 8.741 visitantes procedentes de la provincia costasoleña. Junto con Madrid son las excepciones, ya que de los diez destinos vacaciones de los malagueños, siete son andaluces.

La estadística experimental del INE, que usa los datos captados por las antenas de telefonía para medir los movimientos de la población, reconoce algunas limitaciones a su metodología: por ejemplo, que es posible que una persona viaje con dos o más terminales, por lo que sería contabilizado dos o más veces; o que el viajero en cuestión mantenga el terminal desconectado durante todo el viaje o lo tenga conectado con una tarjeta del país de destino, lo que provocaría que no fuera detectado por la operadora española.

Localidades favoritas

Con todas estas salvedades, el INE también es capaz de bajar del nivel provincial al municipal, es decir, de saber cuáles son en concreto las localidades a las que más turistas malagueños han acudido en julio. Y el primero que aparece en el ránking es Madrid, con 24.452 visitantes; seguido de los municipios gaditanos de Tarifa (16.191) y de Conil de la Frontera (10.837). A continuación se sitúan las capitales sevillana y granadina, con 10.257 y 9.426 visitantes procedentes de Málaga, respectivamente.

Barbate, Chiclana de la Frontera y Vejer de la Frontera, en Cádiz, así como Almuñécar, en Granada, y Roquetas de Mar, en Almería, completan la decena de municipios más visitados por los malagueños durante el mes de julio. Así que con la sola excepción de Madrid, las localidades favoritas de los vecinos de Málaga para pasar este último mes de julio han sido andaluzas y de playa.

Destinos internacionales

En cuanto a los malagueños que escogieron otros países para sus vacaciones del mes de julio, el país preferido fue Portugal, adonde se fueron más de 15.700 malagueños; mientras tanto, Francia fue el destino de más de 10.500 vecinos de Málaga; y en tercer lugar se colocó Italia (8.975); seguido de Reino Unido (8.325). Marruecos (5.401); Alemania (4.672); Gibraltar (3.310); Países Bajos (2.360); Grecia (1.718); y Bélgica (1.673) completan la lista de los diez destinos internacionales favoritos de los malagueños. Países europeos, en su mayoría, y, muchos de ellos, destinos fronterizos con España.

Para el conjunto de los españoles, Portugal también es el primer destino, con más de 856.000 visitantes en el mes de julio, seguido de Francia (778.100) y, más lejos, Italia (casi 308.000 turistas españoles).

La estadística experimental del INE también informa de cuántos turistas recibió Málaga en julio y cuál es su origen. Así, de otras zonas de España aquí llegaron casi 730.000 visitantes en julio. La procedencia mayoritaria fue Córdoba, con 125.239, seguida de Madrid, con casi 120.000, y Sevilla, con más de 98.000. Después, los principales orígenes son Granada, Cádiz, Jaén y Almería.

En visitantes procedentes de otras provincias, Cádiz le gana a la costasoleña, porque en julio recibió a más de 938.000 turistas, especialmente de Sevilla, Madrid y la propia Málaga.

Pero información de la llegada de turistas extranjeros no hay disponible correspondiente al mes de julio. La última publicada es de junio: en ese mes, Málaga recibió cerca de 742.000 visitantes de origen foráneo, la mayoría, 204.281, de Reino Unido, seguidos de los 66.145 de Irlanda, y de los más de 58.500 de Países Bajos.