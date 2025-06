Manel Esteller: «Ya tenemos relojes que miden tu edad biológica, que no tiene por qué coincidir con la cronológica»

José Antonio Sau Lunes, 9 de junio 2025, 00:29 | Actualizado 01:18h. Comenta Compartir

Manel Esteller (Sant Boi de Llobregat, Barcelona, 1968) es jefe del Grupo de Epigenética del Cáncer en el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras y catedrático de Genética de la Universidad de Barcelona. Considerado uno de los expertos mundiales en epigenética, es decir, en el estudio de cómo el entorno y el estilo de vida influyen en los genes sin modificar la secuencia de ADN, en esta entrevista repasa los avances fundamentales para aumentar la longevidad y la calidad de vida.

Esteller, uno de los médicos más reputados también en la investigación del cáncer, protagoniza el jueves, 12 de junio de 2025, la nueva sesión de los encuentros 'Salud es Más', patrocinados por la Fundación Unicaja y organizados por SUR. Será a las 19.00 horas en el Salón de Actos de Unicaja (Acera de la Marina, 3, primera planta, Málaga capital), pero antes ha atendido a este periódico para analizar en profundidad los grandes retos que se están abordando en su campo de investigación.

–¿Qué nos está enseñando la epigenética sobre el envejecimiento?

–Hasta ahora se creía que había mucho del proceso de envejecer que estaba relacionado con nuestra genética, que es el caso, lo sigue siendo, pero también se ha sumado hoy en día lo que llamamos la epigenética, que es aquello que va más allá de la genética. Esto significa simplemente las modificaciones químicas que adquirimos a lo largo de la vida. Y tiene un poco de sentido común, ¿no? Si vamos a imaginar una mala vida, pues esto deja unas marcas químicas en nuestro material genético que nos hacen envejecer antes. Por lo tanto, envejecer con más o menos salud y también vivir más o menos tiempo depende de esa mezcla entre lo que heredamos de los padres y lo que hacemos en la vida.

–¿Hasta qué punto es realista pensar en terapias que reviertan el envejecimiento celular?

–Empieza a ser posible. Creo que hay dos explicaciones. Una es, primero, el interés máximo solamente de los investigadores no es hacer récords de supervivencia, vivir 150, 200 años, sino, de entrada, vivir más tiempo, pero en mejores condiciones de salud. Porque el problema actual de la sociedad es que los últimos 10, 15 años de vida suelen ser en una salud bastante mala. Entonces, la idea es que más gente llegue al promedio nuestro, que son los 85 años, pero en buenas condiciones de salud. Por eso hay muchos fármacos que iban actuando a nivel de la obesidad, de la enfermedad cardiovascular, del cáncer, que nos hacen llegar a esas edades. Y después, un tema distinto, son los fármacos puramente antienvejecimiento, no asociados a tratar una enfermedad del envejecimiento. Todavía no hay ninguno aprobado como tal, sino que ahora tenemos cofactores varios que nos pueden ayudar en ese sentido. Estamos hablando de una alimentación rica, variada, sin excesos de carne ultraprocesada, ni de grasas, evitando el alcohol, tabaco, etc. Como fármaco, simplemente hace muy poco se ha probado en Estados Unidos el primer fármaco antienvejecimiento para perros.

–¿Qué hábitos cotidianos tienen mayor impacto en el retraso del envejecimiento?

–Aquí hay poco a reinventar. Sabemos que el envejecimiento se acelera a envejecimiento prematuro por una serie de conductas y hábitos. Por ejemplo, sabemos que los fumadores envejecen antes, lo vemos ya a nivel de su piel, pero no solo es la piel, sino que lo vemos por dentro. Sabemos que el consumo elevado de alcohol también nos hace envejecer. Sabemos que la radiación solar excesiva también lo hace. El ejercicio físico lo hace de dos formas: si haces mucho o muy poco. Porque los ultraatletas también envejecen antes, parece ser. Pero a las personas que son puramente sedentarias les provoca un envejecimiento también acelerado. Estos son los factores principales seguramente asociados que podemos controlar nosotros. Hay otros también. La contaminación atmosférica, una enfermedad crónica inflamatoria o ser portador crónico de un virus activo.

–¿Puede la misma epigenética que contribuye al desarrollo del cáncer utilizarse como terapia para frenarlo o revertirlo?

–Sí. En la epigenética del cáncer existen las mutaciones. Te las impulsan mucho los tumores, pero también hay una alteración epigenética que causa cambios en la actividad de los genes. Eso está reconocido. Esto ya ha generado resistencia. Hay nueve fármacos, que son fármacos epigenéticos del cáncer, que se usan sobre todo en el contexto de leucemias, linfomas y sarcomas. Los sarcomas son los tumores de las partes blandas, como el músculo esquelético, por ejemplo, que están aprobados y tienen un efecto bueno para tratar esos tipos de tumores.

–¿Qué avances recientes hay en su campo de estudio?

–Hay un avance interesante y es que, por primera vez, se han desarrollado lo que se llaman los relojes epigenéticos, lo que te hacen es medir tu edad biológica, que no tiene por qué coincidir con la cronológica. Se espera que ambos sean lo mismo. Si tu DNI pone que tienes 30 años, pues tus células se han de sentir como de 30 años. Pero esto puede ser discordante porque hemos hablado de conductas un poco peores, etc. O distintos eventos. Por primera vez, tenemos relojes que te miden eso. Usted tiene una edad biológica de 40, pero su edad cronológica es de 30, por lo tanto hay algo mal, hay algo que le hace envejecer antes. Este ha sido un gran avance. Un segundo avance que también ven en nuestros estudios de envejecimiento y epigenética es que parece que hay dos vías distintas en las personas que viven mucho tiempo. Hay personas que viven mucho tiempo, los centenarios, los supercentenarios, que viven más de 110 años: parece que sus células están muy envejecidas, pero al mismo tiempo están sanas. Por lo tanto, parecería que no es necesario envejecer y tener enfermedades, sino que son procesos un poco distintos.

–¿Estamos más cerca de vivir 100 años con buena salud o de vivir 120 con enfermedades crónicas?

–Este es un debate muy importante. Estamos cada vez más cerca de vivir más tiempo con mejor salud, antes de que vivir 150 o 200 años en ese sentido. Creo que ha habido avances muy importantes. Nuestra generación es la generación que ha vivido más tiempo, parece que eso se va acelerando. Esperemos que continúe así. Hay factores que no podemos controlar: cambios climáticos, catástrofes, etcétera. Pero si seguimos esta tendencia, cada año iremos viviendo más tiempo estas generaciones. Como he dicho, 85 de promedio es una edad muy importante. Si queremos vivir muchos años, más allá de 100, 110, 120, queremos llegar a 125 o 130, esas cosas requieren intervenir en las células, modificar el código genético. Es una especie de cirugía molecular de los cromosomas. Eso no se ha usado todavía, éticamente no se puede hacer para envejecimiento, pero esas herramientas ya existen, porque las hemos usado ya para curar enfermedades raras. Por lo tanto, las herramientas están. Ahora hay que ver cómo se pueden usar para otras finalidades.

