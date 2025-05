Enrique Glückmann Maldonado es cirujano general digestivo y, desde hace un cuarto de siglo, especialista en cirugía endocrina. Ha realizado más de 8.000 operaciones ... de tiroides tanto en su etapa en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria como en la sanidad privada. Ponente de relevancia internacional y enamorado de la innovación médica, ha sido el gran impulsor de la Reunión Nacional 'Últimos avances en Cirugía Endocrina mediante accesos remotos y mínimamente invasivos', celebrada ayer en el Hospital Universitario El Ángel y que reunió a más de ochenta especialistas. En esta entrevista, repasa la irrupción de la tecnología en intervenciones de tiroides y glándulas suprarrenales.

–¿Por qué la glándula tiroides es tan importante para la salud?

–Porque es una enfermedad muy prevalente en la sociedad. Hay muchísimos casos de hipotiroidismo y de hipertiroidismo, muchísimos casos de bocios, que es el aumento de tamaño de la glándula tiroidea, que precisan o bien tratamiento hormonal o bien tratamiento quirúrgico. Y como hay tantísimos casos, por eso es tan importante, porque tiene un gran coste para la sociedad.

–¿Y cuáles son los motivos más frecuentes por los que hay que operar?

–Pues en la mayoría de ellos el bocio, que es el aumento de tamaño de la glándula tiroidea. Luego el cáncer de tiroides, que cada día está desarrollándose más, cada día vemos más casos. Y luego también una enfermedad que se llama hiperparatiroidismo, que consiste en que las glándulas paratiroides que están alrededor del tiroides interfieren en el metabolismo del calcio y ello hace que el hueso pierda cantidad de calcio y se produzca la osteoporosis.

–¿Cuánta gente tiene problemas de tiroides en Málaga aproximadamente?

–Yo llevo 8.000 intervenciones de tiroides hechas en Málaga, 8.000. Y calcule que por lo menos un 10% de la población tiene enfermedades del tiroides.

–¿Qué complicaciones pueden surgir en estas operaciones?

–Bueno, la principal complicación que tiene la intervención es que hay unos nervios que inervan las cuerdas vocales y que si tienen algún pequeño deterioro, o sea, algún pequeño daño, el paciente pueda quedar con una disfonía, con una afonía completa. O con una disfonía por el resto de la vida.

–¿Cómo cambia el patrón vital del paciente tras operarse?

–Su patrón vital no cambia mucho, lo que pasa es que si en algunas ocasiones tenemos que operar a un paciente y quitarle el tiroides completo, lo vamos a condenar a tener que tomar pastillas de hormona suplementaria, porque ya no tiene la hormona, la tiroxina que formaba el tiroides ya no existe, se la tenemos que dar por boca. En realidad el tratamiento es muy fácil de hacer, pero te condiciona un poco que tienes que tener tratamiento de por vida.

–¿Se puede vivir normalmente?

–Se vive igual, siempre y cuando tengas tus controles para que las hormonas las tengamos en los rangos adecuados.

–¿Cómo ha mejorado la tecnología la forma de aproximación a la cirugía endocrina?

–La cirugía es una ciencia y un arte, avanza cada día. A día de hoy los principales avances están en hacer la operación lo menos agresiva posible. Antes quitábamos el tiroides entero en cualquier situación, ahora tratamos de quitar solamente un trozo, mantener el lado que está menos enfermo o incluso sano, y todo esto lo hacemos por vías que sean lo menos agresivas también. Prácticamente ahora ya no se hacen cicatrices en el cuello, se pueden abordar a través de la axila, a través de la boca, a través de las areolas. No todos los pacientes se pueden beneficiar de estas técnicas, pero hay muchos pacientes que antes no podíamos hacer, que ahora con la tecnología mínimamente invasiva de la laparoscopia, de la endoscopia y del robot, los podemos abordar sin cicatrices, con lo cual mejora también el dolor posoperatorio.

–En cuanto a las glándulas suprarrenales, ¿qué función tienen? ¿Qué problemas, qué patologías pueden presentar y por qué hay que operar?

–Las suprarrenales presentan una patología que es mucho menos frecuente que la del tiroides, pero es una patología que también vemos con facilidad. Las glándulas suprarrenales o adrenales fabrican corticoides. El corticoide es absolutamente imprescindible para la vida. Si quitamos una glándula suprarrenal y estaba produciendo muchos corticoides, estamos mejorándole al paciente. Pero también tenemos que entender que, una vez que operamos, lo que tenemos que tener bien claro es que este necesita un seguimiento de sus hormonas, un seguimiento de sus analíticas de sangre, y eso lo tienen que hacer periódicamente el cirujano o el endocrino que lo están viendo.

–¿Qué impacto tiene la extirpación de las glándulas suprarrenales?

–Si extirpamos las dos glándulas suprarrenales, el paciente lo condenamos a tener que tomar de por vida corticoides. Los corticoides son absolutamente necesarios para la vida y su regulación es muy difícil. Muchas veces las glándulas suprarrenales no tienen enfermedades que sean funcionantes y si quitamos una glándula no pasa nada, porque la otra suple la función de la que hemos quitado.

–¿Qué consejo preventivo daría a los lectores? ¿Qué mito envuelve a estas operaciones?

–El mito principal es que el paciente debe de tener un control y el control debe de hacerse con relativa frecuencia. No, eso no es necesario. Si tú no tienes un problema con que hagas una revisión anual es más que suficiente. Y el tiroides, por ejemplo, se puede explorar muy fácilmente con una ecografía y con una analítica anual. Cuando se haga una exploración, que se hagan también una analítica de sangre y vean cómo están sus niveles hormonales. Si están normales, que sigan con la análitica de control al año. Pero nada más.