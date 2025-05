Más de 400 enfermeras abandonan Málaga para trabajar en otras provincias en los últimos 16 meses

Los profesionales de la enfermería celebran hoy su día, como ya ocurrió el pasado lunes con las matronas. Pieza básica en el sistema sanitario público ... andaluz, los contratos que les ofrecen, según el presidente del Colegio de Enfermería de Málaga, José Miguel Carrasco, tienen una duración media de un mes y son muy pocos para la cantidad de estudiantes que culminan su carrera bien en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga (UMA) bien en el Centro Universitario de Enfermería de Ronda. Ello aboca a muchas de estas profesionales a abandonar la provincia y probar suerte en otras comunidades autónomas.

Según explica el presidente de la institución colegial, entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2025, 150 enfermeras han dejado Málaga para trabajar en otras provincias y comunidades, mientras que a lo largo de 2024 fueron 263. Ambas cifras suman 413 profesionales.

«Ahora mismo, las enfermeras se enfrentan a unas malas expectativas ante los contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de cara al verano, porque salen a cuentagotas y hay mucha temporalidad: no suelen hacerlos por más de un mes», explica Carrasco, quien explica que Baleares, Cataluña o Madrid son los destinos preferidos de estas sanitarias y, aunque los salarios no son mucho mayores que en Andalucía y Málaga, los contratos sí son más largos y muchas de estas profesionales buscan estabilidad, sobre todo en la primera parte de su carrera en la que están aprendiendo.

A este grupo que se va a otras provincias, conocido gracias a los registros numéricos del colegio, hay que sumar las que se marchan al extranjero, guarismo que no consta en ningún lugar. «Otras se van al extranjero, pero no podemos saber el número. Ahora mismo, Noruega es el país que les ofrece mejores condiciones laborales», recalca Carrasco. «Vemos año tras año que la situación se mantiene. Llega junio, los contratos públicos no salen, son pocos, Málaga está a la cola, los profesionales se van y es difícil recuperarlos», dice, para recordar que actualmente hay 9.739 colegiados, con un total de 135 bajas en lo que va de 2025.

Como explica el propio colegio, Málaga pierde 1,125 enfermeras al día en 2025. Ahora, a las puertas de junio, la institución colegial espera que el guarismo vuelva a crecer por los entre 120 y 140 profesionales que concluyen la carrera tanto en Málaga capital como en Ronda. «La mayoría opta por la colegiación, pero si no hay trabajo se van del colegio o se marchan a otras comunidades», recalca el presidente, además de destacar que muchos de sus compañeros eligen transitar por la senda del pluriempleo, simultaneando la sanidad pública y la privada, donde los sueldos son más bajos, dice.

Pero tienen, en su día, más reivindicaciones: «Queremos que se incorporen los enfermeros especialistas, los profesionales se enfocan en un área, pasan una oposición y dos años de formación, pero luego no hay plazas para ellos, salvo para matrona (Ginecología y Obstetricia) y Enfermería Familiar y Comunitaria. Al final, acaban trabajando como enfermeros generales. Para la segunda de las especialidades, los puestos salen a cuentagotas. Además, este año Andalucía ha sacado 414 plazas en Enfermería Familiar y Comunitaria y todas se han cubierto», recalca del presidente, quien añade que hay muchas más especialidades, desde Enfermería Pediátrica a Geriátrica, Salud Mental o del Trabajo, entre otras.

Por último, una de las reclamaciones principales del colectivo es que no se cuenta con ellos para los puestos de responsabilidad. «Ninguna Administración nos elige. Un catedrático de Ciencias de la Salud no puede dirigir un centro de salud, pese a que nivel europeo y académico tengamos todos los reconocimientos», critica. Para conmemorar su día, este lunes habrá una carpa en Félix Sáenz con el lema «Pregunta a tu enfermera».

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), por su parte, informó ayer en nota de prensa de que ha incorporado a sus centros en toda Andalucía un total de 7.866 enfermeras desde 2019. Este incremento de profesionales ha ido aparejado además de mejoras laborales y salariales como la del complemento de enfermeras que trabajan en el hospital, la realización de diferentes convocatorias de Oferta de Empleo Pública (OPE), así como de traslados.

El SAS inició además, a finales del ejercicio 2024 el proceso de incorporación de un total de 411 enfermeras especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria a los centros de salud de Atención Primaria, «una medida que refuerza su compromiso con la promoción de la salud y la prevención desde el primer nivel asistencial». En esta misma línea, cabe destacar que desde el inicio del curso escolar y hasta marzo, las Enfermeras Referentes de Centros Educativos han realizado un total de 62.633 intervenciones.