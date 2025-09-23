Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El síndrome de piernas inquietas afecta a más de 5.000 malagueños. SUR

Así es la enfermedad que dificulta el sueño y que afecta sobre todo a embarazadas o mujeres con menstruación abundante

Más de 5.000 malagueños, el 70% féminas, padecen el síndrome de piernas inquietas, un mal asociado con el déficit de hierro

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:12

El síndrome de piernas inquietas (SPI) es una enfermedad neurológica caracterizada por la necesidad de mover las extremidades inferiores debido a sensaciones de hormigueo o ... picazón, dolor o malestar. Estos síntomas suelen aparecer o intensificarse durante periodos de inactividad, sobre todo al estar sentado o acostado y se alivian con el movimiento. Los síntomas suelen hacer acto de presencia durante las últimas horas de la tarde o primeras de la noche, lo que impide conciliar el sueño y descansar para hacer frente al día siguiente. Hay más de dos millones de afectados en España, 30.644 en Andalucía y 5.011 en Málaga. De estos últimos, más del 70% son mujeres, según los datos del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Buena parte de las afectadas comienza con los síntomas durante el embarazo o en situaciones de regla abundante, dada su relación con la falta de hierro en el organismo.

