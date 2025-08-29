Uno de cada cuatro empleados públicos que trabajan en Málaga es temporal o interino

Bruselas ha recortado este verano los fondos europeos que transfiere a España por incumplir varias reformas incluidas en el Plan de Recuperación a que están ... vinculados los Next Generation, los que se aprobaron para impulsar la reactivación económica del continente tras la pandemia. Entre los hitos que el Ejecutivo comunitario considera que no se han alcanzado está el de rebajar la tasa de temporalidad de las Administraciones Públicas que el Gobierno pretendía atajar con la conversión de interinos en funcionarios fijos, proceso que tenía que haber terminado el 31 de diciembre de 2024 y cuyo resultado parece bastante decepcionante. Por esta razón, el recorte en la última transferencia comunitaria a España ha sido de 626 millones. Además, no haber aprobado la subida fiscal al diésel ha costado otros 460 millones al país. Con ello, el último trasvase de recursos comunitarios ha quedado en unos 24.137 millones.

El Ejecutivo comunitario ha sentenciado el incumplimiento del objetivo de rebajar la temporalidad en las Administraciones Públicas poco después de que el departamento que dirige el ministro Óscar López hubiera publicado el boletín semestral con datos sobre el personal que trabaja para el sector público. Tras conocerse ese documento, este periódico ya calculó que el número de interinos en la provincia de Málaga se había reducido en 4.000 fruto del proceso de estabilización, al pasar de los cerca de 18.700 en que se contaban en enero del año 2023 hasta los 14.808 de enero de este año –última fecha en que hay disponibles datos–.

Pero a esa situación, a la interinidad, hay que sumar otra, la que padecen las personas que en la estadística del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública aparecen explícitamente como temporales o eventuales y que según los últimos datos en Málaga superan los 7.000 –frente a los más de 9.700 en que se contaban dos años antes–.

Con ello, entre interinos y temporales, son un total de 21.818 las personas que no trabajan de forma estable para las Administraciones Públicas en Málaga. Y si de acuerdo con el último boletín estadístico oficial los efectivos totales con que cuentan Estado central, Junta y ayuntamientos ascienden a los 89.301, esto significa que inestables son el 24%, es decir, uno de cada cuatro trabajadores.

Detalle por Administración

Estos son todos datos agregados de las personas empleadas por los tres niveles de la Administración (local, autonómico y estatal) en Málaga. Pero veamos en detalle qué sucede institución por institución. La que cuenta con mayor número de efectivos es la Junta, con un total de 56.207 trabajadores; seguida de ayuntamientos y Diputación, con 21.279; mientras que el Estado ocupa a 11.815 personas en la provincia. Esto explica que el grueso de los interinos, 12.914, el 87% del total, pertenezcan a la Administración Autonómica. La tasa de interinidad aquí roza el 23%. De esos interinos, además, la mayoría, 8.539, están ocupados en la sanidad –emplea a cerca de 24.000 personas en total–. El segundo sector con mayor número de interinos es la docencia no universitaria, con 3.838 –de los 22.390 trabajadores que tiene en total–. Mientras tanto, en Justicia y en Universidades son alrededor de 140 y en otras dependencias suman otros 260.

En las entidades locales de la provincia, el número de interinos de acuerdo con los últimos datos disponibles asciende a los 1.742, cifra que representa un 8,2% del total de la plantilla. La mayoría se encuentran ocupados en los ayuntamientos y sus organismos, frente a los 513 que están empleados por la Diputación.

Por último, el Estado central ocupa a 152 interinos en la provincia de Málaga.

Trabajo eventual

¿Cuáles son los datos de los trabajadores temporales? La Junta cuenta con 3.286 eventuales (cerca del 6% del total), el grueso de los cuales –2.060– están empleados en la Universidad. Mientras tanto, las entidades locales tienen contratados a 3.542 trabajadores temporales (lo que supone una tasa de temporalidad por encima del 16,5%), el grueso de los cuales están al servicio de los ayuntamientos. El personal temporal que ocupa el sector público estatal en la provincia se limita a las 182 personas. Aunque es la Administración que echa menos mano de empleados eventuales, es la única que tiene a mayor número de ellos que hace dos años, cuando eran 160. Mientras, la temporalidad en las entidades locales ha bajado en 2.181 efectivos y en los que la Junta tiene en Málaga, en 548, sobre todo en la sanidad, donde han bajado desde los 377 hasta los 164.