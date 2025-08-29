Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Exámenes de oposición en Málaga. Migue Fernández

Uno de cada cuatro empleados públicos que trabajan en Málaga es temporal o interino

La mayoría son trabajadores de la Junta o de las administraciones locales, pero es porque son las que cuentan con más volumen de efectivos

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:22

Bruselas ha recortado este verano los fondos europeos que transfiere a España por incumplir varias reformas incluidas en el Plan de Recuperación a que están ... vinculados los Next Generation, los que se aprobaron para impulsar la reactivación económica del continente tras la pandemia. Entre los hitos que el Ejecutivo comunitario considera que no se han alcanzado está el de rebajar la tasa de temporalidad de las Administraciones Públicas que el Gobierno pretendía atajar con la conversión de interinos en funcionarios fijos, proceso que tenía que haber terminado el 31 de diciembre de 2024 y cuyo resultado parece bastante decepcionante. Por esta razón, el recorte en la última transferencia comunitaria a España ha sido de 626 millones. Además, no haber aprobado la subida fiscal al diésel ha costado otros 460 millones al país. Con ello, el último trasvase de recursos comunitarios ha quedado en unos 24.137 millones.

