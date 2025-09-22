Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Estado de los embalses de Málaga el martes, 23 de septiembre de 2025

Consulta aquí los niveles y las condiciones de los embalses en Málaga, el 23 de septiembre de 2025.

DS

Lunes, 22 de septiembre 2025, 21:00

Embalses en Málaga: hoy, martes, 23 de septiembre, un análisis detallado de La Viñuela y otros, revelando el ritmo vital de sus aguas.

S.A.I.H. Hidrosur

El Sistema ... Automático de Información Hidrológica (SAIH) HIDROSUR es una red de estaciones remotas que recopila datos en tiempo real sobre incidencias hidrometeorológicas desde 1991. La red consta de diferentes estaciones de medición equipadas con sensores para medir niveles de agua, caudales, pluviometría, entre otros. Los datos se transmiten al Centro de Control en Málaga, donde se validan, visualizan y almacenan como base de datos histórica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  2. 2

    «Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»
  3. 3

    Un nuevo barrio toma forma en Málaga: así es el cambio radical de los suelos de Amoniaco
  4. 4

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  5. 5 Evacuado al Hospital Regional de Málaga un hombre tras sufrir un accidente con un paramator en la playa de Benajarafe
  6. 6 El multiverso de San Diego Comic-Con Málaga: guía para no perderse
  7. 7 Descubren en Teba un dolmen de más de 5.000 años, uno de los mejor conservados de Andalucía
  8. 8 La novedad en las citas médicas del SAS que llegará a tu móvil desde este lunes
  9. 9 Herido el conductor de un vehículo de bomberos de Málaga tras chocar contra otro coche
  10. 10 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Estado de los embalses de Málaga el martes, 23 de septiembre de 2025

Estado de los embalses de Málaga el martes, 23 de septiembre de 2025