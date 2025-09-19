Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Estado de los embalses de Málaga el sábado, 20 de septiembre de 2025

Consulta aquí los niveles y las condiciones de los embalses en Málaga, el 20 de septiembre de 2025.

José María Marín

José María Marín

Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:00

Exploración de embalses malagueños: hoy, sábado, 20 de septiembre, revisamos el nivel de agua en el embalse de la Concepción y otros de la provincia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  2. 2 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras
  3. 3 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  4. 4 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  5. 5 Caen los ladrones del guante blanco: asaltaron chalés en El Candado, Churriana y Guadalmar
  6. 6 Siete sitios donde tomar un buen aperitivo en Málaga
  7. 7 El embarcadero de La Cala del Moral: de propuesta vecinal a polémico proyecto
  8. 8 La Lotería Nacional deja en Málaga este jueves parte del primer y del segundo premio
  9. 9 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  10. 10 El curioso fenómeno astronómico que se ha podido ver hoy desde Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Estado de los embalses de Málaga el sábado, 20 de septiembre de 2025

Estado de los embalses de Málaga el sábado, 20 de septiembre de 2025