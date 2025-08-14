Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Estado de los embalses de Málaga el viernes, 15 de agosto de 2025

Consulta aquí los niveles y las condiciones de los embalses en Málaga, el 15 de agosto de 2025.

José María Marín

José María Marín

Jueves, 14 de agosto 2025, 21:00

Exploración de embalses malagueños: hoy, viernes, 15 de agosto, revisamos el nivel de agua en el embalse de la Concepción y otros de la provincia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  2. 2

    Teresa Porras: «Los ciudadanos decidirán si desaparece la feria del Centro»
  3. 3 La feriante de los coches de choque de Valle de Abdalajís se defiende: «Si no pudiera seguir, desmontaría y me iría»
  4. 4 Cuatro malagueños salvan la vida tras toparse con un incendio cuando circulaban por una autovía en Galicia
  5. 5 Estabilizado el incendio forestal en La Cala de Mijas
  6. 6 Cinco profesionales sanitarios del Hospital Regional de Málaga dan positivo en tuberculosis
  7. 7 Una moto acuática siembra el pánico en Mijas al salir disparada hacia los bañistas de la orilla
  8. 8 Cinco ultras del Málaga, detenidos por la paliza que dejó a un joven inconsciente a las puertas del Club Hípico
  9. 9 Evacuada una mujer de 48 años en helicóptero al Hospital Regional tras una colisión entre dos turismos en Vélez-Málaga
  10. 10 Málaga aligera los puentes plaza sobre el Guadalmedina y diseña un corredor verde en su parte central

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Estado de los embalses de Málaga el viernes, 15 de agosto de 2025

Estado de los embalses de Málaga el viernes, 15 de agosto de 2025